Nie żyje Wojciech Zieliński. Ceniony polski artysta miał 71 lat. Rodzina przekazała poruszającą wiadomość
Smutna wiadomość obiegła we wtorek Polskę. Nie żyje Wojciech Zieliński, ceniony kompozytor, aranżer, muzyk, dyrygent i producent muzyczny. Artysta zmarł w wieku 71 lat. Informację o jego odejściu przekazali najbliżsi. Zielińskiego żegnają również przyjaciele i artyści, z którymi przez lata współpracował.
Rodzina poinformowała o śmierci Wojciecha Zielińskiego za pośrednictwem mediów społecznościowych. W pożegnaniu podkreśliła, że pozostanie on na zawsze w sercach swoich najbliższych.
Wojciech Zieliński nie żyje. Miał 71 lat
Wojciech Zieliński przez wiele lat był związany z polską sceną muzyczną. Zajmował się komponowaniem i aranżowaniem muzyki, był także dyrygentem oraz producentem muzycznym.
Publiczność mogła znać go również jako wieloletniego członka formacji muzyczno-aktorskiej „Tercet czyli Kwartet”. Na scenie grał przede wszystkim na instrumentach klawiszowych, ale sięgał także po melodykę.
Informacja o jego śmierci wywołała falę pożegnań. W mediach społecznościowych artystę wspominają osoby, które miały okazję z nim pracować i przyjaźnić się przez lata.
Hanna Śleszyńska pożegnała przyjaciela
Jedną z osób, które pożegnały Wojciecha Zielińskiego, jest Hanna Śleszyńska. Aktorka wspomina go nie tylko jako znakomitego muzyka, kompozytora i aranżera, ale również człowieka obdarzonego ogromnym poczuciem humoru.
Z jej wspomnienia wynika, że Zieliński miał charakterystyczne, nieco łobuzerskie poczucie humoru, uwielbiał zabawy słowem, dowcipy oraz anegdoty. Szczególne miejsce w jego występach zajmowała melodyka, którą żartobliwie nazywał „alkomatem”. Potrafił wykonywać na niej efektowne partie solowe.
Śleszyńska ujawniła również niezwykle smutny szczegół. Jeszcze około miesiąca wcześniej podróżowała razem z Wojciechem Zielińskim do Szczecina, gdzie występowali podczas Festiwalu Miasto Kobiet. Wówczas nikt nie przypuszczał, że będzie to ich ostatnia wspólna podróż i ostatni występ.
Miał jeszcze wiele planów
Ze wspomnień bliskich i współpracowników wyłania się obraz człowieka aktywnego, pełnego pomysłów i kolejnych planów artystycznych. Wiadomość o jego nagłym odejściu była dla osób z jego otoczenia ogromnym ciosem.
Wojciecha Zielińskiego żegnają żona, syn, synowa i wnuczka, a także przyjaciele, muzycy oraz osoby związane z polską sceną artystyczną.
Na razie nie przekazano informacji dotyczących daty i miejsca uroczystości pogrzebowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.