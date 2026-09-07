W Warszawie kontrolują śmietniki, a konsekwencje może ponieść cały blok. Opłata będzie podwojona i to przez kilka miesięcy
W Warszawie źle posegregowane śmieci są oznaczane specjalną naklejką. Na tym sprawa nie musi się skończyć. Jeżeli niewłaściwa segregacja zostanie potwierdzona, opłata może zostać podwojona nie dla osoby, która wrzuciła odpad do złego pojemnika, lecz dla całej nieruchomości. W bloku konsekwencje mogą więc odczuć również mieszkańcy, którzy segregują bez zarzutu. W innych miastach i miejscowościach zasady są podobne, a kary często drakońskie.
Kontrole nie są warszawskim pomysłem. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów wynika z przepisów obowiązujących w całej Polsce, a ustawa daje gminom możliwość ustalania bardzo dotkliwych stawek podwyższonych. Muszą wynosić co najmniej dwukrotność normalnej opłaty, ale mogą sięgnąć nawet jej czterokrotności. Na Mazowszu są już gminy, w których za brak prawidłowej segregacji stawka jest 2 albo 3 razy większa. Jednocześnie sam sposób wykrywania nieprawidłowości może być bardzo prosty – kontrola odbywa się podczas odbioru odpadów, często bez wcześniejszej zapowiedzi.
W Warszawie 85 zł może zmienić się w 170 zł. W bloku decyzja obejmuje całą nieruchomość
Od 1 kwietnia 2026 r. gospodarstwo domowe w warszawskiej zabudowie wielolokalowej płaci 85 zł miesięcznie za gospodarowanie odpadami. W domu jednorodzinnym stawka wynosi 107 zł. Właściciel domu korzystający z przewidzianej przez miasto ulgi za kompostowanie bioodpadów płaci o 9 zł mniej. Warszawa informuje jednocześnie wprost, że brak segregacji albo niewłaściwa segregacja oznacza możliwość zastosowania dwukrotności podstawowej stawki.
W przypadku mieszkania w bloku sprawa jest bardziej skomplikowana niż proste 85 zł razy 2. Mieszkaniec pojedynczego lokalu nie składa w Warszawie własnej deklaracji odpadowej bezpośrednio do miasta. Robi to właściciel nieruchomości, wspólnota albo spółdzielnia. Aktualne miejskie wyjaśnienia wskazują, że jeżeli na nieruchomości zostanie potwierdzona niewłaściwa segregacja, dwukrotnością opłaty zostaje obciążona cała nieruchomość. Dopiero o sposobie rozdzielenia tej kwoty pomiędzy mieszkańców decyduje właściciel, wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa.
W uproszczonym przykładzie nieruchomości, na której rozliczanych jest 100 gospodarstw domowych, zwykła miesięczna opłata odpowiada kwocie 8500 zł. Po zastosowaniu stawki podwyższonej byłoby to 17 000 zł za miesiąc objęty decyzją. Nie oznacza to, że urząd wystawi każdemu lokatorowi osobną decyzję na 170 zł. Miasto rozlicza nieruchomość, a sposób przeniesienia kosztu na poszczególne lokale jest kolejnym etapem.
To właśnie ten mechanizm bywa określany jako „odpowiedzialność zbiorowa”. Prawnie nie jest to jednak zbiorowy mandat za wykroczenie sąsiada. To podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami naliczana właścicielowi nieruchomości w sytuacji, gdy nie został spełniony obowiązek selektywnego zbierania. Ma to duże znaczenie, bo opłata podwyższona i mandat to 2 różne rzeczy. Postępowanie w sprawie wyższej opłaty prowadzi prezydent miasta, burmistrz albo wójt i kończy je decyzją administracyjną.
Podstawa znajduje się w art. 6k ust. 3 oraz art. 6ka ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której aktualny tekst jednolity ogłoszono w Dz.U. z 2025 r. poz. 733. Jeżeli podmiot odbierający odpady stwierdzi niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania, przyjmuje odpady jako zmieszane i zawiadamia właściciela nieruchomości oraz wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Organ wszczyna następnie postępowanie i może w decyzji ustalić podwyższoną opłatę za miesiąc lub miesiące, w których stwierdzono problem. Nie jest to więc automatyczne podwojenie rachunku już na zawsze.
Ustawa przewiduje też możliwość odejścia od zbiorowego rozliczania w budynkach wielolokalowych, ale potrzebny jest do tego specjalny system. Jeżeli można technicznie zidentyfikować odpady wytwarzane w poszczególnych lokalach, a rada gminy przyjmie odpowiednią uchwałę na podstawie art. 2a, opłaty mogą być przypisywane indywidualnie. System musi pozwalać na ustalenie, z którego lokalu pochodzi konkretna frakcja odpadów, bez ujawniania tych danych osobom nieuprawnionym. Aktualne warszawskie FAQ nadal opisuje jednak podstawowy mechanizm jako obciążenie podwyższoną opłatą całej nieruchomości.
Kontrola zaczyna się już przy odbiorze. W Warszawie na pojemniku pojawia się specjalna naklejka
Nie każda kontrola wygląda jak wizyta urzędników z dokumentami. Pierwszą linią sprawdzania segregacji jest firma odbierająca odpady. Warszawa wyjaśnia, że pracownik ocenia faktyczną zawartość pojemników w momencie wykonywania usługi. Jeżeli zauważy zmieszanie różnych frakcji, pojemnik może zostać oznaczony charakterystyczną naklejką informującą o nieprawidłowości. Miasto używa m.in. oznaczenia z dużym czerwonym znakiem X i informacją, że odpady nie zostały odebrane z powodu zmieszania różnych frakcji.
Nie jest więc potrzebna wcześniejsza zapowiedź, że konkretnego dnia ktoś będzie zaglądał do altany śmietnikowej. Pracownik firmy odbierającej odpady wykonuje tę ocenę podczas realizacji usługi. Jeżeli stwierdzi niedopełnienie obowiązku segregacji, ustawa zobowiązuje podmiot odbierający do powiadomienia właściwego organu oraz właściciela nieruchomości. Sama naklejka na pjemniku nie jest jeszcze decyzją nakładającą podwyższoną opłatę. Dopiero później może zostać przeprowadzone postępowanie administracyjne.
Drugi rodzaj działań to formalna kontrola wykonywana przez upoważnionych funkcjonariuszy lub urzędników. W Warszawie uprawnienia do kontroli przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz miejskiego regulaminu posiada Straż Miejska m.st. Warszawy. Podstawą szerszych uprawnień kontrolnych jest również art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. Na terenie, na którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza, kontrolujący może wejść w godzinach 6:00-22:00. W miejscach prowadzenia działalności gospodarczej możliwość wejścia istnieje przez całą dobę.
Kontroler nie musi ograniczać się do spojrzenia na worki. Może przeprowadzać potrzebne czynności i badania, żądać pisemnych lub ustnych informacji, wzywać i przesłuchiwać osoby w zakresie potrzebnym do ustalenia stanu faktycznego oraz domagać się dokumentów i danych związanych z przedmiotem kontroli. Funkcjonariusz powinien posiadać upoważnienie Prezydenta m.st. Warszawy. Z kontroli sporządzany jest protokół, którego kopię otrzymuje kontrolowany, a w sprawach dotyczących gospodarowania odpadami jego oryginał trafia do Biura Gospodarki Odpadami.
Skala działalności kontrolnej w stolicy jest duża. Według rocznego sprawozdania Straży Miejskiej w 2025 r. przeprowadzono 6461 kontroli z protokołem, wobec 6855 rok wcześniej. Trzeba tu jednak postawić wyraźną granicę: nie były to wyłącznie kontrole zawartości pojemników i segregacji odpadów. Straż obejmuje tymi działaniami szerzej rozumianą ochronę środowiska oraz wykonanie obowiązków wynikających m.in. z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, Prawa ochrony środowiska, Prawa wodnego czy przepisów o zużytym sprzęcie.
Najwięcej takich kontroli z protokołem wykonano w Wawrze – 635 i we Włochach – 617. Dalej były Bemowo z 421 kontrolami, Wesoła i Wilanów po 410 oraz Ursynów z 387. Na drugim końcu zestawienia znalazły się Praga-Północ z 30 kontrolami i Śródmieście z 40. Straż miejska tłumaczy większą aktywność na obrzeżach charakterem zabudowy i częstszym występowaniem nieruchomości jednorodzinnych. W ramach egzekwowania kilku ustaw środowiskowych w 2025 r. 1143 sprawców wykroczeń ukarano mandatami, w 637 przypadkach zastosowano środki wychowawcze, a w 18 skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Tych liczb również nie można utożsamiać wyłącznie z błędną segregacjo śmieci.
Na Mazowszu kontrole odbywają się bez zapowiedzi. Jedne gminy podwajają stawkę, inne naliczają 3 razy więcej
Warszawa nie jest wyjątkiem. Bardzo czytelny przykład daje Czerwińsk nad Wisłą. 18 marca 2026 r. burmistrz poinformował, że kontrole przestrzegania zasad segregacji są i będą prowadzone na bieżąco. Odbywają się podczas odbioru odpadów bez uprzedniego zawiadomienia. Sprawdzane jest m.in., czy w odpadach zmieszanych nie znalazły się szkło, plastik, papier, tekstylia lub bioodpady, a także czy w pojemnikach lub obok nich nie pozostawiono gruzu, styropianu i innych odpadów, które powinny trafić do odpowiedniego systemu odbioru. Gmina kontroluje również prawdziwość deklaracji związanych z pracownikami sezonowymi.
Już wcześniej Czerwińsk informował, że wyrywkowe kontrole worków i pojemników odbywają się każdego miesiąca w terminach odbioru, a pracownicy firmy mogą wykonywać dokumentację fotograficzną i przekazywać ją do urzędu. W listopadzie 2025 r. tylko podczas jednego cyklu odbioru stwierdzono kilkanaście przypadków niewłaściwego postępowania z odpadami. To dobrze pokazuje, że w praktyce kontrola nie musi oznaczać wizyty komisji na posesji. Czasem jest to po prostu kilka minut podczas opróżniania pojemników.
Ciekawych danych dostarcza także Mława. Z raportu o stanie miasta za 2025 r. wynika, że poprzez firmę odbierającą odpady prowadzono tam kontrole prawidłowego wykonywania obowiązku selektywnej zbiórki. W 132 przypadkach właściciele nieruchomości otrzymali pisma przypominające o obowiązku oraz ostrzegające przed podwyższoną opłatą przy kolejnym uchybieniu. Miasto zweryfikowało również 5188 deklaracji odpadowych. Po tej weryfikacji właściciele skorygowali 113 deklaracji, a w 34 przypadkach po postępowaniu wydano administracyjne decyzje określające wysokość opłaty.
Raport Mławy wskazuje przy tym wprost, że jednym z głównych problemów pozostaje słaba jakość segregacji u źródła. Miasto zwraca uwagę na szczególny problem w zabudowie wielorodzinnej, gdzie anonimowość mieszkańców utrudnia wskazanie konkretnej osoby odpowiedzialnej za wrzucenie odpadu do niewłaściwego pojemnika. W 2026 r. podstawowa mławska stawka wynosi 11 zł za 1 m sześc. zużytej wody, natomiast w przypadku braku segregacji opłata podwyższona to 22 zł za 1 m sześc.
Podobny, dwukrotny mechanizm działa od 1 lutego 2026 r. w Radzyminie. W domu jednorodzinnym podstawowa opłata wynosi 37 zł miesięcznie od mieszkańca, a przy niedopełnieniu obowiązku segregacji rośnie do 74 zł. W zabudowie wielorodzinnej naliczenie jest powiązane z wodą – 14 zł za 1 m sześc. miesięcznie przy prawidłowej segregacji i 28 zł przy jej braku.
Nie wszystkie samorządy zatrzymują się na dwukrotności. Ustawa pozwala ustalić stawkę podwyższoną pomiędzy 2 a 4-krotnością normalnej opłaty. W gminie Mokobody od 1 lutego 2026 r. zwykła stawka wynosi 30 zł od osoby, a podwyższona 63 zł za miesiąc, w którym stwierdzono brak segregacji. Gmina podaje wprost, że prawidłowość segregacji sprawdzają pracownicy firmy odbierającej odpady, a sankcja jest ustalana decyzją administracyjną.
Jeszcze mocniejszy przykład znajduje się niedaleko Radomia. W gminie Zakrzew od 1 września 2026 r. zwykła stawka za selektywne zbieranie odpadów wynosi 30 zł miesięcznie od osoby, natomiast stawka podwyższona za niedopełnienie obowiązku segregacji to już 90 zł od osoby. To pełna trzykrotność zwykłej opłaty. Czteroosobowa rodzina płaci więc normalnie 120 zł miesięcznie, a przy zastosowaniu stawki podwyższonej kwota może wynieść 360 zł za miesiąc objęty decyzją.
Jest jeszcze kolejny poziom kontroli, którego nie należy mylić ze sprawdzaniem domowych kubłów. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził w 2025 r. na Mazowszu 3896 kontroli, z czego 1366 odbyło się w terenie, a ponad 2500 miało charakter dokumentacyjny. Naruszenia stwierdzono w 785 przypadkach, czyli w około 20 proc. kontroli. WIOŚ sprawdza jednak przede wszystkim podmioty korzystające ze środowiska – zakłady przetwarzające odpady, oczyszczalnie, elektrociepłownie czy inne przedsiębiorstwa. Nie jest to służba chodząca rutynowo po warszawskich altanach śmietnikowych.
Naklejka na pojemniku nie oznacza jeszcze wyższej opłaty. Warto zabezpieczyć się przed cudzymi śmieciami
Dla mieszkańca bloku największym problemem jest to, że zwykle nie ma możliwości kontrolowania tego, co robią wszyscy sąsiedzi. Do wspólnej altany mogą również trafiać odpady pozostawione przez osoby spoza nieruchomości. Dlatego administracje i wspólnoty coraz częściej ograniczają dostęp do miejsc gromadzenia odpadów, pilnują czytelnego oznakowania pojemników oraz szybko reagują na przypadki podrzucania śmieci. Ma to znaczenie nie tylko estetyczne. Jeżeli problem powtarza się, dowody na zabezpieczenie altany, zgłoszenia oraz informacje przekazywane mieszkańcom mogą być istotne podczas wyjaśniania okoliczności sprawy.
Po pojawieniu się warszawskiej naklejki na pojemniku nie należy od razu zakładać, że kolejny rachunek automatycznie będzie 2 razy wyższy. Naklejka jest informacją o stwierdzonej nieprawidłowości. Ustawowy mechanizm przewiduje następnie zawiadomienie organu i postępowanie administracyjne. Dopiero prezydent miasta, burmistrz albo wójt określa w decyzji wysokość podwyższonej opłaty oraz okres, którego ona dotyczy. Właściciel nieruchomości, wspólnota lub spółdzielnia powinni więc ustalić, kiedy stwierdzono naruszenie, którego pojemnika dotyczyło, jaka dokumentacja została sporządzona i czy wszczęto już formalne postępowanie.
Warto też rozdzielić 3 sytuacje, które łatwo wrzucić do jednego worka. Pierwsza to błędna segregacja stwierdzona przez pracownika podczas odbioru. Druga to formalna kontrola nieruchomości wykonywana przez straż miejską lub inną upoważnioną osobę. Trzecia to decyzja administracyjna nakładająca podwyższoną opłatę. Nie są to te same czynności i jedna nie oznacza automatycznie, że wszystkie kolejne muszą zakończyć się sankcją.
Najprostszym zabezpieczeniem przed kosztami pozostaje znajomość lokalnych zasad, bo szczegóły systemu różnią się między gminami. W Warszawie można sprawdzić konkretny odpad w miejskiej wyszukiwarce, a problem z przepełnionymi pojemnikami lub odbiorem zgłaszać przez Warszawa 19115. W blokach sygnałem alarmowym powinna być już pierwsza naklejka ostrzegawcza na pojemniku. W takiej sytuacji administracja nie powinna czekać na decyzję o podwyższonej opłacie, lecz ustalić przyczynę, przypomnieć zasady mieszkańcom i sprawdzić, czy do altany nie mają dostępu osoby postronne. Przy obecnej warszawskiej stawce gra toczy się nie o kilka złotych. 85 zł może stać się 170 zł, a w innych częściach Mazowsza lokalne uchwały pozwalają podnieść miesięczny koszt nawet 3-krotnie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.