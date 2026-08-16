Nawet 3900 zł z ZUS bez wychodzenia z domu! Ruszyły darmowe wizyty urzędników. Przełomowy program w Warszawie
Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie zyskują bezpłatną pomoc w gąszczu formalności i skomplikowanych wniosków o świadczenia finansowe. Rusza projekt Mobilnego Doradcy Włączenia Społecznego, który dotrze bezpośrednio do domów potrzebujących, pomagając uzyskać wsparcie z PFRON oraz ZUS. W Warszawie program wzbudził ogromne zainteresowanie, a stołeczny Ośrodek Pomocy Społecznej w dzielnicy Mokotów przyjął w pierwszych dniach dziesiątki zgłoszeń od rodzin szukających pomocy.
Bezpłatna pomoc w domach i gminach. Kim jest Mobilny Doradca Włączenia Społecznego
System wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce od lat przypominał labirynt biurokratyczny, w którym wielokrotnie gubiły się osoby najbardziej potrzebujące. Nowo powołany Mobilny Doradca Włączenia Społecznego to przeszkolony specjalista, którego głównym zadaniem jest wyjście z urzędu i dotarcie bezpośrednio do miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Specjalista bezpłatnie diagnozuje sytuację życiową rodziny, sprawdza, z jakich form pomocy dotychczas nie korzystano, a następnie pomaga w kompletowaniu dokumentacji oraz w prawidłowym wypełnianiu skomplikowanych formularzy urzędowych.
Ramy prawne dla realizacji polityki włączenia społecznego oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej wyznacza ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.). Równolegle kluczowym aktem wykonawczym dla nowych form wsparcia finansowego jest ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 852). Mobilny doradca pomaga nie tylko w sprawach urzędowych, ale również pośredniczy w kontaktach z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osoób Niepełnosprawnych (PFRON), Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej.
Zakres działań doradcy obejmuje kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Specjalista pomaga w uzyskaniu dofinansowania do zakupu wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym, podnośników, dostosowania łazienek czy zakupu łóżek rehabilitacyjnych. Ponadto doradca kieruje do odpowiednich placówek oferujących usługi opieki wytchnieniowej oraz asystenta osoby z niepełnosprawnością, co stanowi ogromne odciążenie dla faktycznych opiekunów wspierających niepełnosprawnych krewnych na co dzień.
Co istotne, wizyty mobilnych doradców są w 100 proc. bezpłatne i finansowane ze środków funduszy europejskich oraz budżetu państwa w ramach programów operacyjnych ukierunkowanych na włączenie społeczne. Z doradztwa mogą skorzystać zarówno same osoby posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jak i członkowie ich rodzin lub faktyczni opiekunowie prawni, którzy z powodu natłoku codziennych obowiązków nie mają możliwości osobistego stawiennictwa w urzędach.
System wsparcia dla OzN był zbyt skomplikowany. Doradca wypełni dokumęty
Największą barierą w pozyskiwaniu należnych pieniędzy okazuje się nie brak samych funduszy w budżecie państwa, ale ogromne skomplikowanie procedur wnioskowych. Aby uzyskać nowe świadczenie wspierające, wypłacane przez ZUS w kwocie od 700 zł do nawet 3900 zł miesięcznie, konieczne jest uprzednie uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia od Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Formularze samooceny oraz wnioski zawierają szereg specjalistycznych pytań, w których łatwo popełnić błąd skutkujący odrzuceniem pisma lub przyznaniem zaniżonej punktacji.
Mobilny Doradca Włączenia Społecznego przyjeżdża do domu wnioskodawcy z mobilnym sprzętem komputerowym oraz dostępem do cyfrowych systemów administracji państwowej. Wykorzystując dedykowaną platformę SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) oraz portal Emp@tia, specjalista może złożyć elektroniczny wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej na miejscu podczas jednej wizyty. Elimination barier cyfrowych jest kluczowa zwłaszcza dla seniorów oraz osób mieszkających w mniejszych miejscowościach, dla których dojazd do urzędu powiatowego stanowi barierę nie do pokonania.
Instytucja doradcy rozwiązuje również problem rozproszenia kompetencji pomiędzy różnymi urzędami. Dotychczas obywatel musiał osobno udać się do miejskiego ośrodka pomocy społecznej po dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, do ZUS po świadczenie wspierające lub rentę socjalną, a do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po środki na remont łazienki. Mobilny doradca spina te wszystkie obszary w jeden spójny plan wsparcia dostosowany do konkretnego przypadku medycznego i socjalnego.
Ponad 110 tys. niepełnosprawnych w Warszawie. Mobilni doradcy ruszają na Wolę, Pragę i Targówek
W samej Warszawie żyje obecnie ponad 110 tys. osób posiadających prawomocne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z czego niemal 35 proc. to osoby ze stopniem znacznym, wymagające stałej opieki osób trzecich. Stołeczny system pomocy społecznej z powodu ogromnej skali potrzeb bywa przeciążony, a czas oczekiwania na wizytę pracownika socjalnego w niektórych dzielnicach wydłużał się do wielu tygodni. Wdrożenie projektu mobilnych doradców na terenie Mazowsza, na które przeznaczono budżet w wysokości 4,8 mln zł, ma całkowicie zmienić te statystyki.
Zapewnieniem obsługi mieszkańców stolicy zajmuje się Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Lipowej w dzielnicy Śródmieście we współpracy z dzielnicowymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Mobilne zespoły doradcze rozpoczęły już pierwsze wyjazdy do mieszkańców zlokalizowanych w dzielnicy Praga-Południe w rejonie ul. Grochowskiej i Ronda Wiatraczna, gdzie odnotowuje się wysoki odsetek seniorów z niepełnosprawnościami narządu ruchu. Specjalnie wyposażone samochody doradców docierają również na warszawską Wolę, Targówek oraz na Ursynów.
Miejscy urzędnicy wyliczają, że dzięki wsparciu doradców przeciętna stołeczna rodzina z osobą niepełnosprawną jest w stanie pozyskać skumulowane świadczenia i dofinansowania o wartości rzędu 3500 zł miesięcznie w formie bezpośrednich przelewów lub refundacji zakupów sprzętu rehabilitacyjnego. W stołecznym Ośrodku Pomocy Społecznej w dzielnicy Wola uruchomiono dedykowaną linię telefoniczną, pod którą rodziny mogą zgłaszać zapotrzebowanie na domową wizytę mobilnego eksperta.
Przedstawiciele stołecznych organizacji pozarządowych działających na rzecz niepełnosprawnych, w tym fundacji zlokalizowanych na Żoliborzu i Bielanach, podkreślają, że nowa usługa eliminuje wykluczenie informacyjne. Prawie połowa niepełnosprawnych mieszkańców stolicy nie wiedziała do tej pory o możliwości uzyskania dofinansowania do likwidacji barier archicznych w starym budownictwie z wielkiej płyty, co więziło ich w czterech ścianach własnych mieszkań bez możliwości zejścia po schodach.
Ostrzeżenie przed oszustami i wymóg weryfikacji tożsamości doradcy
Uruchomienie nowego programu społecznego, łączącego się z wizytami domowymi u osób starszych i schorowanych, niesie ze sobą ryzyko pojawienia się nieuczciwych naciągaczy i oszustów podszywających się pod urzędników. Komenda Stołeczna Policji oraz Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą wydały specjalne ostrzeżenie dla mieszkańców Warszawy i okolicznych powiatów.
Każdy oficjalny Mobilny Doradca Włączenia Społecznego posiada imienną legitymację służbową ze zdjęciem, numerem identyfikacyjnym oraz pieczęcią urzędową wydaną przez organizatora projektu. Ponadto wizyta doradcy w domu odbywa się wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub pisemnym uzgodnieniu terminu z wnioskodawcą. Prawdziwy doradca nigdy nie żąda żadnych opłat w gotówce, nie prosi o podawanie haseł do bankowości elektronicznej ani nie oferuje płatnych pośrednictw w załatwianiu spraw w ZUS czy PFRON.
Mieszkańcy dzielnic Mokotów, Wola czy Ochota przed wpuszczeniem doradcy do mieszkania mają pełne prawo do weryfikacji jego tożsamości, dzwoniąc do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do intencji osoby pukającej do drzwi należy natychmiast powiadomić policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
Jak krok po kroku zamówić Mobilnego Doradcę Włączenia Społecznego i uzyskać wsparcie
Sprawdź practicalną listę działań, które pozwolą Ci bezpłatnie skorzystać z pomocy mobilnego eksperta i pozyskać środki finansowe:
- Zgłoś zapotrzebowanie na wizytę domową – skontaktuj się telefonicznie lub e-mailowo z lokalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w swojej dzielnicy (np. na Mokotowie, Woli czy Pradze) lub bezpośrednio z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie.
- Zweryfikuj dane przybyłego doradcy – przed wpuszczeniem specjalisty do domu poproś o okazanie służbowej legitymacji ze zdjęciem i upewnij się, że wizyta była wcześniej zaplanowana.
- Przygotuj dokumentację medyczną i orzeczenia – zgromadź wszystkie aktualne wypisy ze szpitali, zaświadczenia lekarskie oraz posiadaną decyzję o stopniu niepełnosprawności.
- Wypełnij wnioski przy wsparciu eksperta – doradca na miejscu weryfikuje Twoje uprawnienia i pomaga w elektronicznym wysłaniu formularzy do ZUS (świadczenie wspierające) oraz SOW PFRON (dofinansowania).
- Oczekuj na decyzję administracyjną – po wysłaniu kompletnych wniosków śledź status sprawy na swoim koncie PUE ZUS lub w systemie SOW przy bieżącej pomocy doradcy.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.