MSWiA szykuje rewolucję w uprawnieniach straży miejskiej! Nowe baty na kierowców i kamery na mundurach
Straż miejska zyska potężne narzędzia do walki z nieprzepisowymi kierowcami. MSWiA przygotowało projekt przepisów, który pozwoli funkcjonariuszom karać za jazdę po przejściach dla pieszych, wjazd pod prąd czy odmowę wyjawienia, kto prowadził auto. Zobacz, co zmieni się na ulicach miast jeszcze pod koniec 2026 roku.
Jazda pod prąd i po przejściach. Strażnicy ukarzą kierowców bez barier
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) opublikowało w wykazie prac legislacyjnych projekt UD482, który po 29 latach gruntownie odświeży Ustawę o strażach gminnych. Obowiązujące dotychczas regulacje nie odpowiadały współczesnym realiom ruchu w dużych aglomeracjach, dlatego resort zdecydował o znacznym rozszerzeniu kompetencji strażników miejskich. Jedną z najważniejszych zmian będzie przyznanie funkcjonariuszom prawa do interweniowania i nakładania mandatów za wjazd pod prąd, jazdę wzdłuż drogi dla pieszych lub po przejściu dla pieszych, a także za zanieczyszczanie i zaśmiecanie dróg publicznych.
Równie istotna modyfikacja uderzy w kierowców unikających odpowiedzialności za zdjęcia z fotoradarów czy monitoringów. Straż miejska uzyska pełne uprawnienie do żądania od właściciela lub użytkownika pojazdu informacji, komu powierzył samochód do kierowania w określonym czasie. Co ważne, po zmianie przepisów strażnicy będą mogli korzystać z tego narzędzia również poza bezpośrednio prowadzoną kontrolą ruchu drogowego, co skutecznie ukróci unikanie pytań ze strony straży.
Kamery na mundurach i nowe środki przymusu. Reakcja na Śródmieściu, Woli i Mokotowie
Projektowana reforma nie ogranicza się wyłącznie do przepisów drogowych. Strażnicy zostaną wyposażeni w możliwość rejestrowania obrazu i dźwięku (tzw. kamery nasobne) podczas podejmowanych interwencji, co ma poprawić jakość materiału dowodowego i zabezpieczyć prawa obywateli oraz samych funkcjonariuszy. Zmiany obejmą również rozszerzenie katalogu dostępnych środków przymusu bezpośredniego oraz przeniesienie części uprawnień z dotychczasowych rozporządzeń wprost do ustawy.
Planowane rozszerzenie uprawnień ma szczególne znaczenie w gęsto zabudowanych dzielnicach Warszawy. Na wąskich uliczkach i ciągach pieszo-jezdnych na Śródmieściu, Woli oraz Mokotowie nielegalna jazda po chodnikach czy skracanie sobie drogi przez przejścia dla pieszych to codzienna zmora mieszkańców. Mieszkańcy Mokotowa, Woli i Śródmieścia od dawna apelowali o zwiększenie obecności i stanowczości patroli, które do tej pory miały ograniczone możliwości prawne przy tego typu wykroczeniach.
Kiedy nowe zasady wejdą w życie? Harmonogram IV kwartału 2026 r.
Rada Ministrów ma przyjąć projekt przygotowany przez MSWiA w IV kwartale 2026 roku. Po uchwaleniu przez parlament i podpisaniu przez Prezydenta RP nowelizacja przepisów prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych wyznaczy nowy standard pracy strażników miejskich w całej Polsce.
Jak krok po kroku wyglądają nowe uprawnienia straży miejskiej
Zobacz zestaw najważniejszych zmian przygotowywanych przez resort spraw wewnętrznych:
- Interwencje za jazdę pod prąd i po chodnikach – strażnicy ukarzą kierowców jeżdżących po przejściach i drogach dla pieszych.
- Wskazywanie kierującego poza kontrolą drogową – obowiązek podania danych osoby, której powierzono pojazd.
- Rejestracja obrazu i dźwięku podczas akcji – wprowadzenie kamer nasobnych do ewidencjonowania przebiegu interwencji.
- Szerszy katalog środków przymusu bezpośredniego – nowe narzędzia ochrony i egzekwowania prawa dla funkcjonariuszy.
- Koniec patologii na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – skuteczniejsza walka z nielegalnym parkowaniem i łamaniem przepisów.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.