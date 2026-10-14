Moc gratisów w Biedronce! Klienci mogą ruszyć po zapasy. Karma dla zwierząt, papier toaletowy i ręczniki w wielkiej promocji
Biedronka przygotowała kolejną falę promocji, która może zainteresować tysiące klientów. Tym razem sieć postawiła na produkty codziennego użytku oraz artykuły dla właścicieli psów i kotów. W ofercie znalazły się promocje „2+1 gratis”, drugi produkt nawet o 50 procent taniej oraz karma dla kotów za 1,99 zł. To okazja do uzupełnienia domowych zapasów, ale trzeba pamiętać o limitach i konieczności użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Biedronka rusza z mocą gratisów. Promocje na podstawowe produkty
W sklepach Biedronka pojawiły się atrakcyjne oferty na produkty, które regularnie trafiają do koszyków zakupowych Polaków.
Sieć przygotowała promocje obejmujące między innymi papier toaletowy, ręczniki papierowe, karmę dla kotów i karmę dla psów.
Największą uwagę zwracają akcje, w których przy zakupie trzech produktów najtańszy można otrzymać gratis.
To rozwiązanie może zainteresować szczególnie osoby, które wolą kupować artykuły codziennego użytku na zapas.
Nie wszystkie promocje działają jednak na identycznych zasadach.
Papier toaletowy Queen. Trzecie opakowanie gratis
Jedną z najciekawszych propozycji jest promocja na wszystkie papiery toaletowe marki Queen.
Biedronka przygotowała ofertę „2+1 gratis”.
Oznacza to, że przy zakupie trzech produktów objętych akcją najtańszy z nich jest bezpłatny.
Co ważne, sieć pozwala dowolnie mieszać produkty.
Klienci nie muszą więc kupować trzech identycznych opakowań.
W promocji znalazły się różne warianty papieru toaletowego Queen, w tym produkty przedstawione w gazetce.
Obowiązuje dzienny limit sześciu opakowań, w tym maksymalnie dwóch gratisów, na kartę Moja Biedronka.
To oznacza, że podczas jednych zakupów można skorzystać z promocji na większą liczbę opakowań, pamiętając o ustalonym limicie.
Ręczniki papierowe również gratis. Duża okazja dla gospodarstw domowych
Podobną promocję przygotowano na wszystkie ręczniki papierowe marki Queen.
Także tutaj obowiązuje zasada „2+1 gratis”.
Przy zakupie trzech opakowań najtańsze jest bezpłatne.
W ofercie znalazły się różne warianty ręczników, w tym produkty przeznaczone do codziennego sprzątania i prac kuchennych.
Możliwość mieszania produktów pozwala dobrać artykuły do własnych potrzeb.
Również w tym przypadku obowiązuje limit sześciu opakowań dziennie, w tym maksymalnie dwóch gratisów, na kartę Moja Biedronka.
Dla rodzin regularnie zużywających większe ilości papierowych artykułów higienicznych może to być okazja do ograniczenia wydatków.
Karma dla kotów za 1,99 zł. Jest ważny warunek
Biedronka przygotowała również promocję na karmę dla kotów Gourmet Gold.
W gazetce znalazła się oferta na puszki o wadze 85 g.
Cena promocyjna wynosi 1,99 zł za sztukę.
Jednak aby skorzystać z tej ceny, trzeba kupić co najmniej 12 opakowań.
Oznacza to, że za 12 puszek klient zapłaci łącznie 23,88 zł.
W materiałach promocyjnych przedstawiono różne warianty smakowe.
To oferta skierowana przede wszystkim do właścicieli kotów, którzy regularnie kupują mokrą karmę.
Przed zakupem warto sprawdzić, czy wybrane produkty należą do wariantów objętych akcją.
Wszystkie suche karmy Kitty. Drugi produkt o połowę taniej
Na liście promocji znalazły się także suche karmy dla kotów marki Kitty.
Biedronka przygotowała ofertę, w której drugi, tańszy produkt kosztuje o 50 procent mniej.
Klienci mogą mieszać różne warianty karmy objęte promocją.
To ważne szczególnie dla osób, które kupują kilka rodzajów karmy dla swoich zwierząt.
Przy zakupie dwóch opakowań rabat naliczany jest na tańszy produkt.
Nie oznacza to więc, że oba opakowania zostają przecenione o połowę.
Warto zwrócić uwagę na ceny poszczególnych wariantów, ponieważ od nich zależy ostateczna oszczędność.
Karma dla psów Active Pet. Trzecia puszka gratis
Właściciele psów również znajdą w nowej ofercie propozycję dla siebie.
Biedronka przygotowała promocję „2+1 gratis” na wszystkie karmy dla psów marki Active Pet.
W gazetce przedstawiono między innymi mokre karmy w puszkach.
Przy zakupie trzech produktów najtańszy jest bezpłatny.
Sieć umożliwia dowolne mieszanie wariantów objętych akcją.
To oznacza, że można kupić kilka różnych smaków, korzystając z tego samego mechanizmu promocyjnego.
Przy większych zakupach warto jednak porównać cenę za kilogram oraz skład poszczególnych produktów.
Duży worek karmy Puffi w specjalnej cenie
Kolejna oferta dotyczy suchej karmy dla psów marki Puffi.
W gazetce pojawiły się opakowania o wadze 10 kg, między innymi w wariantach z wołowiną i kurczakiem.
Cena wynosi 22,99 zł za worek.
W przeliczeniu daje to około 2,30 zł za kilogram.
To jedna z propozycji dla osób szukających dużych opakowań karmy.
Niska cena jednostkowa może przyciągać uwagę, ale przy wyborze pożywienia dla zwierzęcia należy uwzględnić również jego potrzeby żywieniowe.
Uwaga na limity i kartę Moja Biedronka
Choć promocje wyglądają atrakcyjnie, klienci powinni dokładnie sprawdzać ich zasady.
Wiele ofert przedstawionych w gazetce wymaga użycia karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Dotyczy to między innymi promocji na papier toaletowy i ręczniki papierowe.
W przypadku akcji „2+1 gratis” bezpłatny jest najtańszy produkt z promocyjnej trójki.
Z kolei przy promocji na suche karmy Kitty rabat 50 procent naliczany jest na drugi, tańszy produkt.
Warto także zwrócić uwagę na dzienne limity zakupów oraz ewentualne ograniczenia dotyczące łączenia wariantów.
Przed odejściem od kasy najlepiej sprawdzić, czy rabaty zostały prawidłowo naliczone.
Promocje mogą zachęcić do większych zakupów
Papier toaletowy, ręczniki papierowe i karma dla zwierząt to produkty, które wiele gospodarstw domowych kupuje regularnie.
Dlatego oferty z gratisami mogą być szczególnie interesujące dla klientów planujących większe zakupy.
Najważniejsze jest jednak porównanie cen i sprawdzenie, czy zakup większej liczby opakowań rzeczywiście odpowiada potrzebom domowników.
Biedronka przygotowała kilka mocnych promocji: trzeci papier toaletowy Queen gratis, trzecie ręczniki papierowe Queen gratis, trzecią karmę Active Pet gratis oraz drugi produkt Kitty o 50 procent taniej. Do tego dochodzi karma Gourmet Gold za 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk.
Przed wizytą w sklepie warto sprawdzić aktualny termin obowiązywania każdej akcji. Na przedstawionym fragmencie gazetki nie widać dat promocji, dlatego nie można potwierdzić, do kiedy będą dostępne.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.