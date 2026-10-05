Masz mieszkanie, dom albo garaż? Od stycznia zmienią się ważne stawki. Minister podał nowe limity
Właściciele mieszkań, domów, garaży, gruntów i nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia firm powinni zwrócić uwagę na zmiany, które nadejdą 1 stycznia 2027 roku. Minister Finansów i Gospodarki ogłosił nowe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. W przypadku budynków mieszkalnych limit wyniesie 1,29 zł za metr kwadratowy. Nie oznacza to jednak, że każdy właściciel automatycznie zapłaci właśnie tyle – o faktycznych stawkach zdecydują poszczególne gminy.
Nowe limity są już oficjalne. Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z 23 lipca 2026 roku zostało opublikowane w Monitorze Polskim pod pozycją 741. Określa ono górne granice stawek, których samorządy nie będą mogły przekroczyć w 2027 roku.
Właściciele mieszkań i domów. Nowy limit to 1,29 zł za metr
Jedna z najważniejszych zmian dotyczy nieruchomości mieszkalnych.
W 2027 roku maksymalna stawka podatku od budynków mieszkalnych lub ich części wyniesie 1,29 zł za 1 m² powierzchni użytkowej. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na przyszły rok będą o około 2,7 proc. wyższe od obowiązujących w 2026 roku.
Jeżeli więc gmina zdecyduje się wykorzystać maksymalny limit, dla mieszkania o powierzchni 50 m² podatek od samego budynku wyniósłby 64,50 zł rocznie, a przy 100 m² – 129 zł rocznie.
W przypadku domu o powierzchni 150 m² byłoby to maksymalnie 193,50 zł rocznie od powierzchni budynku. Do tego może dochodzić podatek od gruntu.
To jedynie przykładowe wyliczenia według maksymalnej stawki. Faktyczna kwota będzie zależała od uchwały konkretnej gminy.
Firma w nieruchomości? Tutaj kwoty są znacznie wyższe
Znacznie większe znaczenie nowe limity mogą mieć dla przedsiębiorców.
Dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej maksymalna stawka w 2027 roku wyniesie 36,49 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.
Z kolei w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej górny limit ustalono na 1,49 zł za 1 m².
Przy lokalu firmowym o powierzchni 100 m² zastosowanie maksymalnej stawki dla budynku oznaczałoby więc 3649 zł podatku rocznie.
A co z garażem?
Właściciele garaży również powinni zainteresować się lokalnymi uchwałami podatkowymi na 2027 rok. Wysokość należności zależy m.in. od statusu konkretnej nieruchomości i sposobu jej opodatkowania.
Nie należy więc zakładać, że każdy garaż będzie opodatkowany dokładnie tak samo. Kluczowe będą przepisy oraz uchwała obowiązująca w danej gminie.
To nie jest automatyczna podwyżka dla każdego
To najważniejsze zastrzeżenie.
Minister nie ustala konkretnego podatku, który każdy właściciel mieszkania czy domu będzie musiał zapłacić. Ustala maksymalny pułap.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że wysokość stawek podatku od nieruchomości ustala w uchwale rada gminy. Nie mogą one jednak przekraczać maksymalnych wartości ogłaszanych przez ministra.
Gmina może zatem zastosować maksymalną stawkę, ustalić ją na niższym poziomie albo – zależnie od swoich decyzji – nie wykorzystać całego dostępnego wzrostu.
Dlatego właściciele dwóch identycznych nieruchomości znajdujących się w różnych miejscowościach mogą w 2027 roku zapłacić różne kwoty.
Zmienią się również inne lokalne limity
Obwieszczenie jest znacznie szersze niż sam podatek od mieszkań i domów.
W 2027 roku maksymalna opłata od posiadania psa będzie mogła wynieść 191,32 zł rocznie za jednego psa. Maksymalną opłatę targową określono natomiast na 1208,45 zł dziennie.
Nowe limity obejmują również opłatę miejscową i uzdrowiskową, opłatę reklamową oraz podatek od określonych środków transportowych.
Ostateczna decyzja zapadnie w gminie
Dla właścicieli nieruchomości najważniejsze będą więc teraz uchwały podejmowane przez lokalne samorządy.
Nowe maksymalne stawki zaczną mieć znaczenie od 1 stycznia 2027 roku, ale dopiero decyzja rady konkretnej gminy pokaże, ile rzeczywiście zapłacą jej mieszkańcy.
Właściciel domu, mieszkania, garażu czy przedsiębiorca powinien zatem sprawdzić stawki przyjęte na 2027 rok w swojej gminie. Samo ogłoszenie nowych limitów przez ministra nie oznacza jeszcze, że podatek każdego Polaka automatycznie wzrośnie do maksymalnego poziomu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.