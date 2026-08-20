Nie żyją 184 osoby, w tym 17 dzieci. W Warszawie jest to surowo zabronione, ale ludzie lekceważą zakaz
Idziesz w upał nad wodę i szukasz miejsca, gdzie da się wejść do rzeki? W stolicy takiego miejsca nie ma, bo zakaz kąpieli obowiązuje na całej szerokości Wisły. Najnowsze dane pokazują, kto tonie najczęściej i gdzie. Okazuje się, że zakaz jest w pełni uzasadniony.
184 ofiary od 1 kwietnia, w tym jedna poprzedniego dnia
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało zaktualizowany bilans utonięć w Polsce liczony od 1 kwietnia 2026 r. Od tego dnia w wodzie zginęły 184 osoby, a jedna tragedia wydarzyła się dosłownie dobę przed publikacją zestawienia. Liczba rośnie praktycznie codziennie, bo sierpień pozostaje miesiącem najintensywniejszego wypoczynku nad wodą.
Dla porównania w całym 2025 r. w Polsce utonęły 292 osoby, a rok wcześniej 444. Wieloletni trend jest spadkowy, ale każdy tego typu wypadek to ogromna tragedia. Na roczny wynik silnie wpływa pogoda: chłodne lato zniechęca do wyjazdów nad wodę i obniża statystykę, upalne działa odwrotnie. Tegoroczny sezon należy do tych gorących, co widać w tempie przyrostu tragicznych liczb.
Mężczyźni to 160 ofiar, kobiety 18, dzieci 17
Podział według płci nie pozostawia miejsca na wątpliwości. Wśród 184 osób, które utonęły od początku kwietnia, mężczyzn było 160, kobiet 18, a w jednym przypadku płci nie ustalono. Osoby dorosłe stanowią 156 ofiar, dzieci 17, a w 7 przypadkach wiek pozostaje nieznany.
Te proporcje warto zestawić z tym, jak wygląda typowa kampania profilaktyczna. Zdecydowana większość materiałów kierowana jest do rodziców małych dzieci i dotyczy pilnowania pociech na plaży. Tymczasem dzieci to mniej niż jedna dziesiąta ofiar, a ginie przede wszystkim dorosły mężczyzna, który zlekceważył zakaz, przecenił własne siły, wybrał miejsce bez ratownika albo wszedł do wody po alkoholu. W zbadanym i zamkniętym roku 2025 alkohol uznano za przyczynę w 58 przypadkach na 292, czyli mniej więcej w co piątym.
Najwięcej ofiar pochłaniają zbiorniki, ale na Mazowszu groźniejsze są rzeki
Rozkład miejsc w skali kraju wygląda następująco: w zbiornikach naturalnych i sztucznych zginęło 126 osób, w rzekach 35, w morzu 8, a w innych miejscach, takich jak kanały i rowy, 12. Dominują więc jeziora, zalewy, żwirownie i stawy, czyli akweny bez nurtu, które wydają się bezpieczniejsze od rzeki właśnie dlatego, że woda w nich stoi.
Obraz regionalny jest jednak inny i to rozróżnienie ma znaczenie dla każdego, kto wypoczywa pod Warszawą. Policyjna analiza dla garnizonu mazowieckiego za 2025 r. pokazała, że z 19 ofiar aż 9 utonęło w rzekach, 3 w jeziorach, 3 w stawach, 3 w innych zbiornikach i 1 w zalewie. Wszystkie ofiary były mężczyznami, 63 proc. z nich, czyli 12 osób, miało powyżej 50 lat, a alkohol wystąpił w 42 proc. przypadków. Blisko 68 proc. zdarzeń przypadło na weekend, od piątku do niedzieli.
W sezonie 2026 na Mazowszu oznaczono 114 tablic „Czarny Punkt Wodny”, z czego 79 na terenie garnizonu mazowieckiego. To czarno-żółte oznaczenia stawiane tam, gdzie do utonięć już dochodziło. Policja dysponuje w regionie 17 łodziami i skuterem wodnym, a sezonowe posterunki działają między innymi na Wiśle w Płocku i na zbiorniku w Domaniowie, z patrolami doraźnymi na Narwi, Wiśle i Bugu.
W Warszawie kąpielisko jest jedno, a plaże nad Wisłą służą wyłącznie do opalania
To rozróżnienie ratuje życie i jednocześnie jest najczęściej mylone. Zakaz kąpieli obowiązuje w stolicy na całej szerokości Wisły, bez wyjątków i niezależnie od odcinka. Plaże takie jak Poniatówka, Rusałka, Saska czy Romantyczna na Wawrze to miejsca do opalania, spacerów i pikników, a nie do wchodzenia do wody. Jedynym oficjalnym kąpieliskiem w Warszawie latem 2026 r. pozostaje Jeziorko Czerniakowskie na Mokotowie, czynne od 9:00 do 19:00 do 6 września.
Powodem nie jest biurokracja, tylko charakter samej rzeki. Wisła w granicach miasta ma silny, zmienny nurt, ruchome dno i podwodne przeszkody, a przy niskim stanie wody dochodzą odsłonięte mielizny sąsiadujące z nagłymi uskokami. Jak powiedziała Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie, cytowana przez Radio Kolor, miejsce, do którego przychodzimy, może się nam wydawać przyjemne, bo naszym zdaniem tam też jest plaża. To złudzenie odpowiada za większość zdarzeń nad stołecznym odcinkiem rzeki.
W samej Warszawie wyznaczono 23 czarne punkty wodne. Kąpiel w miejscu objętym zakazem jest wykroczeniem, ale mandat jest tu najmniejszym z problemów. W praktyce oznacza to brak ratownika, brak sprzętu na miejscu i wydłużony czas dojazdu służb, a przy utonięciu liczy się nie kwadrans, tylko sekundy.
Cztery rzeczy, które realnie zmniejszają ryzyko, i żadna nie wymaga sprzętu
Pierwsza dotyczy wyboru miejsca i jest najskuteczniejsza ze wszystkich. Kąpielisko strzeżone oznacza ratownika obserwującego wodę, oznakowanie głębokości i sprzęt gotowy do użycia w kilkanaście sekund. Biało-czerwona flaga informuje, że kąpiel jest dozwolona, czerwona że zakazana, a brak flagi i ratownika oznacza, że jesteśmy zdani wyłącznie na siebie. Wykaz kąpielisk z aktualnym statusem prowadzi Główny Inspektorat Sanitarny w serwisie sk.gis.gov.pl, a sprawdzenie zajmuje chwilę przed wyjazdem.
Druga to alkohol, odpowiadający za co piąte utonięcie w kraju i za dwa na pięć na Mazowszu. Rzecz nie polega tylko na gorszej ocenie sytuacji. Alkohol rozszerza naczynia krwionośne, przyspiesza wychłodzenie organizmu i zwiększa ryzyko skurczu oraz szoku termicznego przy wejściu do zimnej wody. Dotyczy to również piwa wypitego na plaży przed kąpielą, a nie tylko upojenia.
Trzecia dotyczy dzieci i sprowadza się do odległości. Małe dziecko tonie cicho i w kilkanaście sekund, bez machania rękami i bez wołania o pomoc, bo zajęte jest walką o oddech. Opieka nad dzieckiem w wodzie oznacza więc pozostawanie na wyciągnięcie ręki, a nie obserwację z koca. Rękawki i dmuchane koła nie są sprzętem asekuracyjnym i nie zastępują dorosłego, a dmuchany materac potrafi w kilka minut odpłynąć od brzegu na odległość, z której dziecko nie wróci samo.
Czwarta dotyczy wejścia do wody po długim opalaniu się w upale. Różnica temperatur między rozgrzanym ciałem a wodą wywołuje szok termiczny, który może skończyć się utratą przytomności. Wchodzić należy stopniowo, zaczynając od schłodzenia karku, klatki piersiowej i twarzy, a nie skokiem z rozbiegu. Skoki do wody w miejscach nieznanych są przy tym osobnym zagrożeniem, bo dno rzeki potrafi zmieniać się z tygodnia na tydzień, a przy niskim stanie wody głębokość bywa o metr mniejsza niż rok wcześniej.
Gdy widzisz tonącego, najgorsze co możesz zrobić, to wskoczyć za nim
Tonący człowiek działa odruchowo i chwyta wszystko, co znajdzie się w zasięgu, łącznie z ratującym. Dlatego pierwszą czynnością jest telefon pod numer alarmowy 112, a nie skok do wody. Drugą jest podanie czegoś, co pływa i co można wyciągnąć z brzegu: koła, deski, wiosła, gałęzi, plecaka, zakręconej butelki. Ratownicy powtarzają zasadę, którą warto zapamiętać w tej kolejności: krzycz, sygnalizuj, rzuć, a dopiero na końcu płyń, i to wyłącznie jeśli jesteś pewien swoich umiejętności.
Jeśli sam znajdziesz się w kłopocie, obowiązuje odwrotność instynktu. Zamiast walczyć z wodą, warto położyć się na plecach, rozłożyć ręce i pozwolić sobie unosić na powierzchni, spokojnie oddychając. Człowiek w takiej pozycji może utrzymywać się na wodzie bardzo długo, a panika i szybkie machanie kończynami wyczerpują siły w kilka minut. W rzece z nurtem nie należy płynąć pod prąd do brzegu, tylko ukośnie, pozwalając się nieść i stopniowo zbliżając do lądu.
Ostatnia rzecz dotyczy tego, co można zrobić poza sezonem. Miejsca, w których widzimy regularne kąpiele mimo zakazu albo które uważamy za niebezpieczne, można zgłosić na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. To narzędzie, z którego policja realnie korzysta przy typowaniu miejsc do patrolowania i przy wyznaczaniu czarnych punktów, a zgłoszenie zajmuje minutę i nie wymaga podawania danych osobowych.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.