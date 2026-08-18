Nie żyje bohaterka wolnej Polski. Tragiczna informacja obiegła media
Z Poznania nadeszła smutna wiadomość. Nie żyje Zofia Bartoszewska, pielęgniarka, która podczas dramatycznych wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956 pomagała rannym. Później zaangażowała się w działalność „Solidarności” i przez lata dbała o zachowanie pamięci o robotniczym proteście. Miała 92 lata.
Informację o jej śmierci przekazało Muzeum Powstania Poznańskiego. Zofia Bartoszewska zmarła 15 sierpnia 2026 roku.
Nie żyje Zofia Bartoszewska. Pomagała rannym podczas Czerwca ’56
Jej życiorys był nierozerwalnie związany z jednym z najważniejszych wydarzeń w powojennej historii Poznania. W czerwcu 1956 roku Bartoszewska pracowała jako pielęgniarka w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei.
28 czerwca sama przebywała jednak w placówce jako pacjentka. Kiedy do szpitala zaczęli trafiać ranni uczestnicy wydarzeń, nie pozostała bezczynna.
Mimo sprzeciwu lekarza założyła fartuch pielęgniarski i rozpoczęła pomoc poszkodowanym.
Była wtedy bardzo młodą kobietą. W ciągu kolejnych godzin znalazła się w samym centrum dramatycznych wydarzeń, obserwując walkę lekarzy i pielęgniarek o życie rannych.
Seria z karabinu trafiła w okno szpitala
Podczas wydarzeń życie samej Zofii Bartoszewskiej znalazło się w niebezpieczeństwie. Jak przypomniało Muzeum Powstania Poznańskiego, w pewnym momencie seria z karabinu trafiła w okno szpitala.
Pociski omal nie dosięgły pielęgniarki oraz stojącego w pobliżu dyrektora placówki, doktora Józefa Granatowicza.
Bartoszewska przeżyła, ale doświadczenia Czerwca ’56 miały ogromny wpływ na jej dalsze życie. Pomoc rannym nie była końcem jej społecznego zaangażowania.
W latach 80. działała w „Solidarności”
Kilkadziesiąt lat później Zofia Bartoszewska ponownie zaangażowała się w działalność społeczną. W latach 80. uczestniczyła w kolportowaniu podziemnych wydawnictw „Solidarności” oraz pomagała osobom represjonowanym.
Była także współzałożycielką Stowarzyszenia „Poznański Czerwiec ’56”. Zabiegała o zachowanie pamięci o wydarzeniach z 1956 roku i o ludziach, którzy wzięli w nich udział.
Zaangażowała się również w działania związane z powstaniem Muzeum Powstania Poznańskiego i uczestniczyła w jego przygotowaniu.
Muzeum żegna bohaterkę
Przedstawiciele Muzeum Powstania Poznańskiego podkreślili jej odwagę, ofiarność oraz przywiązanie do wartości, którym pozostawała wierna przez całe życie.
W pożegnaniu zwrócono również uwagę na jej serdeczność i gotowość do dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi.
Zofia Bartoszewska należała do pokolenia bezpośrednich świadków Poznańskiego Czerwca, którzy przez kolejne dziesięciolecia przekazywali pamięć o wydarzeniach młodszym pokoleniom.
Poznański Czerwiec 1956 przeszedł do historii
28 czerwca 1956 roku pracownicy poznańskich zakładów wyszli na ulice. Protest rozpoczął się na tle ekonomicznym i pracowniczym, ale szybko przerodził się w masową demonstrację przeciwko ówczesnej władzy.
Na ulicach pojawiły się tysiące ludzi. Demonstracja została krwawo stłumiona przez komunistyczne władze. Był to pierwszy tak wielki robotniczy protest w powojennej Polsce.
Dla 22-letniej wówczas Zofii Bartoszewskiej wydarzenia te stały się doświadczeniem, które wpłynęło na całe jej późniejsze życie.
Ostatnie pożegnanie Zofii Bartoszewskiej
Pogrzeb Zofii Bartoszewskiej odbędzie się w piątek, 21 sierpnia 2026 roku w Poznaniu.
Msza święta rozpocznie się o godz. 12:00 na cmentarzu przy ul. Bluszczowej.
Co to oznacza dla Ciebie?
Śmierć Zofii Bartoszewskiej oznacza odejście kolejnego bezpośredniego świadka wydarzeń, które miały ogromne znaczenie dla powojennej historii Polski. Jej biografia pokazuje również mniej widoczną stronę Czerwca ’56, czyli pracę lekarzy i pielęgniarek ratujących rannych w poznańskich szpitalach.
Miała zaledwie 22 lata, kiedy zamiast pozostać pacjentką, założyła pielęgniarski fartuch i ruszyła pomagać rannym. Później działała w „Solidarności”, wspierała represjonowanych i walczyła o zachowanie pamięci o Poznańskim Czerwcu.
Zofia Bartoszewska zmarła 15 sierpnia 2026 roku w wieku 92 lat. Jej pogrzeb odbędzie się 21 sierpnia w Poznaniu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.