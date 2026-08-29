Na telefonach Polaków pojawią się niebieskie i zielone kropki. Wiemy, kiedy się wyświetlają i co oznaczają
Kolorowe punkty mogą pojawiać się na ekranie podczas zupełnie normalnego korzystania ze smartfona. Zieloną kropkę można zobaczyć podczas rozmowy telefonicznej, nagrywania filmu, wykonywania zdjęcia czy wideorozmowy. Niebieska może z kolei pojawić się podczas używania map, aplikacji pogodowej, zamawiania przejazdu albo programu, który potrzebuje naszej lokalizacji. Wyjaśniamy co to oznacza dla użytkowników smartfonów.
Zielona kropka oznacza aparat albo mikrofon
Zielony wskaźnik nie jest nowością. Google wprowadził go wraz z Androidem 12 jako jeden z mechanizmów ochrony prywatności.
Gdy aplikacja zaczyna korzystać z mikrofonu albo aparatu, w prawym górnym rogu ekranu pojawia się zielony symbol. Początkowo może być widoczna większa ikona, która po kilku sekundach zmienia się w niewielką kropkę.
Jeżeli użytkownik właśnie wykonuje zdjęcie, rozmawia przez telefon albo korzysta z WhatsAppa podczas wideorozmowy, pojawienie się wskaźnika jest całkowicie normalne.
Inaczej należy podejść do sytuacji, w której zielona kropka świeci się bez wyraźnego powodu. Jeżeli telefon leży na biurku, nie trwa rozmowa, aparat nie jest otwarty, a wskaźnik nadal jest aktywny, warto sprawdzić, która aplikacja korzysta z mikrofonu lub kamery.
Google umożliwia zrobienie tego bez instalowania dodatkowych programów. Wystarczy rozwinąć górny panel telefonu i dotknąć wskaźnika. System pokaże aplikację korzystającą w danym momencie z aparatu lub mikrofonu.
W telefonach Samsunga mechanizm działa w podobny sposób. Producent wyjaśnia, że po dotknięciu zielonego wskaźnika można zobaczyć, która aplikacja ma aktualnie dostęp do kamery, mikrofonu albo obu tych urządzeń.
Niebieska kropka jest nowsza. Informuje o lokalizacji
Niebieski wskaźnik jest znacznie świeższym rozwiązaniem. Google rozszerzył mechanizm ochrony prywatności w Androidzie 17 również na dane lokalizacyjne.
Jeżeli aplikacja inna niż systemowa uzyskuje dostęp do lokalizacji telefonu, u góry ekranu może pojawić się niebieski wskaźnik. Po jego dotknięciu można sprawdzić, która aplikacja korzystała ostatnio z lokalizacji i od razu przejść do zarządzania jej uprawnieniami.
Niebieska kropka może być więc całkowicie normalnym zjawiskiem podczas korzystania z Map Google, nawigacji, aplikacji przewoźnika, zamawiania taksówki czy wyszukiwania pobliskich sklepów lub restauracji.
Jeżeli jednak wskaźnik pojawia się podczas korzystania z aplikacji, która pozornie wcale nie potrzebuje naszej lokalizacji, warto sprawdzić jej ustawienia.
Google tłumaczy, że celem nowego rozwiązania jest zwiększenie przejrzystości. Użytkownik ma od razu widzieć, że aplikacja właśnie odczytuje jego położenie, podobnie jak od kilku lat widzi dostęp do aparatu i mikrofonu.
Kiedy niebieska kropka pojawi się na telefonie?
Tu trzeba rozróżnić zielony i niebieski wskaźnik. Zielona kropka jest dostępna od Androida 12, dlatego może pojawiać się już na ogromnej liczbie smartfonów używanych w Polsce.
Niebieska jest związana z nowszym mechanizmem Androida 17. Google rozpoczął udostępnianie tej wersji systemu 16 czerwca 2026 roku. Jako pierwsze aktualizację otrzymały obsługiwane smartfony Pixel.
Pozostali producenci wprowadzają Androida 17 do swoich kompatybilnych urządzeń w kolejnych aktualizacjach w ciągu 2026 roku. Oznacza to, że niebieska kropka będzie pojawiała się stopniowo na coraz większej liczbie telefonów Samsunga, Xiaomi, Motoroli, OnePlusa i innych producentów, zależnie od harmonogramu aktualizacji konkretnego modelu.
Nie każdy użytkownik zobaczy więc oba wskaźniki w tym samym momencie. Telefon z Androidem 13, 14, 15 czy 16 może pokazywać zieloną kropkę, ale nie musi jeszcze korzystać z nowego niebieskiego wskaźnika lokalizacji.
Kropka sama w sobie nie oznacza, że ktoś nas szpieguje
Pojawienie się wskaźnika nie jest automatycznie dowodem włamania do telefonu czy działania złośliwego oprogramowania.
W ogromnej większości przypadków przyczyna jest zupełnie normalna. Mikrofon może być używany podczas rozmowy, kamera podczas robienia zdjęcia, a lokalizacja przez nawigację.
Kropki zostały stworzone właśnie po to, aby użytkownik nie musiał zgadywać, czy dana funkcja telefonu działa. System pokazuje aktywność w czasie rzeczywistym.
Powodem do sprawdzenia ustawień powinna być natomiast sytuacja, w której wskaźnik pojawia się regularnie bez oczywistego powodu.
Przykładowo, jeżeli zielona kropka pojawi się podczas czytania wiadomości w aplikacji, która nie powinna potrzebować aparatu ani mikrofonu, warto sprawdzić jej uprawnienia. Podobnie z niebieską kropką, gdy lokalizacja jest odczytywana przez program, który nie ma wyraźnego powodu, by znać nasze położenie.
Można sprawdzić, która aplikacja korzysta z telefonu
Znaczenie wskaźników warto jednak znać również z innego powodu. Jeśli kropka pojawia się wtedy, gdy nie korzystamy z żadnej funkcji wymagającej aparatu, mikrofonu lub lokalizacji, można w kilka sekund sprawdzić, która aplikacja uzyskała dostęp do danych.
Najprostsza reakcja zajmuje kilka sekund. Kiedy wskaźnik pojawi się na ekranie, należy rozwinąć panel szybkich ustawień i dotknąć informacji dotyczącej aparatu, mikrofonu lub lokalizacji.
System pokaże nazwę aplikacji korzystającej z danego uprawnienia. Jeżeli dostęp jest uzasadniony, nie trzeba nic robić. Jeśli jednak aplikacja nie powinna mieć dostępu do danej funkcji, można przejść do ustawień prywatności i zmienić jej uprawnienia.
W telefonach z Androidem odpowiednie opcje znajdują się zwykle w sekcji:
- Ustawienia,
- Prywatność,
- Menedżer uprawnień.
Można tam osobno sprawdzić aplikacje mające dostęp do aparatu, mikrofonu i lokalizacji.
W zależności od rodzaju uprawnienia system może pozwolić na całkowite zablokowanie dostępu, zezwolenie wyłącznie podczas korzystania z aplikacji albo każdorazowe pytanie użytkownika o zgodę.
Android 17 pozwala jeszcze mocniej ograniczyć śledzenie lokalizacji
Wraz z Androidem 17 Google wprowadził również dodatkowe rozwiązanie dotyczące dokładnej lokalizacji.
Aplikacja może dostać dostęp do precyzyjnego położenia tylko na czas konkretnego zadania i tylko wtedy, gdy jest otwarta. Może to być przydatne na przykład podczas jednorazowego wyszukania restauracji znajdujących się w pobliżu.
Zamiast pozwalać programowi stale korzystać z lokalizacji, użytkownik może udostępnić ją jedynie na moment potrzebny do wykonania konkretnej czynności.
To istotna zmiana szczególnie w przypadku aplikacji, których używa się sporadycznie. Nie ma powodu, aby program potrzebny raz na kilka tygodni mógł przez cały czas sprawdzać dokładne położenie właściciela telefonu.
Warto zwrócić uwagę, gdy kropka pojawia się bez powodu
Najważniejsza zasada jest bardzo prosta. Sama kolorowa kropka nie jest powodem do paniki. Jest wręcz odwrotnie – to zabezpieczenie stworzone po to, żeby użytkownik wiedział, co w danym momencie robi jego telefon.
Zielona kropka oznacza korzystanie z aparatu lub mikrofonu. Niebieska w Androidzie 17 informuje o dostępie aplikacji do lokalizacji.
Jeśli kolorowy wskaźnik pojawia się dokładnie wtedy, kiedy używana jest funkcja wymagająca takiego dostępu, wszystko działa zgodnie z założeniami.
Jeżeli jednak kropka pokazuje się niespodziewanie, warto ją dotknąć, sprawdzić nazwę aplikacji i przejrzeć nadane jej uprawnienia. Nie trzeba instalować żadnego antywirusa ani specjalnej aplikacji – odpowiednie narzędzia są już wbudowane w system Android.
Właśnie dlatego tych małych kropek nie warto ignorować. Nie informują o awarii telefonu. Pokazują użytkownikowi, kiedy aplikacje korzystają z najbardziej wrażliwych funkcji smartfona.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.