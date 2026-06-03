Mieszkasz z rodzicami? Urząd skarbowy może się Tobą zainteresować. Zaległość w skarbówce, o której nie masz pojęcia
Miliony dorosłych Polaków mieszkają z rodzicami, pracują i co miesiąc przelewają im pieniądze na rachunki i zakupy. Większość jest pewna, że robi rzecz całkowicie bezpieczną. Tymczasem te zwyczajne przelewy potrafią po cichu przekroczyć podatkowy próg, po którym liczy się już tylko jedno: czy w pół roku złożyłeś jeden formularz.
Co czwarty młody dorosły mieszka z rodzicami i to jest legalne, ale na niektóre rzeczy trzeba uważać
Skala zjawiska jest ogromna. Według danych GUS w Polsce żyje około 1,7 mln tak zwanych gniazdowników, czyli osób w wieku 25-34 lat, stanu wolnego i bez dzieci, mieszkających z rodzicami, a blisko dwie trzecie z nich pracuje zawodowo. To nie są bezrobotni ani studenci bez grosza, lecz dorośli z regularną pensją, którzy policzyli, że przy warszawskiej racie kredytu rzędu kilku tysięcy złotych miesięcznie i podobnym koszcie wynajmu pozostanie w rodzinnym domu jest po prostu racjonalne.
Od razu trzeba powiedzieć rzecz najważniejszą: samo mieszkanie z rodzicami jest w pełni legalne i podatkowo obojętne. Udostępnienie mieszkania bliskiej osobie bez pobierania opłaty to użyczenie, neutralne wobec fiskusa. Również zwykłe dokładanie się do rachunków za prąd, wodę czy wywóz śmieci to partycypacja w kosztach utrzymania, od której nikt nie zapłaci podatku. Problem nie leży w tym, że mieszkasz z rodzicami. Leży w tym, jak wyglądają i jak się sumują przelewy, które im wysyłasz.
Granica, której nikt nie pilnuje, to 36 120 zł w pięć lat
Cała rzecz rozbija się o jedną kwotę. Najbliższa rodzina, czyli tak zwana grupa zerowa, do której należą rodzice i dzieci, dziadkowie, wnuki i rodzeństwo, może przekazywać sobie darowizny całkowicie wolne od podatku, niezależnie od wysokości. Rodzice i dzieci należą do zerowej grupy podatkowej, co oznacza możliwość pełnego zwolnienia z podatku od darowizn niezależnie od przekazanej kwoty. Ale to zwolnienie ma warunek, a warunek ma próg.
Tym progiem jest kwota wolna. Kwota, jaką bez podatku może otrzymać osoba z pierwszej grupy podatkowej, to 36 120 zł i obowiązuje od 1 lipca 2023 r., a ta sama wartość obowiązuje nadal w 2026 r. Najważniejsze jest jednak to, jak się ją liczy: limit dotyczy łącznej wartości darowizn otrzymanych od tej samej osoby w ciągu ostatnich pięciu lat. Nie chodzi o jeden przelew, lecz o sumę wszystkiego, co jedna osoba przekazała drugiej przez pięć lat. I właśnie dlatego gniazdownik jest w grupie ryzyka, choć żaden jego pojedynczy przelew nie wygląda groźnie.
Jak zwykłe dokładanie się do domu cicho przekracza próg
Policzmy to na realnym przykładzie. Dorosłe dziecko przelewa rodzicom 700 zł miesięcznie, opisując to jako dokładanie się do mieszkania. Po roku to 8400 zł, po pięciu latach 42 tys. zł, czyli już ponad próg. Jeśli te pieniądze mają charakter darowizny, a nie udokumentowanego zwrotu kosztów, nadwyżka ponad 36 120 zł podlega zgłoszeniu. Nikt jednak nie składa formularza, bo nikt nie ma poczucia, że przelewa darowiznę. Przelewa przecież pieniądze do własnego domu.
Tu pojawia się pułapka. Po przekroczeniu progu zwolnienie nie znika samo, ale trzeba je uruchomić. Darowiznę należy zgłosić w terminie 6 miesięcy na druku SD-Z2, a przy przelewie dołączyć dowód wpływu na rachunek. Jeśli nikt tego nie zrobi, a sprawa wyjdzie na jaw, zwolnienie przepada i fiskus nalicza podatek od nadwyżki według skali. A jeśli darowiznę przekraczającą kwotę wolną ujawnia dopiero kontrola, podatek jest znacznie wyższy i wynosi 20 proc. To stawka sankcyjna, liczona od całej ujawnionej nadwyżki, do której doliczają się jeszcze odsetki, dziś 10,50 proc. w skali roku.
|Co wysyłasz rodzicom
|Jak to widzi fiskus
|Co zrobić
|Przelew na prąd, wodę, opłaty do wspólnoty
|partycypacja w kosztach, neutralna podatkowo
|opisowy tytuł, np. zwrot kosztów mediów za maj
|Regularne wsparcie, które w 5 lat przekracza 36 120 zł
|darowizna ponad kwotę wolną
|zgłoszenie SD-Z2 w 6 miesięcy od przekroczenia
|Sfinansowanie remontu w mieszkaniu rodzica
|darowizna na rzecz właściciela lokalu
|SD-Z2 po przekroczeniu progu, utrata ulgi termo
|Tytuł przelewu ze słowem czynsz lub za pokój
|możliwy przychód z najmu po stronie rodzica
|unikać takich opisów, to zmienia kwalifikację
Jeden wyraz w tytule przelewu zmienia wszystko
Osobna, równie częsta wpadka dotyczy nie kwoty, lecz słowa. Gniazdownik, który chce być w porządku, wpisuje w tytule przelewu czynsz, wynajem albo za pokój. To wydaje się uczciwe, a podatkowo bywa zgubne. Taki opis może przekwalifikować przelew z dokładania się do kosztów na przychód z najmu po stronie rodzica, a najem prywatny jest opodatkowany ryczałtem. Fiskus nie ocenia intencji, ocenia treść dokumentu bankowego. Z punktu widzenia rodzica bezpieczniejszy jest opis faktyczny, czyli zwrot kosztów mediów albo dołożenie do opłat, niż pozornie szczere za pokój.
Warto też wiedzieć, skąd urząd może w ogóle wziąć wiedzę o przepływach. Bezpieczna darowizna pieniężna w rodzinie z definicji idzie przelewem, a nie gotówką, więc zostawia ślad bankowy. Powtarzalne, cykliczne przelewy o zbliżonej kwocie między tymi samymi osobami tworzą wzorzec, który systemy analityczne administracji skarbowej rozpoznają niezależnie od intencji. Najczęściej jednak sprawa wychodzi nie z rutyny, lecz przy wniosku kredytowym, sprawie spadkowej albo sporze rodzinnym, gdy ktoś musi wykazać źródło pieniędzy.
Remont u rodziców i partner pod ich dachem to kolejne dwie pułapki
Mieszkanie z rodzicami rodzi też dwie mniej oczywiste sytuacje. Pierwsza to remont. Jeśli dorosłe dziecko finansuje remont w mieszkaniu rodziców, opłaca ekipę i materiały, wartość lokalu rośnie, a przysporzenie powstaje po stronie rodziców jako właścicieli. To również darowizna, tyle że płynąca od dziecka do rodzica, i także wlicza się do pięcioletniego limitu. Po przekroczeniu 36 120 zł wymaga zgłoszenia na SD-Z2. Dodatkowo dziecko, które bierze faktury na siebie, a nie jest właścicielem lokalu, traci prawo do ulgi termomodernizacyjnej, bo jej warunkiem jest tytuł własności.
Druga sytuacja jest jeszcze bardziej zaskakująca. Gdy gniazdownik wprowadza do domu rodziców partnera lub partnerkę bez ślubu, rodzina traktuje go jak swojego, ale prawo podatkowe widzi w nim osobę obcą z trzeciej grupy podatkowej. Bezpłatne mieszkanie u rodziców partnera może u tej osoby tworzyć przychód z nieodpłatnych świadczeń, którego wartością jest rynkowy koszt wynajmu pokoju. W praktyce mało kto to rozlicza, a ryzyko rośnie przy kontroli krzyżowej albo sporze po rozstaniu. Dla najbliższej rodziny kwota wolna to 36 120 zł, dla takiej osoby obcej zaledwie 5733 zł.
Od stycznia 2026 jest koło ratunkowe dla spóźnionych
Jest też nowość, która łagodzi najczęstszą wpadkę i o której wciąż mało kto wie. Przepisy obowiązujące od 7 stycznia 2026 r. pozwalają na przywrócenie 6-miesięcznego terminu na złożenie SD-Z2. Można złożyć wniosek o przywrócenie terminu, jeśli uprawdopodobni się, że spóźnienie nie nastąpiło z winy podatnika. Wcześniej przegapienie pół roku oznaczało bezpowrotną utratę zwolnienia, a klasyczny czynny żal tu nie działał. Furtka nie jest jednak automatyczna i trzeba wykazać, że opóźnienie miało obiektywną przyczynę, więc lepiej traktować ją jako wyjątek, a nie sposób na życie.
Warszawa: stolica gniazdowników i najwyższych rodzinnych przelewów
Nigdzie ten problem nie jest tak powszechny jak w Warszawie. To miasto najwyższych w kraju kosztów mieszkania, więc i pozostawanie u rodziców, i comiesięczne dokładanie się do domu są tu codziennością ogromnej liczby pracujących dwudziesto- i trzydziestolatków. Przy stołecznych cenach próg 36 120 zł przekracza się szybciej, niż się wydaje, bo wsparcie rzędu 1500 zł miesięcznie przebija kwotę wolną już po dwóch latach.
Paradoksalnie najwięcej wpadek dotyczy nie wielkich darowizn na zakup mieszkania, bo przy tych rodzina zwykle pamięta o formularzu, lecz właśnie drobnych, rozłożonych w czasie przelewów do rodzinnego domu, które po cichu sumują się przez lata. Dla warszawskiego gniazdownika kluczowe jest jedno rozróżnienie: czy te pieniądze to udokumentowany zwrot kosztów utrzymania, czyli rzecz neutralna, czy darowizna, która liczy się do limitu. To ono, a nie wysokość pojedynczego przelewu, decyduje o tym, czy po latach pojawi się zaległość.
Co to oznacza dla Ciebie? Trzy ruchy, jeśli mieszkasz z rodzicami
Mieszkanie z rodzicami i pomaganie im jest legalne i nikt go nie kwestionuje. Chodzi tylko o to, by przy okazji nie wpaść w pułapkę formalną:
- Policz sumę przelewów do rodziców za ostatnie 5 lat. Jeśli zbliża się do 36 120 zł i mają charakter darowizny, a nie zwrotu kosztów, wchodzisz w strefę, w której trzeba działać.
- Rozdziel zwrot kosztów od darowizny już w tytule przelewu. Opis zwrot kosztów mediów albo dołożenie do opłat to partycypacja w kosztach. Słowa czynsz, wynajem czy za pokój zmieniają kwalifikację i mogą tworzyć przychód u rodzica.
- Po przekroczeniu progu złóż SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy. Formularz jest darmowy i elektroniczny, a jego złożenie zeruje podatek niezależnie od kwoty darowizny w najbliższej rodzinie.
- Finansujesz remont u rodziców? Traktuj to jak darowiznę. Po przekroczeniu progu też wymaga zgłoszenia, a jako niewłaściciel tracisz prawo do ulgi termomodernizacyjnej.
- Mieszka z wami partner bez ślubu? Pamiętaj o trzeciej grupie. Dla osoby obcej kwota wolna to tylko 5733 zł, a darmowe mieszkanie może być potraktowane jako przychód.
- Jeśli termin już minął, sprawdź furtkę z 2026 r. Od 7 stycznia 2026 można wnioskować o przywrócenie terminu na SD-Z2, o ile uprawdopodobnisz brak własnej winy.
Przekaz jest prosty: w najbliższej rodzinie podatku od darowizny praktycznie nie ma, jest tylko obowiązek poinformowania o niej w terminie. Państwo nie chce pieniędzy od dzieci pomagających rodzicom, chce wiedzy o przepływie. Dopóki pilnujesz progu i sześciu miesięcy, mieszkanie z rodzicami i dokładanie się do domu pozostają tym, czym są, czyli zwykłą rodzinną normalnością.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.