Właściciele domów w całej Polsce muszą tego dopilnować. Kontrola zostawia ślad w państwowej bazie
Wraz z początkiem sezonu grzewczego właściciele i zarządcy budynków w całej Polsce dostali ważne przypomnienie. Krajowa Izba Kominiarzy apeluje o terminowe przeprowadzanie obowiązkowych kontroli przewodów kominowych. Jest jednak szczegół, o którym część osób może nie wiedzieć. Wynik okresowej kontroli nie kończy się już na papierowym dokumencie otrzymanym od kominiarza. Informacja musi znaleźć się w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Nowy komunikat dla właścicieli domów w całej Polsce
Krajowa Izba Kominiarzy opublikowała komunikat skierowany do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2026/2027.
Tegoroczna akcja „Zaproś kominiarza” prowadzona jest przy współpracy z administracją publiczną i Państwową Strażą Pożarną. Izba zwraca szczególną uwagę na kontrole przewodów kominowych oraz ich prawidłowe dokumentowanie.
I właśnie w tym miejscu pojawia się rzecz szczególnie istotna dla właścicieli nieruchomości.
Kontrola trafia do CEEB
Okresowa kontrola przewodów kominowych wynikająca z art. 62 Prawa budowlanego musi zostać udokumentowana elektronicznie.
Służy do tego e-protokół w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB, w systemie ZONE.
Krajowa Izba Kominiarzy przypomina wprost, że e-protokół jest obecnie właściwą formą potwierdzenia przeprowadzenia okresowego przeglądu kominiarskiego. System funkcjonuje w tej formie od 2023 roku.
Oznacza to, że wykonana kontrola pozostawia elektroniczny ślad w państwowym systemie.
Papierowy protokół nie wystarczy
To prawdopodobnie najbardziej zaskakująca część najnowszego komunikatu.
Izba wskazuje, że tradycyjny papierowy protokół nie jest dokumentem potwierdzającym wykonanie obowiązkowej kontroli okresowej. Potwierdzeniem jest e-protokół sporządzony przez osobę uprawnioną i wprowadzony do CEEB.
Dlatego właściciel, który zamawia kontrolę kominiarską, powinien zwrócić uwagę nie tylko na samo pojawienie się kominiarza.
Ważne jest również prawidłowe zakończenie całej procedury.
Można nawet sprawdzić kominiarza
CEEB daje właścicielom jeszcze jedną możliwość.
W oficjalnym rejestrze można zweryfikować tożsamość oraz kwalifikacje osoby uprawnionej do wykonywania odpowiednich czynności i wprowadzania danych do systemu.
Krajowa Izba Kominiarzy apeluje, aby usługi powierzać wykwalifikowanym osobom posiadającym wymagane uprawnienia.
To szczególnie ważne w okresie jesiennym, kiedy wraz ze zbliżającym się sezonem grzewczym rośnie zainteresowanie usługami kominiarskimi.
To nie jedyny obowiązek. Są konkretne terminy czyszczenia
Właściciele i zarządcy muszą również pamiętać o regularnym usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów kominowych.
Częstotliwość zależy od sposobu ogrzewania budynku.
Krajowa Izba Kominiarzy przypomina, że w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa, zanieczyszczenia należy usuwać:
- co najmniej raz na trzy miesiące z przewodów dymowych przy paleniskach na paliwo stałe, np. drewno czy węgiel;
- co najmniej raz na sześć miesięcy z przewodów spalinowych przy paleniskach na paliwo płynne lub gazowe;
- co najmniej raz w roku z przewodów wentylacyjnych, jeżeli wymaga tego ich stan.
To oznacza, że samo wykonanie jednego przeglądu nie zwalnia właściciela z innych obowiązków związanych z utrzymaniem przewodów.
Coroczna kontrola to jeszcze coś innego
Warto odróżnić czyszczenie komina od okresowej kontroli technicznej.
Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców obowiązek okresowego sprawdzania m.in. przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
W przypadku kontroli wynikającej z art. 62 ustawy chodzi o sprawdzenie stanu technicznego instalacji, a nie wyłącznie usunięcie sadzy.
I właśnie taka kontrola jest dokumentowana poprzez e-protokół.
W państwowej bazie powstaje historia budynku
Cyfryzacja kontroli ma jeszcze jeden skutek.
Informacje dotyczące budynku nie pozostają wyłącznie w segregatorze właściciela czy administratora.
Krajowa Izba Kominiarzy wskazuje, że elektroniczne rozwiązanie pozwala uzyskać wgląd w historię kontroli m.in. samorządom, organom nadzoru budowlanego oraz – w odpowiednich okolicznościach – podmiotom takim jak firmy ubezpieczeniowe.
W praktyce znacznie łatwiej można więc ustalić, czy wymagany przegląd został prawidłowo udokumentowany.
Właściciele domów powinni zwrócić uwagę również na czujki
Tegoroczny komunikat przypomina także o zmianach dotyczących czujek dymu oraz tlenku węgla.
Obowiązki te zostały wprowadzone zmianą przepisów przeciwpożarowych, która weszła w życie w grudniu 2024 roku. Poszczególne wymagania dotyczące wyposażenia lokali i pomieszczeń w czujki mają różne terminy zastosowania, zależnie od rodzaju obiektu i sytuacji.
Krajowa Izba Kominiarzy podkreśla, że sprawna wentylacja, czyste przewody oraz urządzenia wykrywające dym i tlenek węgla mają przede wszystkim ograniczyć ryzyko pożaru oraz zatrucia czadem.
Czy po Polsce ruszyła jedna wielka akcja kontrolna?
Nie. I tego nie pisałbym w artykule, bo byłoby to nieprawdziwe.
Nie znalazłem komunikatu o rozpoczęciu 7 września jednej ogólnopolskiej akcji, w ramach której urzędnicy mieliby chodzić od domu do domu i kontrolować wszystkie nieruchomości.
Mamy natomiast coś innego: ogólnopolski obowiązek wynikający z Prawa budowlanego, elektroniczny system CEEB oraz świeży komunikat Krajowej Izby Kominiarzy rozpoczynający sezon 2026/2027.
Równolegle samorządy prowadzą własne kontrole innych obowiązków właścicieli nieruchomości. Przykładowo w 2026 roku gminy kontrolują szamba i przydomowe oczyszczalnie, a niektóre również kompostowniki osób korzystających z ulg w opłatach za odpady. W Przasnyszu kontrole kompostowników trwają właśnie do września i podczas oględzin urzędnicy mogą wykonywać dokumentację fotograficzną.
Początek sezonu grzewczego to moment, żeby sprawdzić dokumenty
Właściciel domu powinien więc przede wszystkim upewnić się, kiedy ostatnio przeprowadzono wymaganą kontrolę przewodów kominowych i czy została ona prawidłowo zarejestrowana.
Samo posiadanie starego papierowego dokumentu nie powinno być traktowane jako substytut aktualnego e-protokołu wymaganego przy obecnie wykonywanej okresowej kontroli.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.