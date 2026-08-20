Nie żyją 184 osoby, w tym 17 dzieci. W Warszawie jest to surowo zabronione, ale ludzie lekceważą zakaz

20 sierpnia 2026 18:24 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Idziesz w upał nad wodę i szukasz miejsca, gdzie da się wejść do rzeki? W stolicy takiego miejsca nie ma, bo zakaz kąpieli obowiązuje na całej szerokości Wisły. Najnowsze dane pokazują, kto tonie najczęściej i gdzie. Okazuje się, że zakaz jest w pełni uzasadniony.

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Policyjny parawan rozłożony w miejscu wypadku | Fot. Shutterstock.
Policyjny parawan rozłożony w miejscu wypadku | Fot. Shutterstock.

184 ofiary od 1 kwietnia, w tym jedna poprzedniego dnia

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało zaktualizowany bilans utonięć w Polsce liczony od 1 kwietnia 2026 r. Od tego dnia w wodzie zginęły 184 osoby, a jedna tragedia wydarzyła się dosłownie dobę przed publikacją zestawienia. Liczba rośnie praktycznie codziennie, bo sierpień pozostaje miesiącem najintensywniejszego wypoczynku nad wodą.

Dla porównania w całym 2025 r. w Polsce utonęły 292 osoby, a rok wcześniej 444. Wieloletni trend jest spadkowy, ale każdy tego typu wypadek to ogromna tragedia. Na roczny wynik silnie wpływa pogoda: chłodne lato zniechęca do wyjazdów nad wodę i obniża statystykę, upalne działa odwrotnie. Tegoroczny sezon należy do tych gorących, co widać w tempie przyrostu tragicznych liczb.

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Mężczyźni to 160 ofiar, kobiety 18, dzieci 17

Podział według płci nie pozostawia miejsca na wątpliwości. Wśród 184 osób, które utonęły od początku kwietnia, mężczyzn było 160, kobiet 18, a w jednym przypadku płci nie ustalono. Osoby dorosłe stanowią 156 ofiar, dzieci 17, a w 7 przypadkach wiek pozostaje nieznany.

Te proporcje warto zestawić z tym, jak wygląda typowa kampania profilaktyczna. Zdecydowana większość materiałów kierowana jest do rodziców małych dzieci i dotyczy pilnowania pociech na plaży. Tymczasem dzieci to mniej niż jedna dziesiąta ofiar, a ginie przede wszystkim dorosły mężczyzna, który zlekceważył zakaz, przecenił własne siły, wybrał miejsce bez ratownika albo wszedł do wody po alkoholu. W zbadanym i zamkniętym roku 2025 alkohol uznano za przyczynę w 58 przypadkach na 292, czyli mniej więcej w co piątym.

Najwięcej ofiar pochłaniają zbiorniki, ale na Mazowszu groźniejsze są rzeki

Rozkład miejsc w skali kraju wygląda następująco: w zbiornikach naturalnych i sztucznych zginęło 126 osób, w rzekach 35, w morzu 8, a w innych miejscach, takich jak kanały i rowy, 12. Dominują więc jeziora, zalewy, żwirownie i stawy, czyli akweny bez nurtu, które wydają się bezpieczniejsze od rzeki właśnie dlatego, że woda w nich stoi.

Obraz regionalny jest jednak inny i to rozróżnienie ma znaczenie dla każdego, kto wypoczywa pod Warszawą. Policyjna analiza dla garnizonu mazowieckiego za 2025 r. pokazała, że z 19 ofiar aż 9 utonęło w rzekach, 3 w jeziorach, 3 w stawach, 3 w innych zbiornikach i 1 w zalewie. Wszystkie ofiary były mężczyznami, 63 proc. z nich, czyli 12 osób, miało powyżej 50 lat, a alkohol wystąpił w 42 proc. przypadków. Blisko 68 proc. zdarzeń przypadło na weekend, od piątku do niedzieli.

W sezonie 2026 na Mazowszu oznaczono 114 tablic „Czarny Punkt Wodny”, z czego 79 na terenie garnizonu mazowieckiego. To czarno-żółte oznaczenia stawiane tam, gdzie do utonięć już dochodziło. Policja dysponuje w regionie 17 łodziami i skuterem wodnym, a sezonowe posterunki działają między innymi na Wiśle w Płocku i na zbiorniku w Domaniowie, z patrolami doraźnymi na Narwi, Wiśle i Bugu.

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W Warszawie kąpielisko jest jedno, a plaże nad Wisłą służą wyłącznie do opalania

To rozróżnienie ratuje życie i jednocześnie jest najczęściej mylone. Zakaz kąpieli obowiązuje w stolicy na całej szerokości Wisły, bez wyjątków i niezależnie od odcinka. Plaże takie jak Poniatówka, Rusałka, Saska czy Romantyczna na Wawrze to miejsca do opalania, spacerów i pikników, a nie do wchodzenia do wody. Jedynym oficjalnym kąpieliskiem w Warszawie latem 2026 r. pozostaje Jeziorko Czerniakowskie na Mokotowie, czynne od 9:00 do 19:00 do 6 września.

Powodem nie jest biurokracja, tylko charakter samej rzeki. Wisła w granicach miasta ma silny, zmienny nurt, ruchome dno i podwodne przeszkody, a przy niskim stanie wody dochodzą odsłonięte mielizny sąsiadujące z nagłymi uskokami. Jak powiedziała Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie, cytowana przez Radio Kolor, miejsce, do którego przychodzimy, może się nam wydawać przyjemne, bo naszym zdaniem tam też jest plaża. To złudzenie odpowiada za większość zdarzeń nad stołecznym odcinkiem rzeki.

W samej Warszawie wyznaczono 23 czarne punkty wodne. Kąpiel w miejscu objętym zakazem jest wykroczeniem, ale mandat jest tu najmniejszym z problemów. W praktyce oznacza to brak ratownika, brak sprzętu na miejscu i wydłużony czas dojazdu służb, a przy utonięciu liczy się nie kwadrans, tylko sekundy.

Cztery rzeczy, które realnie zmniejszają ryzyko, i żadna nie wymaga sprzętu

Pierwsza dotyczy wyboru miejsca i jest najskuteczniejsza ze wszystkich. Kąpielisko strzeżone oznacza ratownika obserwującego wodę, oznakowanie głębokości i sprzęt gotowy do użycia w kilkanaście sekund. Biało-czerwona flaga informuje, że kąpiel jest dozwolona, czerwona że zakazana, a brak flagi i ratownika oznacza, że jesteśmy zdani wyłącznie na siebie. Wykaz kąpielisk z aktualnym statusem prowadzi Główny Inspektorat Sanitarny w serwisie sk.gis.gov.pl, a sprawdzenie zajmuje chwilę przed wyjazdem.

Druga to alkohol, odpowiadający za co piąte utonięcie w kraju i za dwa na pięć na Mazowszu. Rzecz nie polega tylko na gorszej ocenie sytuacji. Alkohol rozszerza naczynia krwionośne, przyspiesza wychłodzenie organizmu i zwiększa ryzyko skurczu oraz szoku termicznego przy wejściu do zimnej wody. Dotyczy to również piwa wypitego na plaży przed kąpielą, a nie tylko upojenia.

Trzecia dotyczy dzieci i sprowadza się do odległości. Małe dziecko tonie cicho i w kilkanaście sekund, bez machania rękami i bez wołania o pomoc, bo zajęte jest walką o oddech. Opieka nad dzieckiem w wodzie oznacza więc pozostawanie na wyciągnięcie ręki, a nie obserwację z koca. Rękawki i dmuchane koła nie są sprzętem asekuracyjnym i nie zastępują dorosłego, a dmuchany materac potrafi w kilka minut odpłynąć od brzegu na odległość, z której dziecko nie wróci samo.

Czwarta dotyczy wejścia do wody po długim opalaniu się w upale. Różnica temperatur między rozgrzanym ciałem a wodą wywołuje szok termiczny, który może skończyć się utratą przytomności. Wchodzić należy stopniowo, zaczynając od schłodzenia karku, klatki piersiowej i twarzy, a nie skokiem z rozbiegu. Skoki do wody w miejscach nieznanych są przy tym osobnym zagrożeniem, bo dno rzeki potrafi zmieniać się z tygodnia na tydzień, a przy niskim stanie wody głębokość bywa o metr mniejsza niż rok wcześniej.

Gdy widzisz tonącego, najgorsze co możesz zrobić, to wskoczyć za nim

Tonący człowiek działa odruchowo i chwyta wszystko, co znajdzie się w zasięgu, łącznie z ratującym. Dlatego pierwszą czynnością jest telefon pod numer alarmowy 112, a nie skok do wody. Drugą jest podanie czegoś, co pływa i co można wyciągnąć z brzegu: koła, deski, wiosła, gałęzi, plecaka, zakręconej butelki. Ratownicy powtarzają zasadę, którą warto zapamiętać w tej kolejności: krzycz, sygnalizuj, rzuć, a dopiero na końcu płyń, i to wyłącznie jeśli jesteś pewien swoich umiejętności.

Jeśli sam znajdziesz się w kłopocie, obowiązuje odwrotność instynktu. Zamiast walczyć z wodą, warto położyć się na plecach, rozłożyć ręce i pozwolić sobie unosić na powierzchni, spokojnie oddychając. Człowiek w takiej pozycji może utrzymywać się na wodzie bardzo długo, a panika i szybkie machanie kończynami wyczerpują siły w kilka minut. W rzece z nurtem nie należy płynąć pod prąd do brzegu, tylko ukośnie, pozwalając się nieść i stopniowo zbliżając do lądu.

Ostatnia rzecz dotyczy tego, co można zrobić poza sezonem. Miejsca, w których widzimy regularne kąpiele mimo zakazu albo które uważamy za niebezpieczne, można zgłosić na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. To narzędzie, z którego policja realnie korzysta przy typowaniu miejsc do patrolowania i przy wyznaczaniu czarnych punktów, a zgłoszenie zajmuje minutę i nie wymaga podawania danych osobowych.

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