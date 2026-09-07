Mieszkańcy Warszawy zostaną bez wody. Wyłączenia zaczną się już we wtorek rano. W jednym miejscu potrwają aż 8 godzin
Warszawskie MPWiK opublikowało harmonogram kolejnych planowanych wyłączeń wody. We wtorek, 8 września, przerwy obejmą trzy dzielnice Warszawy. Pierwsze krany mogą wyschnąć już o godz. 7:30, a najdłuższe z zaplanowanych wyłączeń ma potrwać aż osiem godzin. Na tym jednak nie koniec – kolejne prace zaplanowano również na środę, czwartek i piątek.
We wtorek bez wody w trzech dzielnicach
Z aktualnego harmonogramu MPWiK wynika, że we wtorek 8 września planowane wyłączenia obejmą Pragę-Południe, Mokotów oraz Wawer.
Najwcześniej prace rozpoczną się na Pradze-Południe.
Praga-Południe – od 7:30 do 11:00
Wyłączenie związane z pracami przy ulicy Białowieskiej zaplanowano od godz. 7:30 do 11:00.
Bez wody mają pozostać posesje:
- Filomatów 37, 37A i 37B,
- Gedymina 21,
- Gedymina 24A,
- Gedymina 26,
- Gedymina 28 i 28A,
- Gedymina 30.
Mieszkańcy objętych adresów powinni więc przygotować zapas wody jeszcze przed rozpoczęciem porannych prac.
Mokotów. Cztery godziny bez wody
Kolejne wyłączenie zaplanowano na Mokotowie.
Prace przy ulicy Grupy AK „Północ” mają rozpocząć się o godz. 11:00 i potrwać do 15:00.
Według MPWiK wyłączenie obejmie:
- Bartycką 115,
- Grupy AK „Północ” 4.
W tym przypadku planowana przerwa wynosi cztery godziny.
Wawer. Tutaj wyłączenie będzie najdłuższe
Największe utrudnienia we wtorek czekają mieszkańców Wawra.
Prace przy ulicy Żonkilowej zaplanowano od godz. 8:00 aż do 16:00.
Oznacza to osiem godzin planowanej przerwy w dostawie wody.
Na liście MPWiK znajdują się:
- Włodzicka 27,
- Żonkilowa 24B,
- Żonkilowa 26,
- Żonkilowa 28,
- Żonkilowa 30,
- Żonkilowa 32,
- Żonkilowa 34,
- Żonkilowa 37,
- Żonkilowa 39,
- Żonkilowa 43,
- Zwoleńska 108.
To właśnie mieszkańcy tych adresów powinni przygotować się na najdłuższą spośród wtorkowych przerw.
To nie koniec. W środę ogromna lista adresów
Szczególnie duże wyłączenie MPWiK zaplanowało na środę 9 września na Mokotowie.
Prace przy ulicy Klarysewskiej mają trwać od 15:00 do 20:00.
Lista objętych posesji jest bardzo długa i obejmuje adresy przy ulicach:
Klarysewskiej, Morszyńskiej, Okrężnej, Orężnej, Solankowej, Zalew oraz Zaniemyskiej.
Samo wyłączenie zaplanowano na pięć godzin.
W czwartek ponownie Praga-Południe
Kolejne duże prace przewidziano na 10 września.
Na Pradze-Południe woda zostanie planowo wyłączona w godz. 15:00–20:00 w rejonie ulicy Niekłańskiej.
Na liście znalazły się adresy przy:
alei Waszyngtona, Angorskiej, Niekłańskiej, Peszteńskiej i Walecznych.
Tego samego dnia, również między 15:00 a 20:00, MPWiK planuje wyłączenie przy Grochowskiej 131 i 133.
W piątek kolejne adresy
Harmonogram sięga również piątku 11 września.
Wtedy prace na Pradze-Południe obejmą rejon ulicy Suchodolskiej. Wyłączenie zaplanowano od 15:00 do 20:00.
Na liście znajdują się posesje przy alei Stanów Zjednoczonych, Cyraneczki, Międzyborskiej oraz Spalinowej.
Jest również trwająca awaria
Planowane prace to nie wszystko.
W aktualnym wykazie wyłączeń awaryjnych MPWiK widnieje także Praga-Południe. Przy alei Jerzego Waszyngtona 41 wyłączenie rozpoczęło się 6 września o godz. 19:40 i w najnowszym zestawieniu ma status „w toku”.
Sytuacja awaryjna może zmieniać się znacznie szybciej niż harmonogram prac planowanych, dlatego mieszkańcy powinni sprawdzać bieżące komunikaty MPWiK.
Warto zrobić zapas wcześniej
Przy kilkugodzinnej przerwie warto wcześniej odłożyć wodę potrzebną przede wszystkim do picia, przygotowania posiłków i podstawowej higieny.
Szczególnie dotyczy to Wawra, gdzie wtorkowe prace według harmonogramu mają trwać od godz. 8:00 do 16:00.
Terminy planowanych prac mogą zostać zmienione, dlatego przed samym wyłączeniem warto ponownie sprawdzić komunikaty wodociągów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.