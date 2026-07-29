Jak szybko schłodzić mieszkanie w upały? Praktyczny poradnik lato 2026
Tegoroczne lato ustanowiło już dwa rekordy: 28 czerwca w Słubicach zmierzono 40,5 stopnia, a w Warszawie 37,5 stopnia, co jest najwyższą wartością w historii pomiarów w stolicy. Kolejna fala nadchodzi od 30 lipca, z kulminacją 3 i 4 sierpnia. Większość porad krążących w sieci działa jednak w niewielkim stopniu albo w ogóle, bo pomija podstawową zasadę. Wiedzą o niej Włosi, Hiszpanie czy Maltańczycy. Polacy o tym zapominają.
Osłona po zewnętrznej stronie szyby zatrzymuje od 60 do 90 procent ciepła
To jest najważniejsza liczba w całym przewodniku i jednocześnie najczęściej ignorowana. Roleta zewnętrzna, żaluzja fasadowa albo screen montowany od strony ulicy ogranicza zysk ciepła nawet o 60 do 90 proc., ponieważ odbija promieniowanie słoneczne, zanim dotrze ono do szyby. Zwykła roleta lub zasłona wewnętrzna zatrzymuje nieporównywalnie mniej, bo w momencie, gdy promieniowanie do niej dociera, jest już wewnątrz pomieszczenia i zamienia się w ciepło po tej samej stronie okna co Ty.
Nie oznacza to, że osłony wewnętrzne są bezużyteczne. Pełnią rolę pomocniczą i realnie ograniczają nagrzewanie podłóg oraz mebli, na których słońce operuje bezpośrednio. Jasna, gruba zasłona odbija więcej niż ciemna, która pochłania promieniowanie i sama staje się źródłem ciepła. Tańszym rozwiązaniem pośrednim jest folia przeciwsłoneczna naklejana na szybę, choć jej skuteczność zależy od parametrów i miejsca montażu.
Rolety trzeba opuścić, zanim słońce zacznie operować na oknie
Kolejność ma tu znaczenie większe niż sam sprzęt. Nagrzanej już szyby nie da się schłodzić żadną osłoną, bo szkło i rama oddają ciepło do wnętrza jeszcze długo po zasłonięciu. Osłony na oknach południowych i zachodnich należy więc opuścić rano, zanim słońce do nich dotrze, a nie w południe, gdy w pokoju zrobiło się gorąco. Okna wschodnie warto zasłonić najwcześniej, bo pierwsze operuje na nich słońce, a zachodnie mają największy udział w przegrzewaniu późnym popołudniem, gdy budynek jest już rozgrzany z poprzednich godzin.
Okna otwiera się dopiero wtedy, gdy na zewnątrz jest chłodniej niż w środku
Najpowszechniejszy błąd polega na wietrzeniu w ciągu dnia „żeby wpuścić powietrze”. Przy 33 stopniach na zewnątrz i 27 w mieszkaniu otwarte okno nie chłodzi, tylko dogrzewa. Jedynym momentem, w którym wymiana powietrza działa na Twoją korzyść, jest okres, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej wewnętrznej, czyli zwykle od późnego wieczora do wczesnego ranka. W praktyce najskuteczniejsze jest szerokie otwarcie okien między 5.00 a 8.00, kiedy powietrze jest najchłodniejsze w całej dobie.
Ta zasada nabiera szczególnego znaczenia podczas długich fal upałów. Jeżeli mieszkanie nie zdąży wychłodzić się w nocy, każda kolejna doba zaczyna się od wyższej temperatury startowej i po trzech dniach różnica bywa kilkustopniowa. Właśnie dlatego noce tropikalne, w których temperatura nie spada poniżej 20 stopni, są dla organizmu groźniejsze niż pojedynczy gorący dzień.
Przewiew między dwoma oknami na przeciwległych ścianach wymienia powietrze najszybciej
Podczas porannego wietrzenia liczy się nie liczba otwartych okien, tylko ich układ. Jedno uchylone okno praktycznie nie wywołuje przepływu, bo powietrze nie ma którędy wyjść. Otwarcie dwóch okien na przeciwległych stronach mieszkania, przy otwartych drzwiach wewnętrznych, tworzy przeciąg wymieniający całą objętość powietrza w kilkanaście minut. W mieszkaniach jednostronnych, gdzie wszystkie okna wychodzą na tę samą elewację, pomaga otwarcie okna i drzwi na klatkę schodową, o ile pozwalają na to względy bezpieczeństwa.
Wentylator chłodzi człowieka, a nie pomieszczenie
Wentylator nie obniża temperatury powietrza. Robi coś innego: przyspiesza parowanie potu ze skóry, dzięki czemu odczuwalna temperatura spada o kilka stopni. Wynika z tego praktyczny wniosek, o którym mało kto pamięta: wentylator ma sens tylko wtedy, gdy ktoś jest w zasięgu jego strumienia. Włączony w pustym pokoju podnosi temperaturę, bo silnik zamienia energię elektryczną w ciepło.
Skuteczność da się zwiększyć, ustawiając przed wentylatorem miskę z zimną wodą albo wieszając na drodze strumienia wilgotny ręcznik. Powietrze oddaje wtedy ciepło na parowanie wody i faktycznie się schładza, choć kosztem wzrostu wilgotności. W małym, zamkniętym pomieszczeniu ten zabieg potrafi przynieść skutek odwrotny do zamierzonego, bo przy wysokiej wilgotności pot przestaje odparowywać i upał staje się bardziej uciążliwy.
Wentylator pełni też jedną, ważną funkcję: pomaga wygonić ciepło z mieszkania. W momencie, kiedy na zewnątrz jest chłodniej, warto ustawić go przed oknem, by wydmuchiwał gorące powietrze.
Klimatyzator jednowężowy wyrzuca na zewnątrz powietrze, które właśnie schłodził
To rozróżnienie decyduje o tym, czy zakup ma sens. Tanie klimatyzatory przenośne mają jeden wąż wyprowadzany przez okno. Urządzenie zasysa powietrze z pokoju, część schładza i oddaje do pomieszczenia, a resztę wyrzuca na zewnątrz razem z ciepłem. Powstaje podciśnienie, które zasysa gorące powietrze przez każdą nieszczelność: uchylone okno, drzwi, kratkę wentylacyjną. Część efektu chłodzenia jest więc na bieżąco kasowana.
Modele dwuwężowe pobierają powietrze do skraplacza z zewnątrz i tam je odprowadzają, dzięki czemu nie wysysają powietrza z pokoju i działają wyraźnie skuteczniej. Niezależnie od typu kluczowe jest szczelne zamknięcie otworu okiennego wokół węża, bo przy zwykłym uchyleniu okna urządzenie chłodzi głównie ulicę. Gotowe uszczelki okienne do klimatyzatorów przenośnych kosztują niewiele, a różnicę w komforcie widać od pierwszego dnia.
Jednostka zewnętrzna na elewacji wymaga zgody wspólnoty lub spółdzielni
Najskuteczniejszym rozwiązaniem pozostaje klimatyzacja typu split, ale w budynku wielorodzinnym wiąże się z formalnościami. Elewacja jest częścią wspólną nieruchomości, więc zamontowanie na niej jednostki zewnętrznej wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni, a zasady bywają zapisane w regulaminie porządku domowego. Coraz częściej wspólnoty określają dopuszczalne miejsca montażu, poziom hałasu i sposób odprowadzenia skroplin, które nie mogą kapać na balkon sąsiada ani na chodnik. Samowolny montaż kończy się zwykle nakazem demontażu na koszt właściciela.
Piekarnik, suszarka i stare żarówki dogrzewają mieszkanie od środka
Podczas fali upałów warto potraktować własne mieszkanie jak zamknięty bilans cieplny. Piekarnik pracujący godzinę potrafi podnieść temperaturę w kuchni o kilka stopni, a suszenie prania na suszarce oddaje do powietrza zarówno ciepło, jak i wilgoć. Do tego dochodzi elektronika pozostawiona w trybie czuwania, komputer stacjonarny pod biurkiem i żarówki żarowe, które zamieniają w ciepło zdecydowaną większość pobieranej energii. Przeniesienie gotowania na późny wieczór, suszenie prania na balkonie i wymiana oświetlenia na LED to zmiany, które nic nie kosztują, a sumują się w mierzalny efekt.
W Śródmieściu i na Woli noce są cieplejsze niż w Wawrze czy Wesołej
Warszawa ma wyraźną miejską wyspę ciepła: gęsto zabudowane, wybetonowane kwartały centrum nagrzewają się mocniej i stygną znacznie wolniej niż dzielnice peryferyjne z dużym udziałem zieleni. Dla mieszkańca Śródmieścia, Woli czy Pragi oznacza to krótsze okno porannego wietrzenia, bo powietrze na zewnątrz schładza się później i mniej. Rekordowe 37,5 stopnia zmierzono zresztą właśnie w centrum miasta.
Osobną grupą są mieszkania w budynkach z wielkiej płyty oraz lokale na najwyższych kondygnacjach i poddaszach. Płyta akumuluje ciepło i oddaje je do wnętrza przez całą noc, a stropodach nad ostatnim piętrem bywa najgorętszą przegrodą w całym budynku. W takich mieszkaniach same osłony okienne rzadko wystarczają przy kilkudniowej fali i warto z góry założyć, że potrzebne będzie rozwiązanie aktywne.
Doba w upale ma trzy okna czasowe i tylko w jednym otwiera się okna
Pierwsze okno to godziny między 5.00 a 8.00, kiedy powietrze na zewnątrz jest najchłodniejsze w całej dobie. To jedyny moment, w którym warto otworzyć mieszkanie szeroko, najlepiej z przeciągiem między oknami na przeciwległych ścianach i z otwartymi drzwiami wewnętrznymi. Kwadrans intensywnego przewietrzenia daje więcej niż całodzienne uchylenie jednego okna, a im niżej uda się zbić temperaturę startową, tym łagodniej minie reszta dnia. Zaraz po tym zamyka się okna i opuszcza osłony zewnętrzne, zaczynając od strony wschodniej, bo to na nią słońce trafia najwcześniej.
Drugie okno obejmuje cały dzień, od około 9.00 do wieczora, i rządzi się jedną zasadą: mieszkanie pozostaje zamknięte. Osłony na oknach południowych i zachodnich są opuszczone, gotowanie i pranie przesunięte na później, elektronika wyłączona z gniazdek. Jeżeli używasz wentylatora, kieruj go na siebie, a nie na środek pokoju, i wyłączaj wychodząc, bo pracujący na pusto tylko dogrzewa pomieszczenie. Klimatyzator przenośny ma sens wyłącznie przy szczelnie zamkniętym otworze wokół węża.
Trzecie okno zaczyna się wtedy, gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej tej w mieszkaniu, czyli zwykle po 21.00, i trwa do rana. Wtedy wracasz do wietrzenia, tym razem na całą noc, jeśli pozwalają na to bezpieczeństwo i hałas. To właśnie ta faza decyduje o tym, jak przetrwasz kolejny dzień, i o tym, jak zniesie upał Twój organizm, bo brak nocnego ochłodzenia najmocniej obciąża układ krążenia. Jeżeli w Twojej okolicy mieszka ktoś starszy, dla kogo te trzy okna czasowe są trudne do zorganizowania samodzielnie, telefon raz dziennie w najgorętszych godzinach bywa skuteczniejszy niż jakiekolwiek urządzenie. A gdy pojawią się zawroty głowy, nudności, dezorientacja albo gorąca i sucha skóra przy braku pocenia się, to są już objawy udaru cieplnego i wtedy dzwoni się pod 112.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.