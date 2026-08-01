Zepsuło Ci się coś w mieszkaniu? Miasto wyśle fachowca za darmo. Sprawdźcie dla kogo jest usługa złotej rączki
Cieknący kran, zepsute gniazdko czy żyrandol, którego nikt nie ma jak powiesić – dla wielu starszych mieszkańców Warszawy to nie drobnostka, tylko realny problem, z którym trudno poradzić sobie samemu. Miasto od kilku lat odpowiada na to programem, który jest bezpłatną pomocą fachowca. Zanim jednak ktoś zadzwoni po pomoc, warto wiedzieć dokładnie, kogo dotyczy, na co może liczyć, a czego złota rączka zwyczajnie nie zrobi.
Kto może skorzystać?
Z usługi może skorzystać każdy senior w wieku 75 lat i więcej, mieszkający na terenie Warszawy. Program obejmuje zarówno osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, jak i dwuosobowe – pod warunkiem że oboje mieszkańcy ukończyli 75 lat. Nie trzeba przy tym spełniać żadnego kryterium dochodowego, choć projekt w założeniu kierowany jest przede wszystkim do osób samotnych i o niższych dochodach, które nie mają w rodzinie kogoś, kto mógłby pomóc przy drobnej naprawie.
Co naprawi złota rączka?
Katalog usług obejmuje typowe, niewielkie usterki domowe. Fachowiec wymieni cieknący kran, naprawi lub wymieni spłuczkę, udrożni zapchany odpływ, naprawi klamkę i gniazdko elektryczne, wymieni żarówkę, powiesi lustro lub półkę, zamontuje żyrandol, a także podłączy pralkę. To prace, które większości młodszych mieszkańców zajmują kilkanaście minut, ale dla osoby starszej, często z ograniczoną sprawnością, bywają zwyczajnie niewykonalne albo niebezpieczne do zrobienia samodzielnie.
Czego program nie obejmuje?
Tu pojawia się najważniejsze zastrzeżenie, o którym miasto informuje wprost w regulaminie. Złota rączka nie sprząta i nie wykonuje prac porządkowych ani remontowych – nie pomaluje ścian, nie położy tynku, nie ułoży podłogi, nie wyniesie mebli i nie wymieni zlewu ani całej instalacji wodnej czy elektrycznej. Innymi słowy, usługa kończy się tam, gdzie zaczyna się prawdziwy remont – jej sensem jest naprawa konkretnej, pojedynczej usterki, a nie generalne odświeżenie mieszkania.
Jak długo trzeba czekać?
Sama usługa jest bezpłatna, ale ma swój limit – jej wartość nie może przekroczyć 300 złotych, a wizyta specjalisty nie może trwać dłużej niż 3 godziny. Jeśli naprawa wymaga zakupu nowych elementów, takich jak bateria, żyrandol czy lustro, senior kupuje je we własnym zakresie przed wizytą fachowca – program pokrywa koszt samej usługi, a nie materiałów. Na realizację zgłoszonego zlecenia wykonawca ma do 10 dni roboczych, a wizyta odbywa się w konkretnym, wcześniej ustalonym dniu i przedziale godzinowym, więc nie trzeba czekać cały dzień w niepewności.
Jak często i gdzie zgłosić potrzebę?
Z usługi można korzystać raz w miesiącu. Jeśli okaże się, że do dokończenia naprawy potrzebna jest druga wizyta technika – na przykład dlatego, że trzeba było dokupić brakujący element – jest to możliwe, ale wiąże się z utratą prawa do kolejnej, osobnej wizyty w następnym miesiącu. Zgłoszenia przyjmują dwie organizacje realizujące program na zlecenie miasta. Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy w Warszawie odbiera zgłoszenia pod numerem 507 978 378, na infolinii czynnej w dni robocze od 8:00 do 16:00, oraz mailowo. Fundacja Pomoc Potrzebującym przyjmuje zgłoszenia pod numerem 22 614 13 16, w dni robocze od 9:00 do 15:00. Program finansuje i współfinansuje miasto stołeczne Warszawa, a cała obecna edycja potrwa do 31 grudnia 2026 roku.
Sprawdź warunki i skorzystaj
Zanim zgłosisz się po pomoc, zastanów się, czy Twoja usterka mieści się w katalogu drobnych napraw, a nie w kategorii większego remontu – jeśli potrzebujesz wymiany całej instalacji albo położenia nowej podłogi, złota rączka tego nie wykona i lepiej od razu szukać innego rozwiązania, zamiast czekać na wizytę, która zakończy się odmową. Jeśli usterka wymaga zakupu konkretnej części, kup ją wcześniej, żeby fachowiec mógł od razu wykonać naprawę podczas jednej wizyty, bez konieczności umawiania drugiego terminu i tracenia szansy na skorzystanie z usługi w kolejnym miesiącu.
Osoby, które mieszkają z kimś młodszym niż 75 lat, nie kwalifikują się do programu, nawet jeśli same spełniają kryterium wieku – warto to sprawdzić przed telefonem, żeby uniknąć rozczarowania. Jeśli po skorzystaniu z usługi masz uwagi co do jej jakości albo przebiegu zgłoszenia, możesz napisać bezpośrednio do Biura Pomocy i Projektów Społecznych na adres senioralna@um.warszawa.pl – to oficjalny kanał skarg i wniosków dotyczących całego programu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.