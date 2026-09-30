Mieszkasz w bloku i nagle zawyły syreny? Co robić, kiedy pojawi się zagrożenie? Większość Polaków tego nie wie
Syreny wyją, telefon zaczyna wyświetlać Alert RCB, na klatce schodowej pojawiają się sąsiedzi i pierwszym odruchem może być zejście do piwnicy albo wyjście przed blok, żeby zobaczyć, co się dzieje. To może być błąd. Najpierw trzeba ustalić, czego dotyczy alarm, ponieważ prawidłowa reakcja zależy od rodzaju zagrożenia. Podczas ataku z powietrza piwnica lub garaż podziemny mogą być dobrym miejscem schronienia, ale podczas pożaru należy się ewakuować, a w przypadku powodzi zejście pod ziemię byłoby dokładnie odwrotnym działaniem od zalecanego.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało 25 września nową, 12-stronicową instrukcję reagowania podczas zagrożenia atakiem z powietrza. Jest ona rozszerzeniem „Poradnika Bezpieczeństwa”, który trafił wcześniej do blisko 17 mln polskich domów. Nowy dokument bardzo dokładnie opisuje sytuację mieszkańca bloku: kiedy wychodzić z budynku, kiedy zostać w mieszkaniu, które pomieszczenie wybrać, czy korzystać z windy i dlaczego nie każda piwnica nadaje się na schronienie. Te zasady warto znać wcześniej, bo w rzeczywistym alarmie czas na decyzję może być bardzo krótki.
Modulowana syrena przez 3 minuty oznacza alarm. Nie wychodź na balkon sprawdzać, co się stało
Obowiązujące w Polsce zasady są proste. Modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty oznacza ogłoszenie alarmu. Jego odwołanie to ciągły, jednostajny dźwięk również trwający 3 minuty. Syreny mogą być wykorzystywane także podczas ćwiczeń, ale o zaplanowanych testach mieszkańcy powinni zostać wcześniej poinformowani. Jeśli takiej informacji nie było, sygnału nie należy ignorować ani zakładać, że „pewnie znowu coś sprawdzają”.
Pierwszym działaniem po usłyszeniu alarmu powinno być sprawdzenie oficjalnego komunikatu. Informacja może pojawić się w Alercie RCB, aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania, radiu, telewizji, na stronach administracji oraz służb. To właśnie treść komunikatu podpowie, czy należy zostać w budynku, ewakuować się, uszczelnić mieszkanie czy szukać miejsca zapewniającego ochronę przed odłamkami. W lipcu 2026 roku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało, że podczas jednego z przypadków naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej czas krytyczny wynosił około 13 minut. Syreny zostały wówczas wykorzystane jako najszybszy sposób ostrzeżenia mieszkańców. To pokazuje, dlaczego podczas rzeczywistego alarmu nie warto tracić pierwszych minut na wyglądanie przez okno, nagrywanie filmów czy dyskusję na grupie osiedlowej.
Atak z powietrza: nie musisz za wszelką cenę wybiegać z bloku do odległego schronienia
Nowa instrukcja MSWiA wprowadza bardzo ważną zasadę. Jeżeli oznaczony punkt schronienia jest dostępny, droga do niego jest bezpieczna i jest wystarczająco dużo czasu, należy udać się tam wcześniej sprawdzoną trasą. Warto zabrać przygotowany plecak ewakuacyjny i niezbędne leki. Nie wolno korzystać z windy – trzeba poruszać się schodami. Winda podczas awarii zasilania może się zatrzymać, a w sytuacji uszkodzenia budynku stać się pułapką.
Nie oznacza to jednak, że po usłyszeniu syren każdy mieszkaniec bloku powinien natychmiast wybiec na ulicę i próbować dotrzeć do punktu znajdującego się kilka kilometrów dalej. MSWiA mówi wprost: jeżeli dotarcie do miejsca schronienia wymagałoby długiego przebywania na zewnątrz, nie należy próbować dotrzeć tam za wszelką cenę. Jeżeli blok ma solidne ściany i stropy i nie widać uszkodzeń konstrukcji, bezpieczniejszym rozwiązaniem może być pozostanie wewnątrz i przejście do odpowiedniego pomieszczenia.
To szczególnie istotne w dużych osiedlach. Jednoczesne wyjście setek osób z kilku bloków powoduje tłok na klatkach, chodnikach i drogach, a część ludzi może znaleźć się na otwartej przestrzeni dokładnie wtedy, kiedy zagrożenie jest największe. Instrukcja nie wprowadza więc zasady „syrena równa się ewakuacja”. Decyzję trzeba dostosować do komunikatu oraz czasu, jaki pozostaje na reakcję.
W mieszkaniu wybierz miejsce za dwiema ścianami. Łazienka może być dobra, ale nie każda
Jeżeli pozostajesz w bloku podczas zagrożenia z powietrza, MSWiA zaleca przejście do możliwie centralnego pomieszczenia, położonego z dala od zewnętrznych ścian, balkonów i okien. Obowiązuje tak zwana zasada dwóch ścian: pomiędzy człowiekiem a przestrzenią zewnętrzną powinny znajdować się co najmniej 2 solidne ściany. Pierwsza może przejąć część energii i zatrzymać część gruzu lub odłamków, druga tworzy dodatkową osłonę dla osoby znajdującej się wewnątrz.
W typowym mieszkaniu w bloku dobrym miejscem może być wewnętrzny korytarz, przedpokój, garderoba albo komórka bez okna. MSWiA dopuszcza również łazienkę, ale stawia konkretne warunki. Nie powinna mieć okna, kotła ani piecyka gazowego, a osoba znajdująca się wewnątrz powinna trzymać się z dala od dużych luster, szklanych elementów, bojlera i ciężkich szafek wiszących. Sama klatka schodowa nie jest automatycznie bezpiecznym schronieniem. Nowa instrukcja zaznacza, że służy ona przede wszystkim do przemieszczania się i nie należy wybierać jej jako miejsca schronienia, jeżeli ma duże okna.
Warto zrobić prosty test jeszcze przed jakimkolwiek alarmem. Stanąć w mieszkaniu i zastanowić się, które miejsce znajduje się najdalej od elewacji i przeszkleń. W wielu nowych blokach może to być przedpokój albo łazienka, w starszych budynkach wewnętrzny korytarz. Poradnik Bezpieczeństwa zaleca również wcześniejsze usunięcie zbędnych przedmiotów z dróg ewakuacyjnych, sprawdzenie zaworów gazu, wody i głównych wyłączników prądu oraz oznaczenie ich w taki sposób, aby każdy domownik wiedział, gdzie się znajdują.
Piwnica nie zawsze jest bezpieczniejsza od mieszkania. MSWiA podało konkretne warunki
Jednym z najbardziej użytecznych fragmentów nowej instrukcji jest wyjaśnienie dotyczące piwnic i garaży podziemnych. Sam fakt, że pomieszczenie znajduje się pod ziemią, nie czyni go automatycznie dobrym miejscem schronienia. MSWiA zaleca sprawdzić stan ścian i stropu, dostępność wejścia, bezpieczną drogę wyjścia, wentylację oraz oświetlenie awaryjne. Nie powinno się korzystać z piwnicy z uszkodzonym stropem, pęknięciami konstrukcyjnymi ani z takiej, która ma tylko jedno łatwe do zablokowania wyjście.
Szczególnie ważna jest instalacja gazowa. Instrukcja wprost wskazuje, aby nie wybierać piwnicy, przez którą przebiega instalacja gazowa. W miejscu przeznaczonym do schronienia nie powinny również znajdować się butle gazowe, benzyna, rozpuszczalniki, duże ilości drewna, papieru i innych materiałów łatwopalnych. W garażu podziemnym zalecane jest zajęcie miejsca możliwie daleko od bramy i rampy wjazdowej. Nie należy uruchamiać silników samochodów ani zastawiać przejść i dróg wyjazdowych.
Jeżeli mieszkaniec nie wie, czy piwnica lub garaż spełniają te warunki, instrukcja nie zaleca eksperymentowania w momencie alarmu. W takim przypadku należy wybrać centralne pomieszczenie własnego mieszkania zgodnie z zasadą dwóch ścian. To dobra informacja szczególnie dla mieszkańców starych bloków, w których piwnica bywa pełna komórek lokatorskich, mebli, kartonów i materiałów łatwopalnych, a droga wyjścia prowadzi jednym wąskim korytarzem.
Przy skażeniu chemicznym zasady się zmieniają. Zamknij okna i wyłącz wentylację
Właśnie dlatego pierwszym krokiem powinno być ustalenie rodzaju zagrożenia. Przy skażeniu chemicznym lub niebezpiecznych oparach nie chodzi przede wszystkim o znalezienie pomieszczenia położonego jak najniżej. „Poradnik Bezpieczeństwa” zaleca osobie pozostającej w budynku zamknięcie i uszczelnienie okien oraz drzwi, otworów wentylacyjnych i zasuw do pieców lub kominków. Trzeba wyłączyć klimatyzację oraz wentylację, która mogłaby zasysać zanieczyszczone powietrze z zewnątrz.
Jeżeli ktoś przed wejściem do bloku mógł mieć kontakt ze skażoną substancją, zalecane jest zdjęcie odzieży, szczelne odizolowanie jej w worku oraz umycie skóry i włosów. Podobne zasady stosuje się w przypadku zagrożenia radiacyjnego: należy wejść do możliwie solidnego budynku, oddalić się od okien i ścian zewnętrznych oraz czekać na komunikaty służb. RCB podkreśla również, że jodek potasu powinien być przyjmowany wyłącznie po oficjalnym zaleceniu. Zażywanie go profilaktycznie na własną rękę nie jest zalecane.
Ten scenariusz dobrze pokazuje, dlaczego samo hasło „idź do schronu” jest niewystarczające. Inaczej zachowujemy się wobec zagrożenia odłamkami, inaczej przy uwolnieniu substancji chemicznej, a jeszcze inaczej wtedy, gdy w samym budynku wybuchnie pożar.
Jeżeli alarm dotyczy pożaru w bloku, nie chowaj się w piwnicy i nie korzystaj z windy
Przy pożarze priorytetem może być opuszczenie zagrożonej części budynku. Państwowa Straż Pożarna i „Poradnik Bezpieczeństwa” przypominają, że w czasie pożaru nie należy korzystać z windy. Jeśli można bezpiecznie opuścić mieszkanie i klatka schodowa nie jest odcięta ogniem lub silnie zadymiona, należy korzystać ze schodów i stosować się do wskazań służb. Przy wychodzeniu nie powinno się otwierać okien, ponieważ dopływ powietrza może przyspieszyć rozwój ognia.
Sytuacja komplikuje się, gdy pożar odcina drogę ewakuacji. Strażacy zalecają wtedy przejście do pomieszczenia z oknem lub balkonem położonego możliwie daleko od źródła ognia, zamknięcie za sobą drzwi i wezwanie pomocy. Nie należy próbować przebiegać przez gęsty dym ani wchodzić do zadymionej windy. Jeżeli pali się sąsiednie mieszkanie, sposób działania zależy od sytuacji na klatce i poleceń strażaków. Dlatego również w tym przypadku decyzja „wszyscy natychmiast na dół” może okazać się niewłaściwa.
Podczas powodzi kierunek może być dokładnie odwrotny – zamiast do piwnicy trzeba iść wyżej
Jeszcze inna sytuacja występuje podczas zagrożenia powodziowego lub gwałtownego zalania. Pomieszczenia podziemne, które podczas ataku z powietrza mogą zapewniać ochronę przed odłamkami, w czasie napływania wody mogą stać się bardzo niebezpieczną pułapką. Przy takim zagrożeniu należy śledzić komunikaty dotyczące ewakuacji i w razie potrzeby przemieszczać się na wyżej położone kondygnacje lub teren, a nie do piwnicy.
To kolejny powód, dla którego sam dźwięk syreny nie wystarcza do podjęcia właściwej decyzji. Syrena mówi: „pojawiło się zagrożenie”. Dopiero komunikat służb odpowiada na pytanie: „jakie zagrożenie i co masz zrobić”. Zignorowanie drugiego elementu może spowodować, że człowiek wybierze dobre miejsce schronienia, ale dla zupełnie innego rodzaju niebezpieczeństwa.
W Warszawie można wcześniej sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy punkt schronienia
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy zachęca mieszkańców do korzystania z oficjalnego narzędzia GdzieSieUkryc.pl. Pozwala ono sprawdzić najbliższe punkty schronienia oraz sposób dotarcia do nich. Państwowa Straż Pożarna wyjaśnia, że baza wykorzystuje istniejącą infrastrukturę – między innymi przejścia podziemne, tunele, stacje metra czy masywne garaże podziemne. Nie oznacza to jednak, że każdy taki obiekt automatycznie jest pełnoprawnym schronem.
To ważne rozróżnienie. Oficjalna aplikacja zawiera przede wszystkim punkty zapewniające tymczasową ochronę. W skali kraju baza obejmowała w maju 2026 roku już ponad 83 tys. miejsc, mogących pomieścić blisko 24 mln osób. Narzędzie działa również offline po wcześniejszym pobraniu danych, dlatego najlepiej sprawdzić swoją okolicę jeszcze zanim wydarzy się cokolwiek niebezpiecznego. W czasie alarmu może nie być czasu na studiowanie mapy, a internet i sieć komórkowa mogą działać gorzej z powodu przeciążenia.
Najlepszą rzecz można zrobić przed alarmem: wybrać pomieszczenie i ustalić plan z rodziną
Najprostsze przygotowanie mieszkańca bloku nie wymaga przebudowy mieszkania ani kupowania specjalistycznego sprzętu. Dobrze wcześniej ustalić, które pomieszczenie spełnia zasadę dwóch ścian, sprawdzić drogę do najbliższego punktu schronienia, zobaczyć, gdzie znajdują się zawory wody i gazu oraz wyłączniki prądu, a z domownikami ustalić sposób kontaktu i miejsce spotkania, gdyby alarm zastał rodzinę w różnych częściach miasta. Przy drzwiach można mieć przygotowany plecak z wodą, lekami przyjmowanymi na stałe, apteczką, latarką, naładowanym powerbankiem, radiem na baterie, dokumentem i podstawową żywnością.
Podczas samego alarmu nie należy natomiast tracić czasu na kompletowanie całego wyposażenia od zera. Jeśli jest bezpieczna droga do wskazanego miejsca schronienia, należy udać się tam zgodnie z poleceniami służb. Jeżeli czasu nie ma, znacznie ważniejsze jest szybkie zajęcie najlepszego dostępnego miejsca w budynku. W bloku może to być wewnętrzny korytarz, odpowiednia łazienka albo dobrze przygotowana piwnica, ale wybór zawsze musi zależeć od rodzaju zagrożenia. Syrena jest początkiem informacji, a nie gotową instrukcją działania. Dlatego po jej usłyszeniu najważniejsze jest ustalenie, co się wydarzyło, i wykonanie dokładnie tych poleceń, które przekazują RCB, służby ratownicze i administracja.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.