Netto rusza z potężną akcją od poniedziałku! Mleko 2+2 gratis, a ceny niektórych produktów spadną o ponad połowę
Od poniedziałku, 19 października, w sklepach Netto rozpocznie się nowa akcja promocyjna. Sieć przygotowała obniżki sięgające nawet 53 proc. oraz promocję 2+2 gratis na mleko. W gazetce znalazły się także mięso, warzywa, kawa i produkty codziennego użytku. Sprawdziliśmy ceny i warunki najciekawszych ofert.
Netto obniża ceny od 19 października. Niektóre produkty ponad połowę taniej
Nowa oferta Netto będzie obowiązywać od 19 do 24 października 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.
Jedną z najmocniejszych propozycji są elementy z kurczaka marki Sztuka Mięsa w opakowaniach Mega Paka. Podudzia i uda objęto promocją, w której cena wynosi 6,99 zł za kilogram.
W zależności od produktu oznacza to obniżkę nawet o 53 proc. Oferta obowiązuje od 19 do 21 października, a promocyjna cena dotyczy zakupu do 6 kg.
Mleko 2+2 gratis. Jest ważny warunek
Duże zainteresowanie może wzbudzić również akcja na mleko UHT o zawartości tłuszczu 3,2 proc.
Netto zapowiada promocję 2+2 gratis. Aby z niej skorzystać, trzeba kupić cztery produkty objęte akcją. Dwa najtańsze zostaną naliczone gratis.
To ważny szczegół, zwłaszcza jeśli klient wybiera mleka o różnych cenach.
Pomidory, kapusta i kawa. Oto ceny
W nowej gazetce znalazły się także promocje na produkty spożywcze:
- Pomidory malinowe – 7,99 zł/kg zamiast 14,99 zł/kg, czyli 46 proc. taniej.
- Kapusta kiszona Tradycyjny Smak, 3 kg – 9,99 zł zamiast 18,99 zł, czyli 47 proc. taniej.
- Borówki, 300 g – 14,99 zł zamiast 24,99 zł, czyli 40 proc. taniej.
- Kawa Dallmayr, 500 g – 29,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk objętych promocją.
- Ręcznik papierowy Samelle, 2 rolki – 3,99 zł za opakowanie.
W przypadku kawy szczególnie istotny jest warunek zakupu dwóch opakowań. Przy zakupie jednej sztuki obowiązuje wyższa cena.
Klienci mają kilka dni na zakupy
Większość nowej oferty obowiązuje do soboty, 24 października. Niektóre promocje, w tym przecena kurczaka, kończą się wcześniej.
Przed wyjściem do sklepu warto sprawdzić dostępność produktów i szczegółowe warunki akcji, ponieważ nie wszystkie obniżki są naliczane bez dodatkowych wymagań.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.