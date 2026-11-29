Masz kaloryfer w mieszkaniu? Sprawdź go, zanim nadejdą mrozy. Przez ten problem możesz płacić za ogrzewanie, którego nie odczuwasz
Z kaloryfera dochodzi charakterystyczne bulgotanie, jego górna część pozostaje zimna, a mimo ustawienia pokrętła na najwyższą wartość w mieszkaniu nadal jest chłodno? To sygnały, których nie warto ignorować przed nadejściem silniejszych mrozów. Przyczyną może być zapowietrzenie grzejnika lub zablokowanie niewielkiego elementu znajdującego się pod głowicą termostatyczną. W niektórych przypadkach wystarczy kilka minut, aby przywrócić prawidłowe działanie ogrzewania. Zaniedbanie problemu może natomiast prowadzić do nieefektywnego ogrzewania mieszkania i dodatkowych wydatków.
Dotknij kaloryfera w dwóch miejscach. Różnica temperatur może zdradzić przyczynę problemu
Wielu mieszkańców bloków, kiedy temperatura w pomieszczeniu zaczyna spadać, odruchowo przekręca pokrętło grzejnika na najwyższą wartość. Nie zawsze jednak przynosi to oczekiwany rezultat.
Jeżeli kaloryfer jest gorący na dole, a zimny u góry, prawdopodobną przyczyną jest powietrze zgromadzone wewnątrz instalacji. Dodatkowym objawem mogą być charakterystyczne odgłosy przypominające bulgotanie, przelewanie się wody lub szum.
Powietrze gromadzące się w górnej części grzejnika utrudnia jego prawidłowe wypełnienie wodą grzewczą. W efekcie kaloryfer nie wykorzystuje całej powierzchni do oddawania ciepła.
Jeżeli natomiast grzejnik jest ciepły u góry, a nieco chłodniejszy na dole, nie musi to oznaczać awarii. Woda oddaje ciepło podczas przepływu przez urządzenie, dlatego pewna różnica temperatur jest naturalna.
Znaczne wychłodzenie dolnej części grzejnika może jednak wskazywać na ograniczony przepływ wody lub nagromadzenie osadów.
Wystarczy kilka minut. Tak można odpowietrzyć kaloryfer
Wiele współczesnych grzejników posiada ręczny odpowietrznik, który znajduje się zazwyczaj w górnej części urządzenia, po przeciwnej stronie niż głowica termostatyczna.
Do odpowietrzenia potrzebny będzie odpowiedni kluczyk lub śrubokręt, niewielkie naczynie oraz ścierka zabezpieczająca podłogę.
Jeżeli administracja dopuszcza samodzielne odpowietrzanie grzejników, należy:
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zakręcić głowicę termostatyczną i poczekać, aż grzejnik ostygnie,
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podstawić naczynie pod odpowietrznik,
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bardzo powoli i delikatnie poluzować śrubę odpowietrznika,
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poczekać, aż przestanie wydobywać się powietrze i zacznie wypływać woda,
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zamknąć odpowietrznik i ponownie ustawić głowicę termostatyczną.
Nie należy całkowicie wykręcać odpowietrznika. Woda znajdująca się w instalacji może być gorąca i pozostawać pod ciśnieniem.
W przypadku starszych grzejników żeliwnych, które nie posiadają odpowiedniego odpowietrznika, najlepiej zgłosić problem administracji budynku.
Kaloryfer jest zimny nawet na piątce? Winny może być jeden niewielki element
Jeżeli odpowietrzenie grzejnika nie przynosi rezultatu, przyczyną może być zablokowana iglica zaworu termostatycznego.
To niewielki metalowy trzpień znajdujący się pod głowicą termostatyczną. Odpowiada za regulowanie przepływu wody grzewczej przez kaloryfer.
Po kilku miesiącach przerwy w ogrzewaniu zdarza się, że element pozostaje zablokowany w pozycji ograniczającej przepływ wody.
W takiej sytuacji nawet ustawienie głowicy na najwyższą wartość nie spowoduje prawidłowego nagrzania grzejnika.
Charakterystycznym objawem może być zimny kaloryfer przy jednocześnie ciepłej rurze doprowadzającej wodę do zaworu.
Pod pokrętłem znajduje się element, który może odpowiadać za cały problem
Niewielki metalowy trzpień powinien dać się delikatnie wcisnąć i samoczynnie powrócić do poprzedniego położenia.
W przypadku niektórych modeli zaworów można zdjąć samą głowicę termostatyczną zgodnie z instrukcją producenta, bez ingerowania w instalację wodną.
Jeżeli trzpień nie porusza się pod delikatnym naciskiem, może być zablokowany.
Nie należy jednak wyciągać go kombinerkami, uderzać z dużą siłą ani odkręcać korpusu zaworu. Uszkodzenie elementu może doprowadzić do wycieku i zalania mieszkania.
Jeżeli delikatne naciśnięcie nie przynosi rezultatu, konieczna może być interwencja hydraulika lub pracownika technicznego spółdzielni.
Przez niesprawny grzejnik możesz ogrzewać mieszkanie znacznie drożej
Problemy z kaloryferem mogą skłaniać mieszkańców do zwiększania temperatury pozostałych grzejników lub korzystania z dodatkowych urządzeń elektrycznych.
Szczególnie kosztowne może być regularne dogrzewanie mieszkania grzejnikiem elektrycznym.
Przy założeniu, że urządzenie o mocy 2000 W pracuje przez określoną liczbę godzin dziennie, a całkowity koszt energii wynosi 1,20 zł za kilowatogodzinę, dodatkowe wydatki mogą wyglądać następująco:
|Czas pracy dziennie
|Dodatkowy koszt miesięczny
|1 godzina
|72 zł
|2 godziny
|144 zł
|3 godziny
|216 zł
|4 godziny
|288 zł
|6 godzin
|432 zł
Przez trzy miesiące zimy dodatkowe ogrzewanie elektryczne może w takim przypadku kosztować nawet 1296 zł.
Są to przykładowe wyliczenia przy pełnej mocy urządzenia. Rzeczywiste wydatki zależą od ceny energii oraz czasu pracy grzejnika.
Samo zapowietrzenie kaloryfera nie oznacza automatycznie wyższego rachunku za centralne ogrzewanie. Może jednak prowadzić do kosztownego dogrzewania pomieszczeń i pogorszenia komfortu cieplnego.
Masz podzielniki na kaloryferach? Zwróć uwagę na sposób rozliczania
Mieszkańcy bloków wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania powinni pamiętać, że urządzenia te nie są licznikami energii cieplnej.
Służą do podziału części kosztów ogrzewania budynku pomiędzy poszczególne mieszkania.
Nawet jeżeli grzejnik pozostaje zimny, właściciel może nadal ponosić koszty stałe ogrzewania oraz część wydatków związanych z dostarczaniem ciepła do całego budynku.
Dokładne zasady określa regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania obowiązujący w danej spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej.
Dlatego nie warto przez całą zimę tolerować niesprawnego kaloryfera, zakładając, że brak ciepła oznacza całkowity brak opłat.
Polacy popełniają jeszcze jeden błąd. Kaloryfer nie powinien być zasłonięty
Nawet całkowicie sprawny grzejnik może nie zapewniać odpowiedniego komfortu cieplnego, jeżeli zostanie zasłonięty przez meble, ciężkie zasłony lub dekoracyjne osłony.
Szczególnie niekorzystne jest zasłanianie głowicy termostatycznej. Jeżeli wokół niej gromadzi się ciepłe powietrze, urządzenie może przedwcześnie ograniczyć przepływ wody, mimo że w pozostałej części pomieszczenia nadal jest chłodno.
Warto również unikać ustawiania dużych mebli bezpośrednio przed kaloryferem oraz długotrwałego suszenia na nim grubych ręczników i ubrań.
Swobodna cyrkulacja powietrza pozwala efektywniej rozprowadzać ciepło po pomieszczeniu.
Wszystkie kaloryfery są zimne? Problem może dotyczyć całego budynku
Jeżeli nieprawidłowo działa tylko jeden grzejnik, przyczyną może być jego zapowietrzenie lub problem z zaworem.
Jeżeli jednak zimne są wszystkie kaloryfery w mieszkaniu, warto zapytać sąsiadów, czy również mają problemy z ogrzewaniem.
Przyczyną może być nieprawidłowe działanie węzła cieplnego, niedostateczny przepływ wody, zapowietrzenie pionu lub niewłaściwa regulacja instalacji centralnego ogrzewania.
W takim przypadku samodzielne manipulowanie zaworami nie rozwiąże problemu. Konieczne będzie zgłoszenie usterki administratorowi nieruchomości.
Przed nadejściem silniejszych mrozów warto sprawdzić wszystkie grzejniki w mieszkaniu. Usunięcie niewielkiej usterki może poprawić komfort cieplny i pozwolić uniknąć dodatkowych wydatków przez całą zimę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.