Masz plastikowe okna w mieszkaniu? Przed mrozami sprawdź ten jeden element. Przez niego ciepło może uciekać na zewnątrz
Temperatura na zewnątrz spada poniżej zera, kaloryfery pracują coraz intensywniej, a mimo to w pobliżu okien nadal czuć nieprzyjemny chłód? Przyczyną może być niewłaściwy docisk skrzydła okiennego do ramy. Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, że w plastikowych oknach znajdują się niewielkie elementy umożliwiające regulację szczelności. W niektórych modelach wystarczy odpowiednio przekręcić je kluczem imbusowym, aby ograniczyć przedostawanie się zimnego powietrza do mieszkania. Nie zawsze trzeba wymieniać uszczelki ani wzywać fachowca.
Otwórz okno i spójrz na jego boczną krawędź. Tam znajduje się ważny element
W wielu współczesnych oknach wykonanych z PVC znajdują się specjalne rolki lub trzpienie ryglujące, które odpowiadają za docisk skrzydła do ramy podczas zamykania.
Elementy te można zauważyć po otwarciu okna. Zazwyczaj mają postać niewielkich metalowych, okrągłych lub owalnych części rozmieszczonych wzdłuż krawędzi skrzydła.
W zależności od zastosowanego systemu okuć mogą posiadać otwór na klucz imbusowy, nacięcie lub specjalne oznaczenie wskazujące ich położenie.
Zmiana ustawienia regulowanego trzpienia może zwiększyć lub zmniejszyć nacisk skrzydła na uszczelkę.
Potocznie rozwiązanie to nazywane jest przełączaniem okien z trybu letniego na zimowy. W rzeczywistości chodzi o regulację docisku, która pozwala dostosować działanie okuć do stanu technicznego okna.
Wystarczy zwykła kartka papieru. Tak sprawdzisz szczelność okna
Zanim zaczniesz regulować okucia, warto przeprowadzić prosty test, który nie wymaga żadnych specjalistycznych narzędzi.
Wystarczy włożyć kartkę papieru pomiędzy ramę a skrzydło okienne, a następnie zamknąć okno i spróbować ją wyciągnąć.
Jeżeli kartka wysuwa się praktycznie bez oporu, może to wskazywać na niedostateczny docisk skrzydła lub zużycie uszczelki.
Test najlepiej przeprowadzić w kilku miejscach – przy klamce, w dolnej części okna oraz w pobliżu jego górnej krawędzi.
Jeżeli w jednym miejscu kartka stawia wyraźny opór, a w innym można ją bez problemu wyciągnąć, przyczyną może być nierównomierny docisk skrzydła.
To prosty sposób na wstępną ocenę szczelności okna, choć nie zastępuje profesjonalnego badania.
Ten niewielki element może pomóc zatrzymać ciepło w mieszkaniu
W zależności od rodzaju okuć jego ustawienie można zmienić kluczem imbusowym lub innym narzędziem wskazanym przez producenta.
W przypadku okien posiadających regulowane trzpienie ryglujące można spróbować delikatnie zwiększyć docisk skrzydła do ramy.
Najczęściej potrzebny jest klucz imbusowy, choć niektóre systemy okuć wymagają klucza typu Torx lub specjalnego narzędzia.
Przed rozpoczęciem regulacji należy sprawdzić instrukcję producenta okna lub zastosowanych okuć.
Warto również zapamiętać albo sfotografować pierwotne ustawienie elementów, aby w razie potrzeby móc do niego powrócić.
Regulację należy wykonywać stopniowo, za każdym razem sprawdzając, czy okno zamyka się prawidłowo i czy klamka nie stawia nadmiernego oporu.
Nie istnieje jeden uniwersalny kierunek przekręcania trzpienia dla wszystkich okien. Zależy on od konstrukcji konkretnego systemu okuć.
Uważaj na popularny błąd. Możesz zniszczyć uszczelki
W internecie można znaleźć wiele porad sugerujących, że przed każdą zimą należy ustawić wszystkie okna na maksymalny docisk.
Nie zawsze jest to dobre rozwiązanie.
Zbyt mocne dociśnięcie skrzydła może powodować przyspieszone zużycie uszczelek, ich trwałe odkształcenie oraz nadmierne obciążenie mechanizmu zamykającego.
Z czasem może to doprowadzić do sytuacji, w której okno będzie jeszcze mniej szczelne niż przed regulacją.
Jeżeli okno jest szczelne, klamka działa prawidłowo, a uszczelki znajdują się w dobrym stanie, nie ma potrzeby zmieniania ustawień tylko dlatego, że rozpoczęła się zima.
Celem regulacji jest uzyskanie właściwego docisku, a nie maksymalnego nacisku na uszczelki.
Przekręcenie trzpienia nie pomogło? Sprawdź jeszcze jedną rzecz
Przyczyną przedostawania się zimnego powietrza do mieszkania mogą być również zużyte uszczelki.
Po wielu latach użytkowania guma może stracić elastyczność, stwardnieć, popękać lub ulec trwałemu odkształceniu.
W takiej sytuacji nawet zwiększenie docisku skrzydła nie zawsze przyniesie oczekiwany efekt.
Warto dokładnie obejrzeć uszczelki na całym obwodzie okna, zwracając szczególną uwagę na narożniki oraz miejsca, w których wyczuwalny jest przeciąg.
Uszczelki należy regularnie czyścić i konserwować preparatem przeznaczonym do danego rodzaju materiału. Jeżeli są uszkodzone, konieczna może być ich wymiana.
To zazwyczaj znacznie mniejszy wydatek niż zakup nowych okien.
Zimne powietrze przedostaje się spod parapetu? Regulacja okna może nie wystarczyć
Nie wszystkie nieszczelności wynikają z niewłaściwego docisku skrzydła.
W starszych budynkach problem może dotyczyć również połączenia ramy okiennej ze ścianą, przestrzeni pod parapetem lub nieprawidłowo wykonanej izolacji wokół okna.
Jeżeli zimne powietrze jest wyczuwalne pomimo prawidłowego zamknięcia skrzydła, warto sprawdzić także te miejsca.
W przypadku nieszczelności montażowych konieczne może być uzupełnienie izolacji lub wykonanie odpowiedniego uszczelnienia.
Trzeba również pamiętać, że uczucie chłodu w pobliżu szyby nie zawsze oznacza nieszczelność. Zimna powierzchnia szyby może powodować dyskomfort cieplny nawet wtedy, gdy przez zamknięte okno nie przedostaje się powietrze.
Przez nieszczelne okna możesz niepotrzebnie wydawać pieniądze na ogrzewanie
Jeżeli do mieszkania stale napływa zimne powietrze przez niekontrolowane nieszczelności, instalacja grzewcza musi dostarczać więcej energii, aby utrzymać pożądaną temperaturę.
Właściciele mieszkań często próbują rozwiązać problem, zwiększając ustawienie głowic termostatycznych. Nie usuwają jednak w ten sposób przyczyny wychładzania pomieszczeń.
Przy rocznych wydatkach na ogrzewanie wynoszących 4500 zł nawet kilkuprocentowe ograniczenie całkowitych kosztów może oznaczać zauważalną oszczędność.
|Hipotetyczne ograniczenie kosztów
|Roczna oszczędność
|3 proc.
|135 zł
|5 proc.
|225 zł
|10 proc.
|450 zł
|15 proc.
|675 zł
Są to przykładowe wyliczenia, a nie gwarantowane efekty regulacji okien. Rzeczywiste oszczędności zależą od skali nieszczelności, izolacji budynku oraz sposobu rozliczania ogrzewania.
Nie uszczelniaj wszystkiego. Ten błąd może doprowadzić do pojawienia się pleśni
Podczas przygotowywania mieszkania do zimy nie należy zapominać o prawidłowej wentylacji.
Szczególnie w budynkach wyposażonych w wentylację grawitacyjną dopływ świeżego powietrza ma ogromne znaczenie.
Nie wolno zaklejać nawiewników okiennych ani zasłaniać kratek wentylacyjnych w celu zatrzymania ciepła.
Niedostateczna wymiana powietrza może prowadzić do gromadzenia się wilgoci, skraplania wody na szybach oraz pojawienia się pleśni na ścianach. W mieszkaniach wyposażonych w urządzenia gazowe może również stwarzać poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Usunięcie przypadkowych nieszczelności nie powinno odbywać się kosztem sprawnej wentylacji.
Przed nadejściem mrozów warto poświęcić kilka minut na sprawdzenie okien
Kontrola docisku skrzydeł, stanu uszczelek oraz szczelności połączeń wokół parapetów może pomóc przygotować mieszkanie do najzimniejszych miesięcy roku.
W wielu przypadkach wystarczy niewielka regulacja, aby ograniczyć nieprzyjemny przeciąg i poprawić komfort cieplny.
Jeżeli jednak okno trudno się zamyka, skrzydło ociera o ramę lub regulacja wymaga użycia dużej siły, najlepiej skorzystać z pomocy fachowca.
Zanim kolejny raz przekręcisz kaloryfer na najwyższą wartość, sprawdź, czy ciepło, za które płacisz, nie ucieka przez nieszczelne okna.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.