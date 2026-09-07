Mieszkańcy Mazowsza zostaną bez prądu. Wyłączenia zaczną się już we wtorek. W niektórych miejscach utrudnienia potrwają dłużej
Mieszkańcy Mazowsza powinni sprawdzić komunikaty energetyków przed rozpoczęciem nowego tygodnia roboczego. Operatorzy prowadzą planowane prace przy sieci elektroenergetycznej, a ich wykonanie wymaga czasowego odłączenia zasilania. Pierwsze przerwy zaplanowane są już na wtorek, 8 września. W części lokalizacji utrudnienia mogą nie skończyć się po kilku godzinach.
Wyłączenia prądu na Mazowszu
Planowane przerwy w dostawach energii nie oznaczają awarii ani problemów z bilansem energetycznym kraju.
Operatorzy wyłączają poszczególne fragmenty sieci, aby bezpiecznie przeprowadzić prace konserwacyjne, modernizacyjne lub związane z jej rozbudową.
Takie działania prowadzi na Mazowszu m.in. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. Pogotowie energetyczne.
Jedno z potwierdzonych wyłączeń rozpocznie się we wtorek 8 września o godz. 8:00.
Tutaj przerwa może być wyjątkowo długa
Według aktualnie publikowanego harmonogramu wyłączenie obejmuje Kolonię Wawrzyszów w rejonie Radomia.
Planowany termin rozpoczęcia to:
8 września 2026 r., godz. 8:00.
Przewidywany termin zakończenia prac wskazano natomiast na:
10 września 2026 r., godz. 15:00.
To znacznie dłuższy przedział niż typowe kilkugodzinne prace energetyczne.
Trzeba przy tym pamiętać, że harmonogramy planowanych wyłączeń mogą być aktualizowane, a podany przedział prac nie musi oznaczać, że każdy odbiorca będzie pozbawiony zasilania nieprzerwanie przez cały wskazany okres.
Warto przygotować się wcześniej
Jeżeli adres znajduje się na liście planowanych wyłączeń, warto wcześniej naładować telefon i powerbank oraz – jeśli jest to potrzebne – przygotować alternatywne źródło zasilania dla urządzeń, które muszą działać bez przerwy.
Przed wyłączeniem dobrze jest również zwrócić uwagę na sprzęt elektryczny.
Operatorzy zalecają, aby podczas przerwy w zasilaniu w miarę możliwości odłączyć urządzenia elektryczne od instalacji. Zasilanie może zostać przywrócone bez dodatkowego powiadomienia i również wtedy, gdy mieszkańców nie ma w domu.
Warszawa ma innego operatora
W samej Warszawie za znaczną część sieci odpowiada Stoen Operator.
Operator prowadzi osobny portal planowanych wyłączeń i awarii. Jak wyjaśnia, planowane przerwy są konieczne m.in. przy konserwacji, modernizacji oraz rozbudowie sieci. O planowanych pracach dotyczących odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia informuje z pięciodniowym wyprzedzeniem.
Dlatego mieszkańcy Warszawy nie powinni automatycznie odnosić harmonogramu PGE dla województwa do swoich adresów.
Brak prądu, którego nie ma w harmonogramie? To może być awaria
Jeżeli zasilanie nagle zniknie, a danego adresu nie ma na liście planowanych prac, przyczyną może być awaria.
Najpierw warto sprawdzić, czy prąd mają sąsiedzi oraz czy działają zabezpieczenia w budynku. W przypadku awarii sieci energetycznej można korzystać również z numeru 991.
Planowane wyłączenia są natomiast zapowiadane wcześniej i wynikają przede wszystkim z konieczności bezpiecznego prowadzenia prac na sieci.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.