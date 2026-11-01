Nie płać za okulary. NFZ dopłaca nawet 700 zł, ale jest jeszcze drugi sposób na odzyskanie pieniędzy
Nawet 700 zł za parę szkieł korekcyjnych może pokryć Narodowy Fundusz Zdrowia, ale tak wysokie wsparcie przysługuje tylko przy określonych wadach wzroku i nie każdemu dorosłemu. W 2026 roku pacjenci mogą skorzystać z kilku poziomów refundacji, a osoby pracujące przy komputerze mają jeszcze jedną możliwość. Zanim jednak pójdziemy do optyka, trzeba sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane, bo sam paragon za zakup nie gwarantuje zwrotu pieniędzy.
700 zł na szkła? Najwyższa kwota dotyczy poważnych wad wzroku i dzieci
Refundacja NFZ nie jest powszechnym bonem na nowe okulary. Fundusz finansuje soczewki okularowe do dali albo do bliży, zgodnie ze wskazaniami medycznymi i limitami określonymi w rozporządzeniu ministra zdrowia z 29 maja 2017 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 roku, poz. 1038). Nie obejmuje standardowo modnych oprawek, markowych dodatków ani dowolnie wybranych ulepszeń szkieł. Wysokość wsparcia zależy przede wszystkim od mocy potrzebnej korekcji, a także od wieku pacjenta. Przy dużej wadzie wzroku limit finansowania jednej soczewki wynosi 350 zł, co daje 700 zł dla pary. Pełne 700 zł mogą otrzymać dzieci i młodzież przed 18. urodzinami, ponieważ nie obowiązuje ich udział własny w limicie. Osoby dorosłe w tej samej kategorii mają 10-procentowy udział własny, dlatego maksymalna dopłata Funduszu do pary wynosi 630 zł, a pozostałą część pacjent ponosi sam.
Ile rzeczywiście dopłaci NFZ? Kwoty dla dorosłych i dzieci są różne
Rzeczywista wartość refundacji jest często znacznie niższa niż 700 zł, dlatego przed zamówieniem okularów dobrze zapytać okulistę, do której kategorii należą zlecone soczewki. Przy standardowej wadzie wzroku dorosły otrzyma z Funduszu maksymalnie 35 zł za parę, podczas gdy za dwie soczewki ze środkowego progu może otrzymać 180 zł. Przy odpowiednio dużej wadzie kwota rośnie do 630 zł. Dzieci nie wnoszą udziału własnego, więc dla nich odpowiednie kwoty wynoszą 50, 200 i 700 zł. Porównanie dotyczy dwóch soczewek należących do tego samego progu refundacyjnego i nie oznacza finansowania całego kompletu okularów bez względu na jego cenę.
|Rodzaj korekcji
|Limit za 1 soczewkę
|NFZ za parę u dziecka
|NFZ za parę u dorosłego
|Standardowa wada, sfera do +/- 6 dptr i cylinder do +/- 2 dptr
|25 zł
|50 zł
|35 zł
|Większa wada lub cylinder od +/- 2,25 dptr zgodnie z kryteriami
|100 zł
|200 zł
|180 zł
|Sfera od +/- 10 dptr
|350 zł
|700 zł
|630 zł
Dorośli korzystają z refundacji co 2 lata. Dzieci mogą częściej
W przepisach określono nie tylko limity finansowe, lecz także częstotliwość ponownego zaopatrzenia. Dorosłym refundowane soczewki okularowe przysługują zasadniczo raz na 2 lata, natomiast u dzieci do 18. roku życia kolejne zlecenie może być wystawiane według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Rozróżnienie ma znaczenie, ponieważ wzrok dziecka może zmieniać się szybciej i wymaga regularnej kontroli. Nie oznacza to jednak automatycznej wymiany okularów co pół roku. O tym, czy nowa korekcja jest potrzebna, decyduje lekarz, a sama możliwość częstszego skorzystania z refundacji nie zastępuje badania.
Do uzyskania pieniędzy z NFZ niezbędne jest zlecenie na wyrób medyczny wystawione przez uprawnionego lekarza okulistę. Standardowa recepta na okulary od optometrysty lub informacja o mocy szkieł z salonu nie są tym samym co zlecenie refundacyjne. Lekarz może wystawić e-zlecenie i zweryfikować je w systemie, a pacjent otrzymuje kod lub wydruk z informacjami potrzebnymi do realizacji. Potem trzeba wybrać punkt optyczny mający umowę z NFZ na odpowiedni rodzaj zaopatrzenia. Nie każdy salon prowadzi takie rozliczenia, nawet jeśli sprzedaje okulary korekcyjne. Refundacja jest uwzględniana przy zakupie, a nie wypłacana jako standardowy zwrot kosztów za okulary kupione wcześniej w dowolnym sklepie.
Soczewki kontaktowe i protezy oka też są refundowane, ale na innych zasadach
Program nie kończy się na tradycyjnych okularach. NFZ przewiduje również finansowanie określonych soczewek kontaktowych, jednak nie są to zwykłe miesięczne czy jednodniowe szkła wybierane ze względu na wygodę. Refundacja dotyczy wskazań medycznych, takich jak stożek rogówki, znaczna różnowzroczność powyżej 4 dioptrii lub brak soczewki oka, czyli afakia. Dla miękkiej soczewki kontaktowej przewidziano limit 150 zł, a dla twardej, hybrydowej albo miniskleralnej 600 zł. Przy 10-procentowym udziale własnym NFZ pokrywa odpowiednio do 135 lub 540 zł w ramach pojedynczej pozycji zlecenia, z możliwością refundacji zasadniczo raz w roku. Wysokość dopłaty i liczbę potrzebnych soczewek ustala się zgodnie z wystawionym zleceniem.
Osobna grupa to osoby potrzebujące protezy oka lub epiprotezy, która służy do uzupełnienia zmian kształtu i wielkości gałki ocznej. W wykazie limity wynoszą odpowiednio 700 zł na protezę oka i 800 zł na epiprotezę, przy zerowym udziale własnym w limicie. Dzieci otrzymują je według wskazań medycznych, a u dorosłych zasadniczy okres użytkowania wynosi 5 lat. Te świadczenia nie mają związku ze zwykłą wymianą okularów, ale są częścią tego samego systemu zaopatrzenia w wyroby medyczne. Pacjent powinien wiedzieć, że przy wyborze wyrobu droższego od limitu może być konieczna dopłata.
Pracodawca też może zapłacić za okulary. Ważny jest czas pracy przy monitorze
Drugie źródło finansowania wynika z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2025 roku, poz. 58) pracodawca ma obowiązek zapewnić okulary lub soczewki kontaktowe korygujące wzrok pracownikowi, któremu lekarz w ramach badań profilaktycznych zalecił ich stosowanie podczas pracy przy monitorze. Przepis obejmuje osoby korzystające z monitora przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Przy pełnym etacie zwykle oznacza to 4 godziny dziennie, ale dla osób zatrudnionych na część etatu liczy się połowa ich własnego dobowego czasu pracy. Nie jest więc tak, że każdy, kto ma komputer lub telefon służbowy, automatycznie otrzyma zwrot za okulary kupione do codziennego noszenia.
Od 17 listopada 2023 roku obowiązek pracodawcy wyraźnie obejmuje nie tylko okulary, lecz także soczewki kontaktowe korygujące wzrok. Nie jest to jednak kwestia swobodnego wyboru droższej opcji przez zatrudnionego. Potrzebę korekcji oraz jej formę powinno potwierdzać zalecenie lekarskie wydane podczas badań związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami. Zasada dotyczy również osób wykonujących obowiązki w domu, jeżeli spełniają ustawowe warunki pracy przy ekranie. Samo zaświadczenie od prywatnego okulisty, bez odpowiedniego zalecenia wynikającego z badań pracowniczych, może nie wystarczyć do uruchomienia obowiązku pracodawcy.
Ile odda zakład pracy? Nie ma ustawowej stawki 200, 300 ani 500 zł
W przeciwieństwie do refundacji NFZ przepisy pracownicze nie ustanawiają ogólnopolskiej kwoty zwrotu za okulary. Jeden pracodawca może rozliczać zakup do określonego limitu, inny sam zapewniać okulary potrzebne do pracy. Warunki techniczne, dokumenty oraz procedurę zwrotu opisuje zwykle regulamin lub wewnętrzne zarządzenie. Limit nie powinien być ustalony na tak niskim poziomie, że uniemożliwi zakup okularów zgodnych z zaleceniem lekarza. Z drugiej strony firma nie musi bez ograniczeń finansować luksusowych oprawek ani dodatków, które nie są potrzebne do pracy. Jeśli pracownik potrzebuje drogich szkieł specjalistycznych, najlepiej uzgodnić sposób rozliczenia z działem kadr jeszcze przed zakupem.
Jak uzyskać dopłatę i nie stracić pieniędzy? Najpierw sprawdź te dokumenty
Osoba, która planuje zakup okularów, powinna zacząć od ustalenia, czy chodzi o korekcję potrzebną na co dzień, czy o szkła wymagane do pracy przy ekranie. W pierwszym przypadku wizyta u okulisty z prawem wystawienia zlecenia NFZ pozwoli sprawdzić wartość refundacji i termin kolejnego przysługującego zaopatrzenia. Dopiero z e-zleceniem warto porównywać ceny w salonach mających umowę z Funduszem. Trzeba osobno pytać o koszt soczewek, oprawek i dodatkowych powłok, ponieważ to, co wygląda jak jedna cena gotowych okularów, obejmuje wydatki finansowane na różnych zasadach. Przy silnej wadzie wzroku różnica może być znaczna, a przy niewielkiej nawet najlepszy dostępny limit nie pokryje większości ceny nowych okularów.
Pracownik spędzający co najmniej połowę dnia przy monitorze powinien sprawdzić wewnętrzne zasady w firmie i termin badań medycyny pracy. Gdy podczas badań stwierdzono konieczność noszenia okularów lub soczewek, należy zachować odpowiednie zalecenie i zapytać kadry o formę realizacji obowiązku pracodawcy. Jeśli wzrok pogorszył się przed terminem kolejnego badania okresowego, sytuację warto zgłosić firmie i ustalić możliwość wcześniejszej konsultacji w ramach opieki profilaktycznej. Przy zakupie należy także ustalić z kadrami sposób rozliczenia wydatku, jeśli część ceny została już pokryta przez NFZ. W przeciwnym razie może powstać spór o zwrot tej samej kwoty.
Rodzice dzieci z dużymi wadami wzroku powinni dodatkowo pilnować regularnych kontroli okulistycznych i zachowywać dokumentację ostatniej refundacji, gdyż po upływie wymaganego okresu możliwy jest ponowny zakup szkieł na koszt NFZ do określonego limitu. U osób dorosłych granica 2 lat wymaga ostrożnego planowania wymiany okularów, ale nie powinna prowadzić do rezygnacji z badania przy nagłym pogorszeniu widzenia. Samo otrzymanie refundacji nie oznacza, że dalsza diagnostyka albo leczenie wady jest niepotrzebne. W przypadku nagłej utraty widzenia, silnego bólu oka czy nowych błysków i licznych mętów przed okiem należy pilnie szukać pomocy medycznej, a nie czekać na kolejną refundację. Dofinansowanie jest narzędziem ograniczającym koszt korekcji, nie zastępuje opieki okulistycznej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.