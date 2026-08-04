Niewybuch w centrum Warszawy! Zamknięto Aleję Solidarności, duże utrudnienia w ruchu

4 sierpnia 2026 13:31 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Duże utrudnienia w centrum Warszawy. Podczas prac związanych z modernizacją torowiska w Alei Solidarności natrafiono na przedmiot przypominający niewybuch z okresu II wojny światowej. Na miejsce skierowano służby, a fragment jednej z głównych arterii został zamknięty.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

Znalezisko podczas robót

Do zdarzenia doszło w trakcie prowadzonych prac przy modernizacji torowiska tramwajowego w Alei Solidarności. Robotnicy wykopali obiekt, który – według wstępnych informacji – prawdopodobnie jest niewybuchem pochodzącym z okresu II wojny światowej.

Zobacz również:

W związku z potencjalnym zagrożeniem służby natychmiast zabezpieczyły teren i wstrzymały ruch w rejonie znaleziska.

Utrudnienia dla kierowców i pasażerów

Zamknięcie odcinka Alei Solidarności spowodowało poważne utrudnienia w ruchu drogowym. Problemy dotyczą również komunikacji miejskiej.

Warszawski Transport Publiczny poinformował, że z powodu zablokowanego przejazdu na odcinku Al. Jana Pawła II – Plac Bankowy występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 190 oraz Z26.

Możliwe są opóźnienia oraz kierowanie autobusów na trasy objazdowe.

Autobusy kursują objazdem w obu kierunkach ulicami:
Aleja Solidarności – Aleja Jana Pawła II – Rondo ONZ – Świętokrzyska – Marszałkowska – Plac Bankowy – Aleja Solidarności.

Zobacz również:

Służby prowadzą działania

Na miejscu pracują odpowiednie służby, które mają ustalić charakter znaleziska oraz bezpiecznie je zabezpieczyć. Dopiero po zakończeniu działań będzie możliwe przywrócenie normalnego ruchu.

Kierowcy powinni omijać okolice Placu Bankowego i Alei Solidarności, a pasażerowie komunikacji miejskiej przygotować się na możliwe opóźnienia.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna