Nocna prohibicja w Warszawie przynosi efekty. Spada liczba interwencji służb
Pierwsze trzy miesiące funkcjonowania pełnej nocnej prohibicji w Warszawie przyniosły wyraźny spadek liczby incydentów związanych z nadużywaniem alkoholu. Z opublikowanych przez stołeczny ratusz danych wynika, że w okresie od czerwca do sierpnia służby porządkowe interweniowały zauważalnie rzadziej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach detalicznych oraz na stacjach benzynowych w godzinach 22:00–6:00 przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa na miejskich ulicach, nie wywołując przy tym załamania w branży handlowej.
Spadek przestępczości i mocne podstawy prawne uchwały Ratusza
Statystyki zgromadzone przez stołeczne organy ścigania jednoznacznie wskazują na pozytywny wpływ nowych regulacji. W ciągu pierwszych trzech miesięcy obowiązywania zakazu liczba nocnych działań Straży Miejskiej zmniejszyła się o 3,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jeszcze bardziej obiecujące dane przedstawiła Komenda Stołeczna Policji – liczba interwencji dotyczących spożywania alkoholu w miejscach publicznych spadła o 8,9 proc., natomiast ogólna liczba rejestrowanych nocnych wykroczeń zmniejszyła się aż o 15,3 proc.
Samorządowe ograniczenia wprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.), które przyznają gminom prawo do regulowania godzin nocnego handlu detalicznego alkoholem. Jak podkreśla ratusz, obawy przedsiębiorców o masową utratę koncesji okazały się bezpodstawne. W sierpniu w Warszawie obowiązywało 15 819 aktywnych zezwoleń (94,8 proc. ustawowego limitu), co stanowi wynik niemal identyczny jak w maju (wzrost o 0,1 proc.). Liczba punktów sprzedaży ukształtowała się na poziomie 5 988 obiektów.
Droga do zakazu i efekty w Śródmieściu, na Woli oraz Mokotowie
Wdrożenie nocnej prohibicji w stolicy było efektem wielomiesięcznej debaty publicznej, zapoczątkowanej przez ruch miejski Miasto Jest Nasze. Po początkowym sceptycyzmie prezydent Rafał Trzaskowski zdecydował o przeprowadzeniu pilotażu, który rozpoczął się 1 listopada 2025 roku w dwóch dzielnicach: Śródmieściu oraz na Pradze-Północ. Sukces pilotażu doprowadził do rozszerzenia zakazu na obszar całego miasta od czerwca bieżącego roku, co wyczuwalnie uspokoiło sytuację również w takich dzielnicach jak Wola czy Mokotów, gdzie do tej pory rejon całodobowych sklepów bywał miejscem uciążliwych zgromadzeń.
Warszawa wpisuje się tym samym w ogólnokrajowy trend. Ograniczenia w nocnym handlu alkoholem wprowadziło już ponad 200 polskich samorządów, w tym m.in. Kraków, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Opole, Ełk oraz Koło, a kolejne miasta analizują stołeczne doświadczenia.
Jak krok po kroku ocenić i wdrożyć zasady nocnej prohibicji w mieście
Zobacz zestaw kluczowych wskaźników i kroków operacyjnych związanych z funkcjonowaniem nocnej prohibicji:
- Przestrzegaj godzin zakazu (22:00–6:00) w handlu detalicznym – pamietaj, że zakaz dotyczy sklepów spożywczych i stacji paliw, lecz nie obejmuje gastronomii.
- Korzystaj z oferty lokali gastronomicznych na Śródmieściu, Woli czy Mokotowie – restauracje, puby i bary serwują alkohol do spożycia na miejscu bez zmian.
- Zgłaszaj incydenty zakłócania ciszy nocnej do Straży Miejskiej lub Policji – służby szybciej reagują na próby nielegalnej sprzedaży lub spożywania pod chmurką.
- Weryfikuj ważność koncesji alkoholowej w urzędzie dzielnicy – przedsiębiorcy muszą pamiętać, że złamanie nocnego zakazu grozi cofnięciem zezwolenia.
- Śledź statystyki bezpieczeństwa i uchwały samorządowe – Ratusz na bieżąco analizuje wskaźniki wykroczeń, by oceniać długofalowe skutki uchwały.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.