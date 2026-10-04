Minimalna emerytura nie dla każdego? W Sejmie pojawił się projekt nowego warunku
W Sejmie pojawił się poselski projekt, który może zmienić zasady podwyższania emerytury do poziomu świadczenia minimalnego. Sam odpowiedni staż ubezpieczeniowy nie wystarczałby już w każdym przypadku. Projekt zakłada dodatkowy warunek dotyczący wartości składek zgromadzonych na koncie ubezpieczonego. Na razie nie jest to obowiązujące prawo – projekt znajduje się na wczesnym etapie, a konsultacje społeczne trwają do 21 października 2026 roku.
Pojawia się dodatkowy warunek
Projekt oznaczony sygnaturą RPW/31544/2026 dotyczy zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Jego najważniejszym elementem jest wprowadzenie dodatkowego warunku, który trzeba byłoby spełnić, aby wyliczona emerytura została podwyższona do wysokości emerytury minimalnej.
Według opisu projektu konieczne byłoby wykazanie odpowiednio wysokiej zwaloryzowanej wartości składek na ubezpieczenie emerytalne zapisanych na koncie ubezpieczonego.
Kluczowa jest 25-krotność minimalnego wynagrodzenia
I właśnie tutaj znajduje się najważniejszy szczegół projektu.
Zgromadzone i zwaloryzowane składki musiałyby osiągnąć poziom nie niższy niż równowartość 25-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Dopiero spełnienie tego dodatkowego kryterium pozwalałoby – zgodnie z propozycją – na zastosowanie mechanizmu podwyższającego wyliczone świadczenie do gwarantowanego minimum.
To istotna zmiana, ponieważ projekt nie dotyczy samego sposobu wyliczania emerytury z kapitału, lecz warunków uzyskania dopłaty do poziomu emerytury minimalnej.
Nie chodzi o odebranie wszystkim minimalnej emerytury
Tytułowe pytanie wymaga więc ważnego doprecyzowania.
Projekt nie zakłada likwidacji emerytury minimalnej. Nie oznacza również, że każda osoba otrzymująca obecnie najniższą emeryturę automatycznie straciłaby świadczenie.
Proponowana zmiana dotyczy dodatkowego warunku, który miałby być brany pod uwagę przy podwyższaniu wyliczonej emerytury do gwarantowanego poziomu minimalnego.
To zasadnicza różnica.
Dziś ogromne znaczenie ma staż
W obecnym systemie gwarancja podwyższenia świadczenia do poziomu najniższej emerytury jest związana przede wszystkim z osiągnięciem wieku emerytalnego oraz odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego.
Jeżeli wyliczone na podstawie zgromadzonego kapitału świadczenie jest niższe od ustawowego minimum, po spełnieniu warunków może zostać podwyższone do poziomu najniższej emerytury.
Poselska propozycja dokładałaby do tego mechanizmu kolejne kryterium – minimalny poziom zgromadzonych składek.
Dlaczego posłowie chcą zmiany?
W oficjalnym opisie projektu wskazano, że proponowany warunek ma służyć „uszczelnieniu systemu emerytalnego” oraz ograniczeniu ryzyka nadużyć i zjawiska określanego przez autorów projektu jako „turystyka emerytalna”. Jest to uzasadnienie przedstawione przez wnioskodawców, a nie stwierdzenie, że takie nadużycia zostały wykazane w odniesieniu do wszystkich osób korzystających z obecnych zasad.
Wnioskodawcą jest grupa posłów wskazana na stronie Sejmu jako Konfederacja, Demokracja, a jako przedstawiciela wnioskodawców wymieniono posła Ryszarda Wilka.
Projekt dopiero przechodzi konsultacje
To najważniejsze zastrzeżenie dla wszystkich obecnych i przyszłych emerytów.
Nowy warunek obecnie nie obowiązuje.
Projekt został skierowany do konsultacji społecznych 21 września 2026 roku, a ich zakończenie wyznaczono na 21 października 2026 roku.
30 września projekt został również skierowany do opinii m.in. Rady Dialogu Społecznego, ZUS, Rady Nadzorczej ZUS, Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych.
Mówimy więc o poselskim projekcie znajdującym się na bardzo wczesnym etapie procesu legislacyjnego, a nie o uchwalonej ustawie.
Nic nie zmienia się teraz w wypłatach seniorów
Samo pojawienie się projektu w Sejmie nie zmienia obecnie zasad wypłacania emerytur ani podwyższania świadczeń do poziomu minimalnego.
Aby propozycja zaczęła obowiązywać, musiałaby przejść dalszą ścieżkę legislacyjną i zostać ostatecznie uchwalona oraz wejść w życie.
Na tym etapie nie można więc pisać, że seniorzy „stracą minimalną emeryturę” albo że ZUS już stosuje nowe kryterium.
Można natomiast mówić o konkretnej propozycji: oprócz dotychczasowych warunków pojawiłby się dodatkowy próg dotyczący zgromadzonych składek – co najmniej równowartość 25 minimalnych wynagrodzeń.
Konsultacje do 21 października
Projekt jest obecnie dostępny w sejmowym systemie konsultacji społecznych. Termin ich zakończenia wyznaczono na 21 października 2026 roku.
Dopiero dalsze prace pokażą, czy propozycja uzyska poparcie potrzebne do kontynuowania procesu legislacyjnego i czy jej treść pozostanie w obecnym kształcie.
Na dziś zasady emerytury minimalnej się nie zmieniły. Nowy próg składkowy jest propozycją grupy posłów, a nie obowiązującym warunkiem stawianym przez ZUS.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.