Mobilne kamery łapią za wjazd do Warszawy. Nikt nigdy nie wie gdzie się pojawią
Za realne karanie kierowców w warszawskiej Strefie Czystego Transportu odpowiadają nie stałe punkty, tylko cztery mobilne kamery Straży Miejskiej, montowane każdego dnia w innym miejscu na granicy strefy. To dlatego nie istnieje żadna publiczna, stała lista adresów – lokalizacja zmienia się codziennie, a jedynym sposobem na poznanie jej z wyprzedzeniem byłoby śledzenie patroli na żywo.
Jak wygląda taki punkt kontroli w praktyce?
Urządzenie to obrotowa kamera zamontowana na rozstawianym statywie, podłączona do komputera funkcjonariusza. Gdy pojazd wjeżdża w pole widzenia kamery, system automatycznie odczytuje numer rejestracyjny i w czasie rzeczywistym porównuje go z bazą Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Jeśli auto nie spełnia norm emisji wymaganych w strefie, kamera podświetla je na czerwono na ekranie funkcjonariusza, a strażnicy mogą zatrzymać kierowcę do szczegółowej kontroli. Skala działania jednego takiego punktu potrafi być spora – w trakcie testowego rozstawienia kamery na ulicy Tatarskiej w ciągu zaledwie godziny wytypowano sześć pojazdów niespełniających wymogów SCT.
Dlaczego auta z zagranicy sprawdza się inaczej?
Cały automatyzm działa sprawnie wyłącznie dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce, bo tylko one figurują w CEPiK. Rzecznik Straży Miejskiej potwierdził wprost, że dla aut na zagranicznych tablicach system nie ma możliwości automatycznego potwierdzenia uprawnień do wjazdu – takie pojazdy są oznaczane do ręcznej kontroli dokumentów przez funkcjonariusza, a nie automatycznie klasyfikowane jako naruszające przepisy. W praktyce oznacza to, że obcokrajowiec przejeżdżający przez strefę nielegalnym pojazdem ma większą szanse na to, że system go nie wyłapie automatycznie, niż kierowca z polskimi tablicami.
Skala kontroli na tle wielkości strefy
Warto zestawić to z rozmiarem samego obszaru objętego ograniczeniami. Strefa Czystego Transportu zajmuje około 37 kilometrów kwadratowych, czyli blisko 7 procent powierzchni Warszawy – cztery mobilne kamery, nawet rozstawiane codziennie w innym miejscu, fizycznie nie są w stanie objąć nadzorem całego tego obszaru naraz. To tłumaczy, dlaczego jeszcze w styczniu 2026 roku, przed zwiększeniem intensywności kontroli, wykryto zaledwie 18 przypadków naruszenia przepisów w skali całego miesiąca – liczba wyraźnie niższa niż realna skala samego zjawiska.
Osobną, ważną zasadą jest to, że przejazd niedopuszczonym pojazdem można ukarać dopiero od piątego takiego przejazdu w roku – pierwsze cztery wjazdy pozostają bezkarne, niezależnie od tego, czy dane auto w ogóle spełnia normy strefy. System liczy to automatycznie na podstawie historii odczytów danego numeru rejestracyjnego, więc kierowca nie dostaje żadnego ostrzeżenia po pierwszym czy drugim wjeździe – dowiaduje się o przekroczeniu limitu dopiero, gdy mandat faktycznie zostanie wystawiony.
Jak sprawdzić, czy Twoje auto w ogóle podlega kontroli? Wyjaśniamy
Zanim wybierzesz się trasą przez centrum, warto poświęcić chwilę na sprawdzenie własnego pojazdu na stronie Straży Miejskiej m.st. Warszawy, gdzie działa narzędzie pozwalające zweryfikować, czy dany numer rejestracyjny ma prawo wjazdu do SCT. To znacznie pewniejsza strategia niż liczenie na to, że akurat tego dnia mobilna kamera stanie w innej części miasta – skoro lokalizacje zmieniają się codziennie i nigdy nie są podawane z wyprzedzeniem, próba „obliczenia” bezpiecznej trasy na podstawie wcześniejszych obserwacji patroli nie ma większego sensu. Jedynym realnym zabezpieczeniem pozostaje dostosowanie się do wymogów strefy, a nie próba ich obejścia.
Osobną rzeczą, o której łatwo zapomnieć, jest limit czterech bezkarnych wjazdów w roku. System nie wysyła żadnego powiadomienia po pierwszym czy drugim przejeździe niedopuszczonym pojazdem – dowiadujesz się o przekroczeniu limitu dopiero w momencie, gdy przy piątym wjeździe padnie mandat do 500 zł. Warto więc samodzielnie prowadzić prosty rachunek własnych przejazdów przez strefę, zwłaszcza jeśli regularnie poruszasz się autem, które nie spełnia obowiązujących norm emisji – poleganie na tym, że „jakoś dotąd się udawało”, może się skończyć nieprzyjemną niespodzianeką.
Kierowcy pojazdów zarejestrowanych za granicą powinni pamiętać, że brak automatycznej weryfikacji w CEPiK nie oznacza braku jakiejkolwiek kontroli – funkcjonariusz patrolu może i tak zatrzymać taki samochód do ręcznego sprawdzenia dokumentów, nawet jeśli system komputerowy nie oznaczy go automatycznie jako naruszającego przepisy. W praktyce oznacza to, że luka w automatyzmie nie jest tożsama z bezpieczną furtką – tylko z inną, bardziej losową formą kontroli.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.