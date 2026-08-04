Niewybuch w centrum Warszawy! Zamknięto Aleję Solidarności, duże utrudnienia w ruchu
Duże utrudnienia w centrum Warszawy. Podczas prac związanych z modernizacją torowiska w Alei Solidarności natrafiono na przedmiot przypominający niewybuch z okresu II wojny światowej. Na miejsce skierowano służby, a fragment jednej z głównych arterii został zamknięty.
Znalezisko podczas robót
Do zdarzenia doszło w trakcie prowadzonych prac przy modernizacji torowiska tramwajowego w Alei Solidarności. Robotnicy wykopali obiekt, który – według wstępnych informacji – prawdopodobnie jest niewybuchem pochodzącym z okresu II wojny światowej.
W związku z potencjalnym zagrożeniem służby natychmiast zabezpieczyły teren i wstrzymały ruch w rejonie znaleziska.
Utrudnienia dla kierowców i pasażerów
Zamknięcie odcinka Alei Solidarności spowodowało poważne utrudnienia w ruchu drogowym. Problemy dotyczą również komunikacji miejskiej.
Warszawski Transport Publiczny poinformował, że z powodu zablokowanego przejazdu na odcinku Al. Jana Pawła II – Plac Bankowy występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 190 oraz Z26.
Możliwe są opóźnienia oraz kierowanie autobusów na trasy objazdowe.
Autobusy kursują objazdem w obu kierunkach ulicami:
Aleja Solidarności – Aleja Jana Pawła II – Rondo ONZ – Świętokrzyska – Marszałkowska – Plac Bankowy – Aleja Solidarności.
Służby prowadzą działania
Na miejscu pracują odpowiednie służby, które mają ustalić charakter znaleziska oraz bezpiecznie je zabezpieczyć. Dopiero po zakończeniu działań będzie możliwe przywrócenie normalnego ruchu.
Kierowcy powinni omijać okolice Placu Bankowego i Alei Solidarności, a pasażerowie komunikacji miejskiej przygotować się na możliwe opóźnienia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.