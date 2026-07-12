Niebo nad Polską szykuje prawdziwe widowisko. Warto zarezerwować te wieczory
Sierpień zapowiada się wyjątkowo dla wszystkich, którzy lubią spoglądać w niebo. Nad Polską będzie można obserwować dwa niezwykłe zjawiska astronomiczne, które już teraz wzbudzają duże zainteresowanie.
Kosmiczny sierpień nad Polską. Mieszkańcy Warszawy będą mogli zobaczyć dwa niezwykłe zjawiska
Miłośnicy astronomii mają powody do radości. Już w sierpniu na niebie będzie można obserwować dwa wyjątkowe zjawiska – przelot ogromnej komety oraz częściowe zaćmienie Słońca. Jak informuje Onet, oba wydarzenia będzie można zobaczyć również z Polski, choć warunki obserwacji będą się różnić w zależności od miejsca.
Ogromna kometa zbliży się do Ziemi
Już na początku sierpnia w pobliżu naszej planety pojawi się kometa 10P/Tempel 2. Obiekt został odkryty w 1873 r. i ma około 10 kilometrów średnicy, co czyni go jednym z większych ciał tego typu regularnie odwiedzających okolice Ziemi.
Jak informuje Onet, mimo imponujących rozmiarów kometa nie stanowi zagrożenia dla naszej planety. Jej przelot będzie natomiast okazją do obserwacji jednego z ciekawszych zjawisk astronomicznych tego roku.
Kiedy najlepiej obserwować kometę?
Najlepsze warunki do obserwacji prognozowane są na 3 sierpnia, kiedy kometa znajdzie się najbliżej Ziemi. Do jej dostrzeżenia potrzebna będzie silna lornetka lub najlepiej niewielki teleskop.
Astronomowie zalecają prowadzenie obserwacji z dala od miejskich świateł. Zanieczyszczenie świetlne znacząco utrudnia dostrzeżenie słabszych obiektów na niebie, dlatego najlepszym wyborem będą tereny poza dużymi aglomeracjami.
Warszawa. Gdzie najlepiej obserwować niebo?
Mieszkańcy Warszawy również będą mogli spróbować dostrzec kometę, jednak w centrum miasta zadanie może okazać się trudne ze względu na intensywne oświetlenie.
Lepszych warunków warto szukać na obrzeżach stolicy lub poza jej granicami. Popularnymi miejscami do obserwacji nocnego nieba są m.in. okolice Kampinoskiego Parku Narodowego, nadwiślańskie tereny poza centrum oraz otwarte przestrzenie w podwarszawskich gminach, gdzie zanieczyszczenie światłem jest znacznie mniejsze.
To nie koniec atrakcji. Nad Polską pojawi się częściowe zaćmienie Słońca
Sierpień przyniesie również kolejne widowiskowe zjawisko astronomiczne. 12 sierpnia nad Polską będzie można obserwować częściowe zaćmienie Słońca.
W zależności od regionu kraju tarcza słoneczna zostanie przysłonięta nawet w 80-90 proc.. Zjawisko będzie widoczne przed zachodem Słońca, około godz. 20.00-20.30, a najlepsze warunki prognozowane są dla zachodniej Polski.
Jak bezpiecznie obserwować zaćmienie?
Eksperci przypominają, że na Słońce nie wolno patrzeć gołym okiem ani przez zwykłe okulary przeciwsłoneczne. Do obserwacji należy używać wyłącznie specjalnych filtrów astronomicznych lub okularów przeznaczonych do obserwacji zaćmień.
Niewłaściwa obserwacja może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku.
Co to oznacza dla Ciebie? Nie przegap sierpniowych zjawisk
- Zapisz datę 3 sierpnia – wtedy kometa 10P/Tempel 2 znajdzie się najbliżej Ziemi.
- Do obserwacji przygotuj lornetkę lub teleskop.
- Jeśli mieszkasz w Warszawie, wybierz miejsce z dala od miejskich świateł.
- 12 sierpnia obserwuj częściowe zaćmienie Słońca wyłącznie przy użyciu odpowiednich filtrów ochronnych.
- Przed planowaną obserwacją sprawdź prognozę pogody – zachmurzenie może uniemożliwić zobaczenie obu zjawisk.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.