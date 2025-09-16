NBP podał nowe dane. Co dalej z cenami w Polsce?
Narodowy Bank Polski opublikował najnowsze dane dotyczące inflacji bazowej, które pokazują aktualne tendencje cenowe na krajowym rynku. Wyniki pozwalają lepiej ocenić skuteczność polityki pieniężnej i perspektywy gospodarcze na kolejne miesiące.
Inflacja bazowa w sierpniu. Najnowsze dane NBP
Narodowy Bank Polski opublikował nowe dane dotyczące inflacji bazowej w sierpniu 2025 roku. Wskaźnik, liczony po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniósł 3,2 proc. rok do roku. To lekki spadek w porównaniu z lipcem, gdy wynosił 3,3 proc.
Inflacja CPI i szczegółowe wskaźniki
Ogólny wskaźnik inflacji CPI, obejmujący ceny wszystkich towarów i usług konsumpcyjnych, osiągnął w sierpniu 2,9 proc. rok do roku. Z kolei inflacja bazowa, liczona w różnych wariantach, wygląda następująco:
- po wyłączeniu cen administrowanych – 2,5 proc. (wobec 2,7 proc. w lipcu),
- po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych – 3,8 proc. (spadek z 3,9 proc.),
- tzw. 15-proc. średnia obcięta – 3,0 proc. (w lipcu 3,2 proc.).
Każdy z tych wskaźników pokazuje dynamikę cen w ujęciu rok do roku, a ich stopniowy spadek sugeruje, że presja inflacyjna powoli słabnie.
Co oznacza inflacja bazowa?
NBP podkreśla, że najbardziej miarodajnym miernikiem jest inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii, gdyż to właśnie na nią największy wpływ ma polityka pieniężna. Ceny energii i paliw kształtują się głównie na rynkach światowych, często pod wpływem czynników spekulacyjnych, a ceny żywności zależą od pogody i sytuacji na globalnym rynku rolnym.
Inflacja bazowa pozwala więc lepiej ocenić trwałe tendencje cenowe w gospodarce krajowej i jest kluczowym narzędziem w polityce Narodowego Banku Polskiego.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.