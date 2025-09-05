Nawet 6574 zł dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami. Nowe zasady świadczenia
15 września tysiące opiekunów osób z niepełnosprawnościami otrzyma świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 3287 zł miesięcznie, a w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem nawet 6574 zł. Dochód rodziny nie ma przy tym znaczenia.
Świadczenie pielęgnacyjne 2025. Od 15 września wypłaty 3287 zł, a nawet 6574 zł miesięcznie
Już 15 września tysiące rodzin w Polsce otrzyma kolejne wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. To jedno z kluczowych świadczeń wspierających opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Od stycznia 2025 roku obowiązują nowe zasady: kwota wzrosła do 3287 zł miesięcznie, a przy opiece nad więcej niż jednym dzieckiem świadczenie może sięgnąć nawet 6574 zł. Dochód rodziny nie ma przy tym żadnego znaczenia.
Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2025 roku?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miesięczna kwota świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2025 roku wynosi 3287 zł. Jeśli opiekun sprawuje pieczę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością, za drugie i każde kolejne przysługuje dodatkowa, podwójna kwota świadczenia. W praktyce oznacza to, że rodzina może otrzymywać nawet 6574 zł miesięcznie.
Pierwsze wypłaty w nowej wysokości nastąpiły w czerwcu, a kolejne transze – tak jak obecna, wrześniowa – przekazywane są co miesiąc, zazwyczaj 15. dnia miesiąca.
Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje szerokiej grupie osób, które opiekują się osobami z niepełnosprawnościami. Otrzymać je mogą m.in.:
- rodzice biologiczni,
- małżonkowie i osoby z obowiązkiem alimentacyjnym,
- opiekunowie faktyczni dziecka,
- rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka,
- dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych.
Aby uzyskać wsparcie, osoba wymagająca opieki musi posiadać ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a dokument powinien wskazywać na konieczność stałej lub długotrwałej opieki, obejmującej także codzienny udział w leczeniu, rehabilitacji czy edukacji.
Praca i świadczenie – nowe zasady
Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w 2025 roku jest możliwość łączenia świadczenia pielęgnacyjnego z pracą zarobkową. Oznacza to, że opiekunowie nie muszą już rezygnować z zatrudnienia, aby zachować prawo do wsparcia. Mogą także pobierać jednocześnie inne świadczenia, takie jak emerytura czy renta.
To rozwiązanie ma zwiększyć niezależność finansową opiekunów i ułatwić im aktywność zawodową, jednocześnie zachowując stabilność dochodów związanych z opieką nad osobami wymagającymi szczególnej troski.
Jak złożyć wniosek?
Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne można złożyć w tradycyjnej formie papierowej – w urzędzie gminy lub miasta – albo drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia. W praktyce rozpatrywaniem zajmują się ośrodki pomocy społecznej (OPS), centra usług społecznych (CUS) lub odpowiednie jednostki samorządowe.
