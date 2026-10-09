MEN szykuje zmiany w szkołach. Nowe szkolenia mają przygotować uczniów na ataki

9 października 2026 21:38 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad zmianami, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Chodzi m.in. o rozszerzenie obowiązkowych ćwiczeń prowadzonych na początku roku szkolnego o reagowanie na atak dronowy oraz  zamach. Resort analizuje także nowe standardy kontroli osób wchodzących do budynków. Jednocześnie rząd podkreśla, że na razie nie ma dowodów, aby ostatnie ataki i groźby w szkołach tworzyły jedną skoordynowaną akcję.

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Ławki z krzesłami w klasie
Ławki z krzesłami w klasie. Fot. Pixabay

Nowe szkolenia w szkołach. MEN chce rozszerzyć obecne zasady

Jak podaje wirtualnapolska.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje zmiany dotyczące bezpieczeństwa uczniów i pracowników placówek.

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Obecnie szkoły mają obowiązek organizować ćwiczenia związane przede wszystkim z ewakuacją i zagrożeniami pożarowymi. Resort chce rozszerzyć ten zakres o kolejne scenariusze kryzysowe.

Według zapowiedzi do obecnego systemu mają zostać dołączone dwa nowe elementy:

  • reagowanie na atak dronowy,
  • reagowanie na wypadek zamachu

Zmiany miałyby zostać wpisane do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny w szkołach.

Nie oznacza to jednak, że nowe zasady już obowiązują. Na tym etapie mowa o pracach nad zmianami i przygotowywaniu odpowiednich regulacji.

Szkoły mają lepiej kontrolować, kto wchodzi do budynku

Drugim obszarem analizowanym przez MEN są zasady wchodzenia osób z zewnątrz na teren szkół.

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Resort chce wypracować bardziej jednolity standard. Obecnie sytuacja zależy w dużej mierze od konkretnej placówki. W części szkół wejścia są kontrolowane bardzo dokładnie, w innych dostęp do budynku jest znacznie łatwiejszy.

Ministerstwo chce konsultować nowe rozwiązania z dyrektorami.

Na razie nie ma planu powszechnego montowania bramek ani wykrywaczy metali. Takie rozwiązanie byłoby bardzo kosztowne i trudne logistycznie, szczególnie przy dużej liczbie szkół i wielu wejściach prowadzących np. na boiska.

MEN i MSWiA już wzmacniają procedury bezpieczeństwa

Zmiany wpisują się w szersze działania prowadzone przez MEN i MSWiA. Resorty już wcześniej zapowiadały zwiększenie przygotowania szkół do sytuacji kryzysowych. Placówki mają procedury reagowania m.in. na wtargnięcie niebezpiecznej osoby.

Minister edukacji Barbara Nowacka zaapelowała również do nauczycieli o rozmowy z uczniami i rodzicami dotyczące reagowania na niebezpieczne sytuacje.

Poinformowała także, że w piątek część szkół zdecydowała się na odwołanie zajęć. Decyzje były podejmowane lokalnie, a nie centralnie dla całego kraju.

Policja zwiększyła obecność wokół szkół

Po ostatnich wydarzeniach policja prowadzi wzmożone działania w rejonie placówek oświatowych.

Funkcjonariusze patrolują okolice szkół, utrzymują kontakt z dyrekcjami i reagują na informacje mogące wskazywać na zagrożenie.

Dodatkowe kontrole są reakcją na ostatnie poważne zdarzenia na Mazowszu oraz falę gróźb publikowanych później w internecie.

Resort zwraca uwagę również na internet

Równolegle trwa dyskusja o ograniczeniu dostępu dzieci do części usług internetowych i mediów społecznościowych.

W MEN coraz częściej pojawia się temat silniejszej ochrony najmłodszych użytkowników internetu. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer zwracała uwagę na długi czas spędzany przez uczniów online i rolę rodziców w kontrolowaniu aktywności dzieci poza szkołą.

Na razie jednak ewentualne nowe limity wiekowe dla mediów społecznościowych pozostają przedmiotem prac i dyskusji. Nie są jeszcze obowiązującym prawem.

Warszawa. Co zmiany mogą oznaczać dla stołecznych szkół?

Jeżeli MEN wprowadzi nowe przepisy ogólnokrajowe, obejmą one również warszawskie szkoły. W praktyce może to oznaczać rozszerzenie corocznych ćwiczeń bezpieczeństwa o scenariusze inne niż pożar czy standardowa ewakuacja. Szkoły mogą też otrzymać bardziej precyzyjne wytyczne dotyczące kontrolowania osób wchodzących do budynków.

Już teraz w związku z ostatnimi wydarzeniami w wielu placówkach zwiększono czujność, a policja prowadzi dodatkowe patrole w rejonach szkół. Dla rodziców najważniejsze pozostaje śledzenie komunikatów konkretnej placówki i informacji przesyłanych przez dziennik elektroniczny.

Co się zmieni, jeśli nowe przepisy wejdą w życie?

Najważniejsze planowane kierunki są obecnie trzy.

  1. Szkoły mają być lepiej przygotowane na sytuacje kryzysowe inne niż pożar.
  2. MEN chce ujednolicić zasady dotyczące osób wchodzących do budynków szkolnych.
  3. Rząd analizuje dalsze działania dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie.

Na razie są to jednak projekty i zapowiedzi. Konkretne obowiązki będzie można wskazać dopiero po opublikowaniu nowych przepisów.

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