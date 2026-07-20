Nieodebrany list może zrujnować budżet. Trzy miesiące może Cię kosztować mieszkanie
Nieodebrana awizowana przesyłka potrafi w polskim prawie wywołać skutki takie, jakby trafiła prosto do rąk adresata – to właśnie mechanizm zwany fikcją doręczenia. Nie oznacza to jednak, że wystarczy zignorować jeden list, żeby stracić mieszkanie. Rzeczywisty proces jest bardziej złożony, a od 2019 roku obowiązują przepisy, które akurat w najbardziej newralgicznym momencie – pierwszym piśmie w sprawie – dają dłużnikowi dodatkową ochronę.
Jak działa fikcja doręczenia krok po kroku
Standardowa procedura wygląda tak – listonosz, nie zastając adresata, zostawia awizo i pozostawia przesyłkę w placówce pocztowej na 14 dni, powtarzając zawiadomienie po tygodniu. Jeśli mimo dwóch awizowań pismo nie zostanie odebrane, sąd może uznać je za doręczone skutecznie, mimo że adresat go fizycznie nie widział. Dla pism kierowanych w toku już toczącej się sprawy – kolejnych wezwań, postanowień – taki mechanizm działa właściwie bez wyjątków.
Inaczej jest jednak z pierwszym pismem w sprawie, na przykład pozwem, które dopiero rozpoczyna spór i wymaga od pozwanego podjęcia obrony. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 roku wprowadziła tu dodatkowe zabezpieczenie – jeśli pozwany nie odbierze takiej korespondencji, a wcześniej nie doręczono mu w tej sprawie żadnego innego pisma, sąd nie może po prostu uznać jej za doręczoną. Musi zawiadomić powoda i zobowiązać go do doręczenia pisma za pośrednictwem komornika. Komornik osobiście ustala, czy adresat rzeczywiście mieszka pod wskazanym adresem, a dopiero po bezskutecznej próbie zostawia zawiadomienie z czternastodniowym terminem odbioru w swojej kacnelarii. Dopiero brak odbioru w tym terminie oznacza skuteczne doręczenie.
Dlaczego mimo to ludzie tracą majątek, o którym nie wiedzieli
Największym realnym zagrożeniem nie jest sama konstrukcja prawna, tylko rozjazd między adresem zameldowania a miejscem, w którym ktoś faktycznie mieszka. Jeśli od lat nie mieszkasz pod adresem meldunku, a nie zaktualizowałeś go w odpowiednich rejestrach, korespondencja – także ta doręczana przez komornika – może zostać uznana za skutecznie doręczoną pod starym adresem, mimo że nigdy jej nie widziałeś. Osobnym źródłem zaskoczenia bywają roszczenia odkupione przez fundusze sekurytyzacyjne, które skupują pakiety starych, czasem już dawno spłaconych długów i dochodzą ich od nowa, licząc właśnie na to, że dłużnik nie zareaguje na czas.
Zanim komornik zajmie mieszkanie – realne progi i etapy
Warto też sprostować najbardziej dramatyczną część obiegowej narracji. Komornik nie zajmuje nieruchomości za każdy, nawet niewielki dług – zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego zajęcie mieszkania jest możliwe dopiero wtedy, gdy egzekwowana należność główna wynosi co najmniej jedną dwudziestą, czyli 5 procent, oszacowanej wartości nieruchomości. Przy mniejszych kwotach komornik w pierwszej kolejności sięga po inne składniki majątku – wynagrodzenie, rachunek bankowy, ruchomości. Nawet po zajęciu nieruchomości sama procedura się nie kończy z dnia na dzień – konieczny jest wpis do księgi wieczystej, opis i oszacowanie wartości przez biegłego, a dopiero potem wyznaczenie terminu licytacji. Dłużnik ma w tym czasie realną możliwość działania – spłaty zadłużenia, zawarcia ugody z wierzycielem albo samodzielnej sprzedaży nieruchomości, zanim zrobi to komornik.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak realnie się zabezpieczyć
Najprostszym i zarazem najskuteczniejszym krokiem jest zadbanie o to, żeby adres zameldowania pokrywał się z miejscem, w którym faktycznie odbierasz korespondencję – jeśli się przeprowadziłeś, zgłoszenie zmiany adresu w urzędzie gminy zajmuje kilkanaście minut, a może zaoszczędzić miesięcy problemów później. Jeśli wiesz, że długo nie będziesz pod znanym adresem, na przykład wyjeżdżając za granicę, warto rozważyć ustanowienie pełnomocnika do doręczeń albo poprosić zaufaną osobę o regularne sprawdzanie skrzynki pocztowej.
Jeśli dowiesz się o toczącym się przeciwko Tobie postępowaniu już po fakcie, na przykład od komornika egzekwującego zasądzoną kwotę, nie jest to koniec drogi prawnej. Możesz złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu czy zarzutów, jeśli wykażesz, że rzeczywiście nie miałeś możliwości zapoznania się z pismem bez własnej winy – takie sytuacje sądy rozpatrują indywidualnie, a fakt nieprawidłowego doręczenia bywa podstawą do wzruszenia całego postępowania. Zdecydowanie nie warto z tym zwlekać – im szybciej zgłosisz sprawę do sądu po jej wykryciu, tym większa szansa na skuteczne podważenie wcześniejszych ustaleń.
Regularne sprawdzanie własnej sytuacji w Krajowym Rejestrze Długów czy Biurze Informacji Kredytowej, choćby raz na kilka miesięcy, pozwala wychwycić nieznane wcześniej zobowiązanie na długo zanim sprawa trafi do komornika – to bezpłatne albo bardzo tanie narzędzie, które daje realną przewagę czasową nad biernym czekaniem, aż problem sam się ujwani.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.