Nawet 6574 zł dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami. Nowe zasady świadczenia

5 września 2025 17:13 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

15 września tysiące opiekunów osób z niepełnosprawnościami otrzyma świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 3287 zł miesięcznie, a w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem nawet 6574 zł. Dochód rodziny nie ma przy tym znaczenia.

Fot. Warszawa w Pigułce

Świadczenie pielęgnacyjne 2025. Od 15 września wypłaty 3287 zł, a nawet 6574 zł miesięcznie

Już 15 września tysiące rodzin w Polsce otrzyma kolejne wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. To jedno z kluczowych świadczeń wspierających opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Od stycznia 2025 roku obowiązują nowe zasady: kwota wzrosła do 3287 zł miesięcznie, a przy opiece nad więcej niż jednym dzieckiem świadczenie może sięgnąć nawet 6574 zł. Dochód rodziny nie ma przy tym żadnego znaczenia.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2025 roku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miesięczna kwota świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2025 roku wynosi 3287 zł. Jeśli opiekun sprawuje pieczę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością, za drugie i każde kolejne przysługuje dodatkowa, podwójna kwota świadczenia. W praktyce oznacza to, że rodzina może otrzymywać nawet 6574 zł miesięcznie.

Pierwsze wypłaty w nowej wysokości nastąpiły w czerwcu, a kolejne transze – tak jak obecna, wrześniowa – przekazywane są co miesiąc, zazwyczaj 15. dnia miesiąca.

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje szerokiej grupie osób, które opiekują się osobami z niepełnosprawnościami. Otrzymać je mogą m.in.:

  • rodzice biologiczni,
  • małżonkowie i osoby z obowiązkiem alimentacyjnym,
  • opiekunowie faktyczni dziecka,
  • rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka,
  • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych.

Aby uzyskać wsparcie, osoba wymagająca opieki musi posiadać ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a dokument powinien wskazywać na konieczność stałej lub długotrwałej opieki, obejmującej także codzienny udział w leczeniu, rehabilitacji czy edukacji.

Praca i świadczenie – nowe zasady

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w 2025 roku jest możliwość łączenia świadczenia pielęgnacyjnego z pracą zarobkową. Oznacza to, że opiekunowie nie muszą już rezygnować z zatrudnienia, aby zachować prawo do wsparcia. Mogą także pobierać jednocześnie inne świadczenia, takie jak emerytura czy renta.

To rozwiązanie ma zwiększyć niezależność finansową opiekunów i ułatwić im aktywność zawodową, jednocześnie zachowując stabilność dochodów związanych z opieką nad osobami wymagającymi szczególnej troski.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne można złożyć w tradycyjnej formie papierowej – w urzędzie gminy lub miasta – albo drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia. W praktyce rozpatrywaniem zajmują się ośrodki pomocy społecznej (OPS), centra usług społecznych (CUS) lub odpowiednie jednostki samorządowe.

