Masz więcej niż 6463,20 zł? Od września ZUS patrzy na nowy limit. Część osób musi uważać
Od 1 września 2026 roku obowiązują nowe limity dorabiania do wcześniejszych emerytur i rent. Pierwsza z kluczowych kwot wynosi 6463,20 zł brutto miesięcznie. Jej przekroczenie może oznaczać zmniejszenie świadczenia. Jest również drugi, znacznie wyższy próg – po jego przekroczeniu ZUS może całkowicie zawiesić wypłatę.
Zmiana obowiązuje od początku września i dotyczy osób, które pobierają określone świadczenia z ZUS, a jednocześnie pozostają aktywne zawodowo. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oficjalnie ogłosił nowe kwoty graniczne 18 sierpnia.
6463,20 zł. To pierwsza ważna granica
Od 1 września 2026 roku kwota odpowiadająca 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 6463,20 zł brutto. Drugi próg, odpowiadający 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wynosi natomiast 12 003,10 zł brutto.
W praktyce mechanizm jest bardzo ważny dla osób dorabiających do wcześniejszej emerytury lub renty.
Jeżeli przychód nie przekracza pierwszego progu, nie powoduje z tego tytułu zmniejszenia świadczenia. Po przekroczeniu 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia świadczenie może zostać odpowiednio zmniejszone. Natomiast przekroczenie poziomu 130 proc. może skutkować jego zawieszeniem. ZUS opisuje właśnie taki mechanizm rozliczania dodatkowych zarobków.
Nowe limity od 1 września 2026 roku
- do 6463,20 zł brutto miesięcznie – przychód nie powoduje zmniejszenia świadczenia z powodu przekroczenia limitu,
- powyżej 6463,20 zł, ale nie więcej niż 12 003,10 zł brutto – ZUS może zmniejszyć świadczenie,
- powyżej 12 003,10 zł brutto – ZUS może zawiesić jego wypłatę.
ZUS może zmniejszyć świadczenie nawet o kilkaset złotych
Nie oznacza to jednak, że po przekroczeniu pierwszego progu wcześniejsza emerytura lub renta automatycznie znika.
Przy przychodzie znajdującym się pomiędzy progami świadczenie jest zmniejszane o kwotę przekroczenia, ale obowiązują maksymalne kwoty zmniejszenia.
Od 1 marca 2026 roku wynoszą one:
- 989,41 zł – w przypadku emerytury oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
- 742,10 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
- 841,05 zł – dla renty rodzinnej, gdy uprawniona jest do niej jedna osoba.
To oznacza, że osoby dorabiające powinny kontrolować miesięczne przychody szczególnie wtedy, gdy znajdują się blisko jednej z dwóch granicznych kwot.
Nie wszyscy emeryci muszą przejmować się limitem
To bardzo ważne: nowe progi nie dotyczą każdego emeryta.
Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn – co do zasady mogą dorabiać bez tych ograniczeń. ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza ich emerytury z powodu przekroczenia opisanych progów.
Istnieje jednak wyjątek dotyczący osób, których wyliczona emerytura została podwyższona do wysokości emerytury minimalnej. Jeżeli przychód z pracy przekroczy wartość dopłaty do minimum, ZUS może wypłacić świadczenie bez tego podwyższenia.
Limity zmieniają się kilka razy w roku
Kwoty nie są ustalone raz na zawsze. Są powiązane z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem i dlatego mogą zmieniać się w kolejnych okresach.
Jeszcze od 1 czerwca 2026 roku progi wynosiły odpowiednio 6694,10 zł oraz 12 431,80 zł. Od września spadły do 6463,20 zł i 12 003,10 zł.
Oznacza to, że osoba, która jeszcze latem mieściła się w bezpiecznym limicie, od września przy tych samych zarobkach może już go przekraczać.
I właśnie dlatego warto sprawdzić wysokość swojego dodatkowego przychodu. W przypadku części dorabiających wcześniejszych emerytów i rencistów różnica kilkuset złotych może zdecydować o tym, czy ZUS wypłaci świadczenie w pełnej wysokości, zmniejszy je, czy – po przekroczeniu wyższego progu – zawiesi jego wypłatę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.