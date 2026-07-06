Mazowsze: Śmiertelny wypadek pod Siedlcami. Nie żyje motocyklista
Na ulicy Pałacowej w Stoku Lackim doszło do zderzenia motocykla marki Yamaha z samochodem osobowym marki Ford. Jak poinformowała Policja w Siedlcach, mimo udzielonej pomocy nie udało się uratować życia motocyklisty.
Droga całkowicie zablokowana
Na miejscu pracują policjanci oraz inne służby ratunkowe, a czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Droga jest obecnie całkowicie zablokowana, a utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
Wybierz inną trasę
Kierowcy planujący przejazd przez Stok Lacki wybierają na najbliższe godziny trasę alternatywną, zamiast czekać na odblokowanie ulicy Pałacowej – służby same zaznaczają, że utrudnienia potrwają kilka godzin, więc oczekiwanie na miejscu nie skróci czasu podróży.
Kierowcy, którzy mimo wszystko trafią w rejon zdarzenia, stosują się bezwzględnie do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem i zachowują szczególną ostrożność – na miejscu trwają czynności procesowe, a teren wymaga zabezpieczenia do czasu ich zakończenia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.