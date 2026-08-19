Nawet 4560 zł do odliczenia za samochód. Wielu podatników może przeoczyć tę ulgę w PIT
Nie jest tak popularna jak ulga na dzieci czy Internet, a może wyraźnie zmniejszyć dochód wykazywany w rocznym PIT. Chodzi o ulgę rehabilitacyjną związaną z używaniem samochodu osobowego. Jedna uprawniona osoba może odliczyć do 2280 zł rocznie, a w określonej sytuacji dwoje podatników może wykorzystać po własnym limicie, czyli łącznie nawet 4560 zł. Samo posiadanie auta jednak nie wystarczy. Trzeba spełnić warunki określone w ustawie o PIT.
2280 zł za używanie samochodu. Fiskus pozwala na specjalne odliczenie
Samochód dla osoby z niepełnosprawnością często nie jest luksusem. Pozwala dotrzeć do lekarza, na rehabilitację, do urzędu, pracy czy na zakupy. Szczególnie poza największymi miastami brak własnego auta może bardzo ograniczać samodzielność.
Ustawa o PIT uwzględnia takie sytuacje. W katalogu wydatków objętych ulgą rehabilitacyjną znajduje się używanie samochodu osobowego będącego własnością lub współwłasnością osoby z niepełnosprawnością albo podatnika mającego na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością.
Maksymalna kwota odliczenia wynosi 2280 zł w roku podatkowym. Ministerstwo Finansów potwierdza, że limit ten nadal obowiązuje.
Nie dostaniesz 2280 zł przelewem z urzędu
To jeden z najważniejszych szczegółów. Kwota 2280 zł nie jest zwrotem podatku i nie oznacza, że urząd skarbowy przeleje podatnikowi taką sumę.
Ulga rehabilitacyjna pomniejsza dochód, od którego następnie obliczany jest podatek.
Jeżeli podatnik rozlicza dochód według stawki 12 proc., wykorzystanie pełnego odliczenia 2280 zł może oznaczać około 273,60 zł mniej podatku, przy założeniu, że ma odpowiednio wysoki dochód podlegający opodatkowaniu.
Przy dwóch osobach wykorzystujących własne limity łączna kwota odliczenia może osiągnąć 4560 zł. Nie oznacza to jednak 4560 zł zwrotu.
Dwoje rodziców może odliczyć po 2280 zł
Ciekawa sytuacja dotyczy rodziców wspólnie wychowujących dziecko z niepełnosprawnością.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że jeżeli rodzice są współwłaścicielami samochodu i oboje spełniają warunki skorzystania z preferencji, każde z nich może wykorzystać własny limit do 2280 zł. Łącznie daje to maksymalnie 4560 zł odliczenia.
Trzeba jednak odróżnić tę sytuację od przypadku, gdy jedna osoba z niepełnosprawnością ma jednocześnie na utrzymaniu inną osobę z niepełnosprawnością. Wówczas tej jednej osobie nie przysługują dwa limity samochodowe. Nadal może odliczyć maksymalnie 2280 zł.
Kto może skorzystać z ulgi?
Prawo do ulgi rehabilitacyjnej mają przede wszystkim osoby posiadające odpowiedni dokument potwierdzający niepełnosprawność oraz osoby, które utrzymują osobę z niepełnosprawnością i spełniają ustawowe wymagania.
Ministerstwo Finansów wskazuje, że podstawą może być między innymi orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, a także określone decyzje dotyczące rent lub orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, które nie ukończyło 16 lat.
To ważne, ponieważ nieprawidłowe jest założenie, że ulga samochodowa przysługuje wyłącznie osobom ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Oficjalne informacje Ministerstwa Finansów dotyczą ulgi rehabilitacyjnej również w przypadku innych dokumentów przewidzianych przez ustawę.
Samochód musi być własnością lub współwłasnością
Kolejny warunek dotyczy auta. Samochód osobowy powinien stanowić własność albo współwłasność osoby uprawnionej.
Nie zawsze oznacza to jednak, że nazwisko podatnika musi znajdować się w dowodzie rejestracyjnym.
Ministerstwo Finansów opisuje przykład małżonków pozostających we wspólności majątkowej. Jeżeli samochód należy do majątku wspólnego, osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z odliczenia nawet wtedy, gdy w dowodzie rejestracyjnym wpisany jest wyłącznie małżonek.
Nie trzeba zbierać wszystkich paragonów za paliwo
To jedna z największych różnic pomiędzy tą ulgą a klasycznym rozliczaniem kosztów.
Nie sumujemy rachunków za paliwo, naprawy, ubezpieczenie czy przeglądy. Odliczenie ma charakter limitowany. Maksymalnie można zastosować 2280 zł za rok.
Ministerstwo Finansów potwierdza, że przy tym wydatku podatnik nie musi posiadać dokumentów potwierdzających każdą poniesioną kwotę. Fiskus może jednak w czasie weryfikacji zeznania poprosić o przedstawienie okoliczności potwierdzających prawo do odliczenia.
Nie trzeba ograniczać samochodu wyłącznie do przejazdów na rehabilitację
To kolejny szczegół, o którym część podatników może nie wiedzieć.
Obecne brzmienie przepisów nie ogranicza odliczenia samochodowego wyłącznie do przejazdów na konkretne zabiegi rehabilitacyjne. Ministerstwo Finansów przypomina, że takie ograniczenie usunięto od rozliczenia za 2017 rok.
Nie oznacza to oczywiście, że każda osoba posiadająca samochód może automatycznie wpisać 2280 zł do PIT. Nadal musi istnieć prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej i muszą zostać spełnione pozostałe wymagania ustawy.
Utrzymujesz osobę z niepełnosprawnością? Sprawdź dodatkowe warunki
Z preferencji mogą korzystać również osoby mające na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością, ale samo pokrewieństwo nie przesądza jeszcze o prawie do ulgi.
Ministerstwo Finansów wskazuje dodatkowe warunki dotyczące między innymi statusu osoby z niepełnosprawnością oraz jej dochodów. Dlatego przed wpisaniem kwoty w zeznaniu trzeba sprawdzić aktualne zasady właściwe dla konkretnej sytuacji.
Jak rozliczyć ulgę samochodową?
Odliczenia dokonuje się w ramach ulgi rehabilitacyjnej w rocznym zeznaniu PIT. W zależności od rodzaju rozliczenia informacje dotyczące preferencji wykazuje się również w odpowiednim załączniku.
Najbezpieczniej przed wysłaniem deklaracji sprawdzić, czy podatnik posiada wymagane orzeczenie lub decyzję, ma prawo własności albo współwłasności samochodu oraz spełnia pozostałe warunki dotyczące ulgi.
Podstawa prawna
Podstawą odliczenia są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności regulacje dotyczące ulgi rehabilitacyjnej. Używanie samochodu osobowego zostało wymienione w art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT. Maksymalny limit odliczenia wynosi obecnie 2280 zł rocznie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli Ty albo osoba pozostająca na Twoim utrzymaniu posiada odpowiedni status osoby z niepełnosprawnością, nie pomijaj samochodu podczas przygotowywania PIT.
Sprawdź przede wszystkim, kto jest właścicielem lub współwłaścicielem auta. Jeżeli samochód należy do majątku wspólnego małżonków, sam fakt wpisania tylko jednej osoby do dowodu rejestracyjnego nie musi wykluczać odliczenia.
Następnie ustal, czy w Twoim przypadku spełnione są wszystkie warunki ulgi rehabilitacyjnej. Maksymalny limit dotyczący używania samochodu wynosi 2280 zł na uprawnionego podatnika.
W określonych sytuacjach, przykładowo gdy rodzice będący współwłaścicielami samochodu wspólnie wychowują dziecko z niepełnosprawnością i oboje mają prawo do preferencji, każdy może odliczyć do 2280 zł, czyli razem nawet 4560 zł.
Pamiętaj jednak, że jest to odliczenie od dochodu, a nie kwota wypłacana przez skarbówkę. Samo posiadanie samochodu również nie daje prawa do preferencji. Ulga jest przeznaczona dla osób spełniających konkretne warunki określone w przepisach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.