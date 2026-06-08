Mieszkańcy zdziwieni. Czy mając mieszkanie własnościowe musisz płacić czynsz do spółdzielni?
Wiele osób myśli, że nie musi płacić żadnych opłat do spółdzielni czy wspólnoty, bo przecież mają akt notarialny, a mieszkanie jest własnościowe. To ogromny błąd. Inna sprawa, gdy spółdzielnia żąda wyższej opłaty z dnia na dzień.
Najpierw zrozum, za co właściwie płacisz co miesiąc
Słowo „czynsz” jest mylące, bo w mieszkaniu własnościowym nikomu nie płacisz za korzystanie z cudzego lokalu. W spółdzielni wnosisz opłatę eksploatacyjną, we wspólnocie zaliczkę na koszty zarządu nieruchomością wspólną. Efekt dla portfela bywa podobny, ale zasady, terminy i Twój wpływ na stawki są zupełnie inne.
Obowiązek opłat w spółdzielni wynika z art. 4 ustawy z 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 558). We wspólnocie podstawą jest ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388), a każdy właściciel pokrywa koszty proporcjonalnie do udziału w nieruchomości wspólnej, czyli stosunku powierzchni swojego lokalu do powierzchni wszystkich lokali. Obowiązek płacenia jest w obu przypadkach bezwarunkowy. To, co się różni, to kto ustala stawkę i jak możesz się jej sprzeciwić.
Spółdzielnia: 3 miesiące uprzedzenia i ciężar dowodu po jej stronie
Spółdzielnia nie może podnieść opłaty z dnia na dzień. Zmianę opłat zależnych od spółdzielni musi ogłosić na piśmie co najmniej na 3 miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego (art. 4 ust. 7 ustawy). Wyjątkiem są koszty niezależne od spółdzielni, czyli energia, gaz, woda, ścieki i odpady – o ich zmianie wystarczy uprzedzić na 14 dni przed terminem płatności.
Najmocniejsze narzędzie kryje się w art. 4 ust. 8. Zasadność podwyżki możesz zakwestionować bezpośrednio w sądzie, a w czasie trwania sporu wnosisz opłaty w dotychczasowej, niższej wysokości. Co istotniejsze, ustawa stanowi wprost, że ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni. To nie Ty masz wykazać, że podwyżka jest zawyżona – to spółdzielnia musi udowodnić, że jest uzasadniona. Dla mieszkańca, który dostał zawiadomienie bez żadnej kalkulacji, to bardzo silna pozycja wyjściowa.
Wspólnota: liczy się uchwała i tylko 6 tygodni na jej zaskarżenie
We wspólnocie stawek nie ustala zarząd. Wysokość zaliczek jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, więc wymaga uchwały właścicieli podjętej większością głosów liczoną udziałami. Zaliczki wnosi się z góry, do 10. dnia każdego miesiąca, a raz w roku wspólnota rozlicza się z właścicielami – nadwyżka wraca do nich lub zasila fundusz remontowy.
Jeśli uważasz, że uchwała o podwyżce jest niezgodna z prawem albo narusza Twój interes, możesz ją zaskarżyć do sądu, ale termin jest krótki. Masz 6 tygodni – liczone od dnia podjęcia uchwały na zebraniu albo od powiadomienia Cię o jej treści, gdy głosy zbierano indywidualnie (art. 25 ustawy o własności lokali). Po tym czasie uchwała staje się praktycznie nie do ruszenia, dlatego pism z wspólnoty nie wolno odkładać na później.
|Kryterium
|Spółdzielnia
|Wspólnota
|Kto ustala stawkę
|organy spółdzielni (rada nadzorcza, statut)
|uchwała właścicieli (większość udziałami)
|Uprzedzenie o podwyżce
|3 miesiące (opłaty zależne), 14 dni (media)
|z chwilą podjęcia uchwały
|Jak zakwestionować
|pozew do sądu o zasadność opłaty
|zaskarżenie uchwały do sądu
|Termin
|brak sztywnego terminu na drogę sądową
|6 tygodni
|Ciężar dowodu
|po stronie spółdzielni
|po stronie skarżącego właściciela
|Co płacisz w trakcie sporu
|starą, niższą stawkę
|stawkę z uchwały, do czasu rozstrzygnięcia
Dlaczego akurat teraz? Weszła nowa ustawa
Temat opłat wraca nie bez powodu. 9 stycznia 2026 roku prezydent podpisał ustawę z 4 grudnia 2025 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2026 poz. 39), która weszła w życie 28 stycznia 2026 roku. Jej sednem jest uporządkowanie walnych zgromadzeń: pełnomocnikiem członka może być co do zasady wyłącznie osoba bliska, co ma ukrócić masowe zbieranie pełnomocnictw i zwiększyć przejrzystość głosowań nad budżetem i opłatami.
To jednak nie koniec zmian. W toku jest szersza, mocno dyskutowana nowelizacja przepisów spółdzielczych, zapowiadająca m.in. większą jawność zawieranych umów i sprawozdawczości oraz kadencyjność władz. Te rozwiązania pozostają na razie projektem i jeszcze nie obowiązują – część ekspertów i działaczy spółdzielczych ostro je krytykuje. Dopóki nie zostaną uchwalone i ogłoszone, w mocy są dotychczasowe zasady, dlatego decyzje o opłatach warto opierać na obowiązującym prawie, a nie na zapowiedziach.
Co się stanie, gdy przestaniesz płacić w ogóle?
Kwestionowanie podwyżki to jedno, a zaprzestanie płatności to zupełnie co innego. Najpierw naliczane są ustawowe odsetki za zwłokę, przy dłuższych zaległościach sprawa trafia do sądu, a po nakazie zapłaty z klauzulą wykonalności wkracza komornik, który może zająć wynagrodzenie i rachunek bankowy. Środkiem ostatecznym jest licytacja lokalu – zgodnie z art. 16 ustawy o własności lokali wspólnota może żądać sprzedaży mieszkania zadłużonego właściciela w drodze licytacji, a analogiczny mechanizm stosuje się w spółdzielni. Osobie, która w ten sposób straci mieszkanie, nie przysługuje lokal zamienny.
„Bezczynszowe” nie znaczy darmowe. Bez zarządcy i bez poduszki na remont
Hasło „mieszkanie bezczynszowe” to przede wszystkim chwyt marketingowy. Taki budynek nie ma spółdzielni ani formalnej wspólnoty z biurem i kontem, więc znika comiesięczna opłata administracyjna – ale to jedyna realna oszczędność, a w dużym zasobie idzie ona w kilkadziesiąt, nie kilkaset złotych. Prąd, woda, ogrzewanie i śmieci kosztują dokładnie tyle samo, tyle że płacisz je bezpośrednio dostawcom.
Największy haczyk to brak funduszu remontowego. W spółdzielni czy wspólnocie co miesiąc odkłada się pieniądze na przyszłe remonty, więc gdy po latach trzeba wymienić dach czy pion wodny, środki są. W bezczynszówce tej poduszki nie ma – poważna usterka oznacza jednorazowy wydatek rzędu kilku, a czasem kilkunastu tysięcy złotych „z ręki”. Dochodzi do tego pułapka organizacyjna: każdy remont trzeba uzgodnić ze wszystkimi sąsiadami, a wystarczy jeden, który nie ma środków lub nie chce się zgodzić, by prosta naprawa utknęła na miesiące.
Warszawa: wielka płyta, rosnące ciepło i realne pole do działania
Stolica to jeden z największych w kraju rynków mieszkań spółdzielczych, z ogromnym zasobem wielkiej płyty z lat 70. i 80., a jednocześnie rosnącą liczbą wspólnot w nowych inwestycjach. To tu skutki podwyżek widać najmocniej, bo głównym motorem wzrostu opłat w ostatnich latach było droższe ciepło sieciowe i energia – a właśnie miejskiej sieci ciepłowniczej używa większość warszawskich bloków.
Dla Warszawiaków praktyczny wniosek jest prosty. Jeśli dostajesz podwyżkę z spółdzielni, masz prawo poprosić o kalkulację kosztów i, w razie wątpliwości, kwestionować ją na drodze sądowej, płacąc w tym czasie starą stawkę. Jeśli mieszkasz we wspólnocie, pilnuj terminów zebrań i 6-tygodniowego okna na zaskarżenie uchwały. W obu przypadkach najwięcej da obecność tam, gdzie zapadają decyzje o budżecie – na walnym zgromadzeniu spółdzielni albo zebraniu wspólnoty.
Co to oznacza dla Ciebie? Zanim zapłacisz wyższą stawkę, sprawdź swoje prawa
Podwyżka opłat nie jest wyrokiem, który trzeba przyjąć bez słowa. Zrób to po kolei:
- Zażądaj rozbicia kosztów. Poproś spółdzielnię o kartę lokalu i kalkulację, a wspólnotę o plan kosztów. Masz prawo wiedzieć, z czego składa się stawka, a nie tylko poznać jej sumę.
- Sprawdź, czy dotrzymano terminu. W spółdzielni podwyżka opłat zależnych wymaga 3 miesięcy uprzedzenia na piśmie, media – 14 dni. Brak prawidłowego zawiadomienia to argument na Twoją korzyść.
- W spółdzielni możesz kwestionować podwyżkę w sądzie. W trakcie sporu płacisz starą stawkę, a to spółdzielnia musi udowodnić, że nowa jest zasadna (art. 4 ust. 8 ustawy).
- We wspólnocie pilnuj 6 tygodni. Tyle masz na zaskarżenie uchwały o podwyżce – po tym terminie staje się ona praktycznie nie do podważenia.
- Przed zakupem mieszkania sprawdź fundusz remontowy. Rozsądna stawka to około 1,50-2 zł za metr miesięcznie. Jeśli jest niższa lub jej nie ma, a budynek ma ponad 20 lat, licz się z dużym wydatkiem na remont.
- Nie myl kwestionowania z niepłaceniem. Zaprzestanie opłat prowadzi do odsetek, komornika, a w skrajnym przypadku licytacji lokalu bez prawa do mieszkania zamiennego.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.