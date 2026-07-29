Nie zostawiaj tego w samochodzie podczas upałów. Może eksplodować – praktyczny poradnik 2026
Latem wnętrze zaparkowanego samochodu może nagrzać się do nawet 70 stopni Celsjusza. W takich warunkach niektóre przedmioty stają się nie tylko bezużyteczne, ale również niebezpieczne. Część z nich może eksplodować lub zapalić się pod wpływem wysokiej temperatury.
Eksperci od lat ostrzegają, że pozostawianie niektórych rzeczy w rozgrzanym aucie może skończyć się kosztownymi uszkodzeniami, a nawet pożarem. Wystarczy kilkanaście minut na słońcu, by temperatura wewnątrz pojazdu osiągnęła poziom zagrażający zarówno elektronice, jak i przedmiotom pod ciśnieniem.
Te przedmioty mogą eksplodować
Największe zagrożenie stanowią wszelkiego rodzaju puszki pod ciśnieniem, takie jak dezodoranty, lakiery do włosów, pianki do golenia czy odświeżacze w sprayu. Wysoka temperatura powoduje wzrost ciśnienia wewnątrz opakowania, co może doprowadzić do jego rozerwania.
Podobne ryzyko dotyczy również kartuszy gazowych, zapalniczek oraz niektórych środków chemicznych przechowywanych w samochodzie.
Uważaj na elektronikę
Nie warto zostawiać w aucie telefonów, laptopów, tabletów, aparatów fotograficznych czy powerbanków. Akumulatory litowo-jonowe źle znoszą wysokie temperatury. Mogą ulec trwałemu uszkodzeniu, a w skrajnych przypadkach przegrzać się i stanowić zagrożenie pożarowe.
Leki także mogą stracić swoje właściwości
Wysoka temperatura szkodzi wielu lekom. Insulina, preparaty hormonalne, niektóre antybiotyki czy leki biologiczne wymagają przechowywania zgodnie z zaleceniami producenta. Pozostawienie ich w rozgrzanym samochodzie może sprawić, że przestaną działać prawidłowo.
Woda w plastikowej butelce
Choć sama butelka z wodą zazwyczaj nie eksploduje, długotrwałe nagrzewanie może pogorszyć smak napoju i przyspieszyć uwalnianie się niewielkich ilości substancji z tworzywa do wody. Znacznie większym problemem są jednak napoje gazowane – wzrost ciśnienia może doprowadzić do gwałtownego otwarcia lub uszkodzenia opakowania.
Nie zostawiaj także…
W czasie upałów warto zabierać z samochodu również:
- dokumenty,
- kosmetyki,
- perfumy,
- żywność,
- czekoladę i inne produkty łatwo topiące się,
- baterie i akumulatory.
Kilkanaście minut wystarczy
Przy temperaturze powietrza wynoszącej około 30 stopni Celsjusza wnętrze zaparkowanego na słońcu samochodu może w ciągu kilkunastu minut osiągnąć ponad 50 stopni, a po około godzinie nawet 70 stopni. Dlatego przed opuszczeniem auta warto sprawdzić, czy nie pozostawiliśmy w nim przedmiotów, które mogą ulec uszkodzeniu lub stworzyć zagrożenie. To prosty nawyk, który może uchronić przed kosztownymi stratami i niebezpiecznymi sytuacjami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.