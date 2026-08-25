Nie żyje Wojciech Zieliński. Ceniony polski artysta miał 71 lat. Rodzina przekazała poruszającą wiadomość

25 sierpnia 2026 11:58 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Smutna wiadomość obiegła we wtorek Polskę. Nie żyje Wojciech Zieliński, ceniony kompozytor, aranżer, muzyk, dyrygent i producent muzyczny. Artysta zmarł w wieku 71 lat. Informację o jego odejściu przekazali najbliżsi. Zielińskiego żegnają również przyjaciele i artyści, z którymi przez lata współpracował.

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fot. Warszawa w Pigułce

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Rodzina poinformowała o śmierci Wojciecha Zielińskiego za pośrednictwem mediów społecznościowych. W pożegnaniu podkreśliła, że pozostanie on na zawsze w sercach swoich najbliższych.

Wojciech Zieliński nie żyje. Miał 71 lat

Wojciech Zieliński przez wiele lat był związany z polską sceną muzyczną. Zajmował się komponowaniem i aranżowaniem muzyki, był także dyrygentem oraz producentem muzycznym.

Publiczność mogła znać go również jako wieloletniego członka formacji muzyczno-aktorskiej „Tercet czyli Kwartet”. Na scenie grał przede wszystkim na instrumentach klawiszowych, ale sięgał także po melodykę.

Informacja o jego śmierci wywołała falę pożegnań. W mediach społecznościowych artystę wspominają osoby, które miały okazję z nim pracować i przyjaźnić się przez lata.

Hanna Śleszyńska pożegnała przyjaciela

Jedną z osób, które pożegnały Wojciecha Zielińskiego, jest Hanna Śleszyńska. Aktorka wspomina go nie tylko jako znakomitego muzyka, kompozytora i aranżera, ale również człowieka obdarzonego ogromnym poczuciem humoru.

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Z jej wspomnienia wynika, że Zieliński miał charakterystyczne, nieco łobuzerskie poczucie humoru, uwielbiał zabawy słowem, dowcipy oraz anegdoty. Szczególne miejsce w jego występach zajmowała melodyka, którą żartobliwie nazywał „alkomatem”. Potrafił wykonywać na niej efektowne partie solowe.

Śleszyńska ujawniła również niezwykle smutny szczegół. Jeszcze około miesiąca wcześniej podróżowała razem z Wojciechem Zielińskim do Szczecina, gdzie występowali podczas Festiwalu Miasto Kobiet. Wówczas nikt nie przypuszczał, że będzie to ich ostatnia wspólna podróż i ostatni występ.

Miał jeszcze wiele planów

Ze wspomnień bliskich i współpracowników wyłania się obraz człowieka aktywnego, pełnego pomysłów i kolejnych planów artystycznych. Wiadomość o jego nagłym odejściu była dla osób z jego otoczenia ogromnym ciosem.

Wojciecha Zielińskiego żegnają żona, syn, synowa i wnuczka, a także przyjaciele, muzycy oraz osoby związane z polską sceną artystyczną.

Na razie nie przekazano informacji dotyczących daty i miejsca uroczystości pogrzebowych.

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