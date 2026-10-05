Lidl odpalił wielką promocję na czekolady. Trzecia kosztuje tylko 1 grosz

5 października 2026 22:30 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl ruszył z mocną promocją na słodycze. Przy zakupie trzech czekolad Fin Carré z całymi orzechami lub nerkowcami trzeci, najtańszy produkt kosztuje zaledwie 1 grosz. Co ważne, różne warianty można dowolnie mieszać. Akcja trwa od 5 do 10 października.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja jest już widoczna w sklepach Lidla. Duże pomarańczowe oznaczenia przy półkach informują o mechanizmie „2+1 za grosz”.

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Trzecia czekolada za 1 grosz

Oferta obejmuje wszystkie czekolady Fin Carré z całymi orzechami lub z nerkowcami w opakowaniach po 100 g, które znajdują się na liście produktów objętych promocją.

Zasada jest prosta: trzeba kupić trzy produkty, a trzeci, najtańszy kosztuje tylko 1 grosz.

Nie trzeba przy tym wybierać trzech identycznych tabliczek. Lidl wyraźnie zaznacza: „miksuj dowolnie”.

To oznacza, że do jednego zestawu promocyjnego można dobrać różne czekolady objęte akcją.

Przy jednakowych cenach rabat jest bardzo duży

Najbardziej opłacalny wariant powstaje wtedy, gdy wszystkie trzy wybrane tabliczki mają tę samą lub bardzo zbliżoną cenę.

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W takim przypadku klient płaci pełną cenę za dwie czekolady, natomiast trzecia kosztuje symboliczny grosz. W przeliczeniu rabat na cały trzyproduktowy zestaw zbliża się więc do jednej trzeciej jego standardowej wartości.

Przy produktach w różnych cenach za grosz naliczony zostanie najtańszy z trzech.

Promocja potrwa do soboty

Na skorzystanie z oferty jest kilka dni. Z informacji umieszczonej przy produktach wynika, że akcja obowiązuje od 5 do 10 października.

Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenie konkretnego wariantu lub listę produktów objętych akcją, ponieważ promocja dotyczy czekolad Fin Carré z całymi orzechami lub nerkowcami, 100 g, a nie całej oferty marki.

Dla osób kupujących słodycze na zapas to jedna z ciekawszych aktualnych akcji Lidla: dwie tabliczki w standardowej cenie, a trzecia za zaledwie 1 grosz.

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