Mazowsze: Śmiertelny wypadek pod Siedlcami. Nie żyje motocyklista

6 lipca 2026 20:03 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Na ulicy Pałacowej w Stoku Lackim doszło do zderzenia motocykla marki Yamaha z samochodem osobowym marki Ford. Jak poinformowała Policja w Siedlcach, mimo udzielonej pomocy nie udało się uratować życia motocyklisty.

Taśma policyjna. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Taśma policyjna. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Droga całkowicie zablokowana

Na miejscu pracują policjanci oraz inne służby ratunkowe, a czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Droga jest obecnie całkowicie zablokowana, a utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

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Wybierz inną trasę

Kierowcy planujący przejazd przez Stok Lacki wybierają na najbliższe godziny trasę alternatywną, zamiast czekać na odblokowanie ulicy Pałacowej – służby same zaznaczają, że utrudnienia potrwają kilka godzin, więc oczekiwanie na miejscu nie skróci czasu podróży.

Kierowcy, którzy mimo wszystko trafią w rejon zdarzenia, stosują się bezwzględnie do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem i zachowują szczególną ostrożność – na miejscu trwają czynności procesowe, a teren wymaga zabezpieczenia do czasu ich zakończenia.

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