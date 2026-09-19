Bank upada, a masz na koncie więcej niż 100 tys. euro? BFG wskazuje granicę pełnej ochrony pieniędzy
Można mieć w banku pół miliona złotych i nie zdawać sobie sprawy, że standardowa gwarancja państwowego systemu nie obejmuje całej tej kwoty. Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni co do zasady środki jednego deponenta w jednym banku do równowartości 100 tys. euro. Wszystkie rachunki, lokaty i konta oszczędnościowe w tej samej instytucji są przy tym sumowane. Nadwyżka nie znika automatycznie w przypadku upadłości banku, ale nie korzysta już ze standardowej gwarancji BFG i trzeba jej dochodzić w postępowaniu upadłościowym. Są jednak ważne wyjątki – m.in. dla pieniędzy ze sprzedaży mieszkania, spadku czy odszkodowania.
To jedna z tych zasad, o których wiele osób zaczyna myśleć dopiero wtedy, gdy oszczędności urosną do znacznej wartości. Granica nie jest określona w złotych i zmienia się wraz z kursem euro.
Według średniego kursu NBP z 18 września 2026 roku euro kosztowało 4,3633 zł, więc 100 tys. euro odpowiadało około 436 330 zł. Nie oznacza to jednak, że właśnie taka kwota jest na stałe limitem BFG. Przy rzeczywistej wypłacie Fundusz stosuje zasady i kurs właściwy dla dnia spełnienia warunku gwarancji.
100 tys. euro na osobę, a nie na każde konto
To najważniejsza zasada.
Jeżeli klient ma w tym samym banku:
50 tys. zł na rachunku osobistym,
200 tys. zł na koncie oszczędnościowym
oraz 250 tys. zł na lokacie,
BFG nie traktuje tych produktów jako trzech oddzielnych limitów.
Środki jednej osoby w tej samej instytucji są sumowane.
Standardowa gwarancja wynosi łącznie równowartość:
100 000 euro
wraz z należnymi odsetkami do dnia spełnienia warunku gwarancji.
Otworzenie pięciu lokat po 100 tys. zł w tym samym banku nie tworzy więc pięciu osobnych gwarancji.
Dwa różne banki to dwa osobne limity
Inaczej wygląda sytuacja, gdy pieniądze znajdują się w kilku niezależnych bankach.
Limit BFG jest przypisany do deponenta w konkretnej instytucji.
Jeżeli ktoś posiada środki w dwóch różnych bankach objętych systemem BFG, w każdym z nich przysługuje mu osobny standardowy limit do równowartości 100 tys. euro.
To ważne przy większych oszczędnościach.
Trzeba jednak sprawdzić, czy nazwy handlowe faktycznie oznaczają odrębne banki. Samo korzystanie z dwóch różnych marek nie zawsze musi oznaczać dwa osobne podmioty prawne.
BFG prowadzi aktualną listę instytucji objętych gwarancjami.
Masz konto wspólne z małżonkiem? Limit działa inaczej
Przy rachunku wspólnym sytuacja jest korzystniejsza.
BFG wskazuje, że każdy współposiadacz jest traktowany oddzielnie i ma własny limit gwarancji.
Jeżeli więc małżonkowie posiadają wspólny rachunek, każdemu z nich może przysługiwać ochrona do równowartości 100 tys. euro w odniesieniu do jego udziału w środkach.
Nie oznacza to jednak automatycznie, że każde wspólne konto daje 200 tys. euro ochrony niezależnie od pozostałych rachunków. BFG bierze pod uwagę także inne środki danego deponenta w tym samym banku.
Co z pieniędzmi powyżej 100 tys. euro?
I tu pojawia się najważniejsze pytanie.
Załóżmy, że klient ma w jednym banku równowartość 150 tys. euro, a dochodzi do upadłości instytucji.
Standardowa gwarancja BFG obejmuje co do zasady pierwsze 100 tys. euro.
Pozostałe 50 tys. euro nie zostaje jednak automatycznie „skasowane”.
BFG wyjaśnia, że część depozytu nieobjęta gwarancją pozostaje wierzytelnością klienta wobec banku. Po ogłoszeniu upadłości deponent może zgłosić tę wierzytelność syndykowi i uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym.
Nie ma jednak gwarancji, że cała nadwyżka zostanie odzyskana ani że nastąpi to szybko. Zależy to od majątku upadłego banku i przebiegu postępowania.
Dlatego określenie „powyżej 100 tys. euro pieniądze przepadają” byłoby nieprawdziwe.
Prawidłowo brzmi:
powyżej 100 tys. euro standardowa ochrona BFG już nie działa, a nadwyżki trzeba dochodzić inną drogą.
BFG ma 7 dni roboczych na wypłatę gwarantowanych pieniędzy
System jest skonstruowany tak, aby deponent nie musiał czekać latami na standardowo gwarantowaną część środków.
BFG podaje, że wypłata środków gwarantowanych następuje zasadniczo w terminie:
7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.
Termin dotyczy standardowej procedury; przepisy przewidują określone wyjątki.
Środki są wypłacane w złotych, niezależnie od tego, czy klient trzymał pieniądze na rachunku złotowym, euro czy w innej walucie objętej ochroną.
Masz właśnie pieniądze ze sprzedaży mieszkania? Tu limit może być wyższy
Ustawa przewiduje bardzo ważne wyjątki dla tzw. czasowo wysokiego salda.
Jeżeli osoba fizyczna otrzymała niedawno dużą kwotę w związku z określonym wydarzeniem życiowym, ochrona może przekroczyć zwykłe 100 tys. euro.
BFG wskazuje m.in. środki pochodzące ze sprzedaży mieszkania lub domu, jeżeli nie nastąpiła ona w ramach działalności gospodarczej, z podziału majątku po rozwodzie, ze spadku, z wypłaty ubezpieczenia na życie, określonych odszkodowań oraz niektórych odpraw i świadczeń.
Dla części takich środków ochrona może sięgnąć maksymalnie równowartości:
200 tys. euro
czyli standardowych 100 tys. euro plus maksymalnie dodatkowe 100 tys. euro.
Jest jednak kluczowy warunek.
Wyższa ochrona działa tylko przez trzy miesiące
Podwyższona gwarancja nie jest bezterminowa.
BFG wyjaśnia, że dotyczy pieniędzy, które wpłynęły na rachunek nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem spełnienia warunku gwarancji.
Przykładowo osoba sprzedaje mieszkanie i otrzymuje na konto 700 tys. zł.
Jeżeli bank znalazłby się w sytuacji uruchamiającej gwarancje BFG krótko później, część pieniędzy ponad standardowy limit może korzystać z podwyższonej ochrony.
Jeżeli jednak środki leżą na koncie znacznie dłużej niż przewidziany ustawą okres, zastosowanie może mieć już tylko zwykły limit.
Co więcej, wypłata części ponad standardowe 100 tys. euro nie odbywa się automatycznie. BFG wskazuje, że trzeba złożyć wniosek i wykazać pochodzenie środków.
W niektórych sytuacjach ochrona może być jeszcze szersza
Przepisy przewidują również szczególne rodzaje środków, które przez ograniczony czas mogą być gwarantowane w pełnej wysokości, a nie tylko do 200 tys. euro.
BFG wymienia m.in. określone odszkodowania za szkody wynikające z przestępstwa oraz określone zadośćuczynienia przewidziane przepisami postępowania karnego.
To jednak wyjątki wymagające spełnienia konkretnych ustawowych warunków i udokumentowania źródła pieniędzy.
Walutowe konto także podlega ochronie
Limit 100 tys. euro nie oznacza, że gwarantowane są tylko rachunki prowadzone w euro.
BFG obejmuje ochroną depozyty zarówno w złotych, jak i w walutach obcych.
Jeżeli ktoś posiada np. rachunek dolarowy, euro oraz konto w złotych w tym samym banku, ich wartość zostanie odpowiednio uwzględniona przy obliczaniu sumy gwarantowanej.
Wypłata BFG następuje jednak w złotych.
Nie każdy bank działający w Polsce jest chroniony bezpośrednio przez BFG
Tu również warto uważać.
BFG obejmuje systemem przede wszystkim banki krajowe, banki spółdzielcze oraz SKOK-i. Na liście są też określone oddziały banków spoza Unii Europejskiej.
Natomiast oddział banku mającego siedzibę w innym państwie UE nie jest objęty polskim BFG.
Takie depozyty chroni system gwarantowania państwa, w którym bank ma siedzibę. W państwach UE standardowy poziom gwarancji również wynosi 100 tys. euro.
Dlatego przy większej lokacie warto sprawdzić nie tylko nazwę banku, ale również który system gwarantowania depozytów faktycznie go obejmuje.
100 tys. euro to nie stałe 430 czy 440 tys. zł
To częsty błąd.
Limit jest zapisany w euro, dlatego jego równowartość w złotych zmienia się razem z kursem.
18 września 2026 roku średni kurs NBP wynosił 4,3633 zł za euro, co dawało około:
436 330 zł za 100 tys. euro.
Ale jeśli kurs euro wzrośnie lub spadnie, wartość limitu wyrażona w złotych także będzie inna.
Nie warto więc traktować dzisiejszych 436 tys. zł jako stałej ustawowej granicy.
Co warto sprawdzić, jeśli oszczędności są wysokie?
Przy większej kwocie najważniejsze są trzy informacje: ile łącznie pieniędzy mamy w danym banku, czy bank jest objęty BFG lub innym unijnym systemem oraz czy część pieniędzy kwalifikuje się do czasowo podwyższonej gwarancji.
Szczególnie warto pamiętać, że rachunek osobisty, konto oszczędnościowe i kilka lokat w jednym banku nie tworzą nowych limitów.
BFG patrzy na łączną pozycję jednego deponenta w danym banku.
Standardowa granica pozostaje więc bardzo prosta:
100 tys. euro na jednego deponenta w jednym banku.
Do tej wartości środki objęte gwarancją są chronione w całości. Powyżej niej sytuacja zależy od rodzaju pieniędzy, czasu ich wpływu i ewentualnych szczególnych gwarancji przewidzianych w ustawie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.