Nawet nie zużyjesz prądu, a rachunek i tak przyjdzie. Tych opłat nie da się wyzerować

26 sierpnia 2026 18:34 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych nie oznacza, że rachunek za energię spadnie do zera. Nawet gospodarstwo domowe, które w danym okresie nie pobierze ani jednej kilowatogodziny energii, może zostać obciążone częścią opłat. Urząd Regulacji Energetyki wyjaśnia, które pozycje na fakturze są niezależne od zużycia.

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Brak prądu. Światło ze świecy oświetla licznik prądu.
Fot. Yevhen Prozhyrko/Shutterstock.

Zero zużycia nie oznacza zerowego rachunku

Rachunek za energię elektryczną składa się z wielu pozycji. Część z nich zależy bezpośrednio od liczby zużytych kilowatogodzin, ale są również opłaty stałe.

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URE wskazuje, że do tej drugiej grupy należą m.in. opłata sieciowa stała oraz opłata abonamentowa.

Opłata sieciowa stała wiąże się z dostępem do sieci elektroenergetycznej, utrzymywaniem infrastruktury oraz układu pomiarowego. Opłata abonamentowa obejmuje natomiast m.in. koszty odczytu i kontroli licznika oraz czynności administracyjnych.

W praktyce oznacza to, że właściciel mieszkania, domu czy innego lokalu może dostać fakturę również wtedy, gdy przez cały okres rozliczeniowy praktycznie nie korzystał z energii.

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Ma to znaczenie między innymi dla właścicieli mieszkań stojących przez dłuższy czas pustych, domków letniskowych czy nieruchomości, z których korzysta się tylko sezonowo.

Samo wyłączenie urządzeń z gniazdek zmniejszy część rachunku zależną od zużycia, ale nie likwiduje kosztów związanych z utrzymaniem możliwości dostarczenia energii.

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URE wyjaśnia, że przedsiębiorstwo energetyczne musi pozostawać gotowe do dostarczenia prądu niezależnie od tego, czy odbiorca w konkretnym miesiącu rzeczywiście z niego korzysta.

Na fakturze jest znacznie więcej pozycji

W przypadku gospodarstw domowych rachunek może obejmować cenę samej energii oraz szereg kosztów związanych z jej dystrybucją.

URE wymienia m.in. składnik zmienny i stały stawki sieciowej, stawkę jakościową, opłatę abonamentową, OZE, kogeneracyjną i mocową. W ofertach rynkowych sprzedawców mogą pojawiać się również dodatkowe opłaty niezależne od zużycia, np. opłata handlowa.

Dlatego przy porównywaniu ofert nie warto patrzeć wyłącznie na cenę jednej kilowatogodziny. Dwie taryfy z podobną ceną energii mogą oznaczać inne końcowe kwoty na fakturze.

Dystrybucja w 2026 roku podrożała

Z danych URE wynika również, że w zatwierdzonych taryfach na 2026 rok stawki opłat dystrybucyjnych dla gospodarstw domowych wzrosły średnio o 0,3 proc. Jeśli jednak uwzględnić także dodatkowe opłaty wynikające z odrębnych przepisów, średni wzrost stawek dystrybucyjnych dla grup G wyniósł 7,6 proc.

To kolejny powód, aby dokładnie czytać faktury. Kwota do zapłaty nie jest prostym wynikiem pomnożenia liczby kilowatogodzin przez cenę energii.

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