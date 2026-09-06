Nadchodzące podwyżki cen żywności. Te produkty wkrótce podrożeją. Sprawdź prognozy i koszyk w Warszawie
Kolejne miesiące przyniosą zauważalne podwyżki na półkach w sklepach spożywczych. Ekonomiści oraz analitycy rynku rolnego zapowiadają odczuwalny wzrost cen kluczowych produktów pierwszej potrzeby. Do gwałtownie drożejących surowców na światowych giełdach – takich jak kakao, kawa czy cukier – dołączają lokalne produkty mleczarskie, tłuszcze oraz przetwory zbożowe. Wzrost kosztów energii, transportu oraz rosnące presje płacowe zmuszają producentów i sieci handlowe do przerzucania kosztów na konsumentów. W stolicy skokowe podwyżki cen żywności bezpośrednio dotkną domowe budżety oraz sektor gastronomiczny w dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście.
Masło, kawa, kakao i pieczywo. Które artykuły spożywcze podrożeją najmocniej
Z analiz rynkowych wynika, że największych wzrostów cen należy spodziewać się w kategorii tłuszczów i nabiału. Cena masła na rynkach hurtowych sięga rekordowych poziomów, co przekłada się na stawki w detalistyce przekraczające 8-10 zł za kostkę. Kolejną falę podwyżek napędzają ceny surowców importowanych: kawa i kakao drożeją z powodu anomalii pogodowych w Ameryce Południowej i Afryce Zachodniej, co przełoży się na droższe słodycze, czekolady oraz napoje w kawiarniach. Pod presją cenową pozostaje także pieczywo oraz mięso, co wiąże się z rosnącymi kosztami prądu i gazu wykorzystywanych w chłodniach i piekarniach.
Podstawą prawną regulującą kwestie przejrzystości cen oraz ochrony praw konsumenta przy zakupach spożywczych są przepisy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 168 z późn. zm.). Ustawa ta nakłada na handlowców bezwzględny obowiązek podawania obok ceny jednostkowej towaru także ceny za kilogram lub litr, co ułatwia kupującym porównywanie ofert różnych producentów w warunkach postępującej inflacji.
Presja cenowa w stołecznych dzielnicach. Wola, Mokotów i Śródmieście
W Warszawie, gdzie koszty prowadzenia działalności handlowej i gastronomicznej są najwyższe w kraju, wzrost cen surowców żywnościowych wymusza szybką korektę cenników. W restauracjach, kawiarniach i punktach lunchowych na warszawskiej Woli (wokół Ronda Daszyńskiego i ul. Kasprzaka) oraz na Mokotowie (Służewiec) rosnące ceny kawy, deserów i zestawów obiadowych staną się odczuwalne dla tysięcy pracowników biurowych.
Z kolei na lokalnych targowiskach, w piekarniach i sklepach osiedlowych w dzielnicy Śródmieście konsumenci wyraźnie odczują wyższe koszty codziennego koszyka zakupowego. Miejscy analitycy zwracają uwagę, że mniejsze placówki rzemieślnicze mają mniejsze możliwości negocjowania cen z dostawcami niż duże dyskonty, co stawia stołeczny biznes przed trudnym wyzwaniem utrzymania marż bez utraty klientów.
Jak krok po kroku ograniczyć koszty zakupów spożywczych i uchronić budżet
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pomogą Ci racjonalnie planować wydatki i ograniczyć wpływ podwyżek cen żywności:
- Zwracaj uwagę na ceny przeliczone na kilogram lub litr – porównuj etykiety na półkach w sklepach na Woli czy Mokotowie, aby uniknąć przepłacania za produkty o zmniejszonej gramaturze.
- Twórz tygodniowe plany posiłków i listy zakupowe – kupuj wyłącznie niezbędne produkty, co pozwala uniknąć marnowania drożejącej żywności i nieprzemyślanych wydatków.
- Szukaj zamienników i produktów marek własnych – wybieraj wysokiej jakości produkty marek własnych w sieciach handlowych, które są częstokroć o 20-30 proc. tańsze od markowych odpowiedników.
- Korzystaj z promocji i aplikacji rabatowych w Śródmieściu – monitoruj gazetki promocyjne i śledź obniżki cen na artykuły o długim terminie przydatności (kawa, mąka, przetwory).
- Mroź i przetwarzaj nadwyżki żywności w domu – stosuj zasady zero waste, mrożąc pieczywo, warzywa czy mięso, aby uniknąć ponownych zakupów po wyższych cenach.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.