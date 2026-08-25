Nie żyje Dolly Parton. Legenda muzyki country miała 80 lat
Nie żyje Dolly Parton – jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w historii muzyki country. Artystka zmarła we wtorek, 25 sierpnia 2026 roku, w wieku 80 lat. Informację o jej śmierci przekazała rodzina. Wiadomość potwierdzają największe amerykańskie media, w tym Associated Press i CBS News.]]
Śmierć artystki poruszyła fanów na całym świecie. Dolly Parton przez ponad sześć dekad kariery stała się nie tylko gwiazdą muzyki country, ale również jedną z ikon amerykańskiej popkultury.
Dolly Parton nie żyje. Rodzina przekazała smutną wiadomość
Informację o odejściu 80-letniej artystki przekazali jej bliscy. Według „Los Angeles Times” Parton zmarła we wtorek w Nashville, a wiadomość w imieniu rodziny przekazał jej siostrzeniec Bryan Seaver.
Jeszcze kilka dni wcześniej piosenkarka publicznie mówiła o problemach ze zdrowiem. 21 sierpnia w rozmowie z magazynem „People” przyznała, że zmagała się z problemami, którym wcześniej nie poświęcała wystarczającej uwagi, ponieważ opiekowała się swoim mężem Carlem Deanem. Mimo trudności podkreślała, że nadal pracuje i ma wiele planów.
Carl Dean, z którym Dolly Parton była związana przez blisko sześć dekad, zmarł w marcu 2025 roku.
Świat znał jej największe przeboje
Dolly Parton urodziła się 19 stycznia 1946 roku w Tennessee. Pochodziła z wielodzietnej, niezamożnej rodziny, a swoją karierę budowała od najmłodszych lat.
Światową sławę przyniosły jej utwory takie jak „Jolene”, „9 to 5” oraz „I Will Always Love You”. Ten ostatni po latach stał się również gigantycznym przebojem w wykonaniu Whitney Houston.
Parton sprzedała na świecie ponad 100 milionów płyt. Zdobyła liczne nagrody Grammy i została wprowadzona do Country Music Hall of Fame. Jej działalność wykraczała jednak daleko poza muzykę – występowała w filmach, prowadziła biznesy i angażowała się w działalność charytatywną.
Była nie tylko gwiazdą. Miliony dzieci dostały dzięki niej książki
Jednym z najważniejszych elementów pozostawionego przez Parton dziedzictwa jest Imagination Library. Program wspierający czytelnictwo przekazywał bezpłatne książki dzieciom, a z czasem objął swoim zasięgiem miliony najmłodszych.
Dolly Parton przez dziesięciolecia pozostawała jedną z najbardziej lubianych postaci amerykańskiej kultury. Łączyła ogromną popularność z działalnością dobroczynną i charakterystycznym dystansem do własnego wizerunku.
Artystka miała 80 lat.
Źródło: Associated Press, CBS News, Los Angeles Times, rodzina Dolly Parton.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.