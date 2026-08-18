Nawet 600 zł więcej do emerytury co miesiąc. ZUS przeliczy świadczenia tej grupie kobiet
Część kobiet może w 2026 roku otrzymać z ZUS decyzję z nową, wyższą kwotą emerytury. W niektórych przypadkach różnica może wynieść kilkaset złotych miesięcznie. Nie jest to jednak nowy dodatek dla seniorów ani podwyżka przysługująca każdej emerytce. Kluczowe są wiek oraz rodzaj pobieranego wcześniej świadczenia.
W centrum zmian znalazły się przede wszystkim kobiety urodzone w 1961 roku. W 2026 roku kończą 65 lat. Dla części z nich oznacza to zakończenie wypłaty okresowej emerytury kapitałowej i ponowne ustalenie przez ZUS wysokości emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Rocznik 1961 powinien zwrócić uwagę na decyzje z ZUS
Sam fakt ukończenia 65 lat nie wystarczy, aby otrzymać wyższą emeryturę. Mechanizm dotyczy określonej grupy kobiet, które pobierają okresową emeryturę kapitałową.
Jest ona związana między innymi z członkostwem w OFE i środkami zgromadzonymi na subkoncie. Świadczenie ma charakter okresowy i jest wypłacane do osiągnięcia 65. roku życia. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Właśnie dlatego rok 2026 jest szczególny dla rocznika 1961. Kobiety urodzone w tym roku osiągają obecnie wiek, w którym może dojść do ponownego ustalenia wysokości ich świadczenia.
Co dzieje się po ukończeniu 65 lat?
Po osiągnięciu tego wieku wygasa prawo do okresowej emerytury kapitałowej. Wtedy ZUS ponownie ustala emeryturę z FUS.
Przy nowych obliczeniach znaczenie mają między innymi środki znajdujące się na subkoncie wraz z ich waloryzacją, zwaloryzowane składki oraz kapitał początkowy. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Nie mamy więc do czynienia ze zwykłym dodatkiem w stałej wysokości. ZUS wykonuje nowe obliczenie na podstawie danych konkretnej ubezpieczonej.
Skąd wzięła się kwota 600 zł?
W publikowanych wyliczeniach pojawiają się możliwe wzrosty świadczenia wynoszące około 200-600 zł brutto miesięcznie. Nie jest to jednak oficjalna tabela podwyżek ZUS.
600 zł nie jest gwarantowaną kwotą. Jedna osoba może otrzymać znacznie mniejszą podwyżkę, a sytuacja każdej emerytki musi zostać rozpatrzona indywidualnie.
Ostateczny wynik zależy od pieniędzy zgromadzonych na koncie i subkoncie, waloryzacji oraz parametrów wykorzystywanych do ustalenia emerytury.
ZUS bierze pod uwagę średnie dalsze trwanie życia
Znaczenie ma także sposób przeliczenia zgromadzonego kapitału. Przy ustalaniu emerytury ZUS wykorzystuje tablice średniego dalszego trwania życia.
W uproszczeniu zgromadzony kapitał jest dzielony przez odpowiednią liczbę miesięcy wynikającą z tych tablic. Dlatego nawet osoby posiadające podobny kapitał nie muszą otrzymać identycznego świadczenia.
Czy trzeba składać wniosek o przeliczenie?
To jedna z najważniejszych informacji dla zainteresowanych kobiet. W przypadku przeliczenia wynikającego z ukończenia 65 lat i wygaśnięcia okresowej emerytury kapitałowej nie trzeba składać osobnego wniosku.
ZUS dokonuje ponownego ustalenia świadczenia z urzędu. Następnie emerytka otrzymuje decyzję dotyczącą wysokości świadczenia.
Co istotne, ponownie ustalona emerytura w tym mechanizmie nie może być niższa od dotychczasowej sumy emerytury z FUS i okresowej emerytury kapitałowej.
Pracowałaś po przyznaniu emerytury? Sytuacja może wyglądać inaczej
Osobną grupą są emerytki, które po uzyskaniu prawa do świadczenia nadal pracowały i odprowadzały składki.
W takim przypadku możliwe jest wystąpienie do ZUS o kolejne przeliczenie, aby uwzględnić składki zapisane na koncie już po przyznaniu emerytury.
Tutaj wniosek może być potrzebny, dlatego nie należy mylić tej sytuacji z automatycznym przeliczeniem związanym z zakończeniem okresowej emerytury kapitałowej.
Podwyżka nie będzie jednorazowym przelewem
To kolejna istotna różnica. Jeżeli ponowne obliczenie da wyższy wynik, nie chodzi o jednorazową wypłatę dodatkowych kilkuset złotych.
Wyższa stanie się miesięczna emerytura. Jeżeli więc w konkretnym przypadku różnica wyniesie przykładowo 600 zł brutto, będzie chodziło o wzrost miesięcznego podstawowego świadczenia.
Ma to również znaczenie w przyszłości, ponieważ kolejne waloryzacje będą przeprowadzane od nowej wysokości świadczenia.
Wyższa emerytura może wpłynąć na czternastkę
Większa podstawowa emerytura jest korzystna, ale w niektórych sytuacjach może mieć wpływ na świadczenia uzależnione od wysokości dochodu lub emerytury.
Przykładem jest 14. emerytura. Obowiązuje przy niej próg oraz mechanizm „złotówka za złotówkę”. Wyższe podstawowe świadczenie może więc wpłynąć na wysokość czternastki przysługującej konkretnej osobie.
Jak sprawdzić, czy ZUS przeliczył emeryturę?
Najważniejsza będzie decyzja wydana przez ZUS. Informacji można również szukać na swoim koncie w eZUS.
Osoby, które pracowały po przejściu na emeryturę i zgromadziły kolejne składki, powinny dodatkowo sprawdzić możliwość ponownego obliczenia świadczenia z tego tytułu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli jesteś kobietą urodzoną w 1961 roku i pobierasz okresową emeryturę kapitałową, w 2026 roku szczególnie uważnie sprawdzaj decyzje otrzymywane z ZUS. Po ukończeniu 65 lat okresowa emerytura kapitałowa wygasa, a ZUS ponownie ustala wysokość emerytury z FUS.
Nie musisz składać wniosku o to konkretne automatyczne przeliczenie. Jeżeli natomiast po przyznaniu emerytury nadal pracowałaś i opłacane były za Ciebie składki, warto osobno sprawdzić możliwość ich doliczenia.
Nie należy zakładać, że na konto automatycznie trafi dokładnie 600 zł więcej. To nie jest nowy dodatek ani gwarantowana stawka. W niektórych przypadkach różnica może jednak sięgnąć kilkuset złotych i, co najważniejsze, oznaczać trwale wyższą miesięczną emeryturę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.