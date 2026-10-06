Netto odpala 1+1 gratis na popularne produkty. Jaja po 4,99 zł za opakowanie, Lenor też gratis
Netto ruszyło z dużą akcją promocyjną na produkty codziennego użytku. W aktualnej gazetce znalazło się kilka ofert 1+1 gratis. Wśród nich są jaja z chowu ściółkowego, płyn do płukania Lenor oraz papier toaletowy Velvet. Do tego dochodzą Berlinki za 2,99 zł za opakowanie i mleko za 1,89 zł. Promocje obowiązują tylko do soboty 10 października.
Aktualna akcja Netto rozpoczęła się w poniedziałek 5 października i potrwa do soboty 10 października 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. Informacje i ceny potwierdza oficjalna gazetka sieci.
Jaja 1+1 gratis. Efektywnie 4,99 zł za opakowanie
Jedną z najmocniejszych ofert są jaja z chowu ściółkowego „Od Kokoszki”, rozmiar M, po 10 sztuk w opakowaniu.
Normalna cena wynosi 9,99 zł za opakowanie. W promocji obowiązuje mechanizm 1+1 gratis. Przy zakupie dwóch opakowań efektywna cena jednego wynosi więc 4,99 zł, czyli około 50 groszy za jedno jajko.
Za dwa opakowania, czyli łącznie 20 jaj, klient zapłaci 9,99 zł zamiast 19,98 zł.
Lenor też 1+1 gratis
Druga mocna promocja dotyczy chemii gospodarczej. Płyny do płukania Lenor również objęto akcją 1+1 gratis.
W ofercie widoczne są m.in. warianty Floral Bouquet oraz Gold Orchid & Vanilla o pojemności 675 ml, a także Spring Awakening 798 ml. Cena regularna wskazana przez Netto wynosi 19,99 zł za sztukę.
Przy zakupie dwóch produktów objętych promocją jeden klient otrzymuje gratis.
Kolejne 1+1 gratis. Tym razem papier toaletowy
Na tym akcja się nie kończy. Papier toaletowy Velvet, 10 rolek w opakowaniu, również został objęty mechanizmem 1+1 gratis.
Cena jednego opakowania wynosi 21,98 zł. Kupując dwa zgodnie z zasadami akcji, klient otrzymuje drugie gratis.
To oznacza 20 rolek za 21,98 zł, czyli efektywnie około 1,10 zł za rolkę.
Berlinki za 2,99 zł. Różnica jest ogromna
Netto mocno przeceniło również parówki Berlinki Classic 270 g.
Poza promocją opakowanie kosztuje 5,99 zł. Przy zakupie dwóch cena efektywna spada do 2,99 zł za opakowanie.
Dwie paczki kosztują więc łącznie 5,98 zł zamiast 11,98 zł.
Mleko za 1,89 zł i winogrona 69 proc. taniej
W gazetce są jeszcze dwie ceny, które mogą przyciągnąć klientów.
Mleko UHT Wypasione Mlekovita 3,2 proc. kosztuje 1,89 zł za litr przy zakupie czterech sztuk. Regularna cena jednej sztuki podana przez Netto to 4,49 zł.
Jeszcze większą procentową obniżkę sieć zastosowała na jasne winogrona. Kilogram kosztuje 5,99 zł zamiast 19,39 zł, co Netto oznacza jako przecenę o 69 proc.
Czas tylko do soboty
Promocje z tej gazetki obowiązują do 10 października, a Netto zastrzega dostępność produktów do wyczerpania zapasów.
W praktyce w jednej akcji znalazło się kilka produktów kupowanych regularnie przez gospodarstwa domowe: jaja, mleko, wędliny, papier toaletowy i chemia gospodarcza. W przypadku kilku z nich zastosowano mechanizm 1+1 gratis, więc największe oszczędności pojawiają się przy zakupie dwóch opakowań.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.