Wjechał w zaparkowane samochody. Miał zakaz prowadzenia pojazdów, a w zgłoszeniu podano atak padaczki. Utrudnienia na Gocławiu
Poważne utrudnienia na Gocławiu po porannym zdarzeniu na ul. gen. Romana Abrahama. Kierujący samochodem wjechał w dwa zaparkowane pojazdy. Według zgłoszenia mężczyzna miał dostać ataku padaczki, jednak policja dopiero ustala dokładny przebieg i przyczyny zdarzenia. Jak przekazał Warszawie w Pigułce mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, kierowca miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.
Kierowca uderzył w dwa zaparkowane samochody. Według zgłoszenia miał atak padaczki
Do zdarzenia doszło we wtorek przed godziną 8:00 na ul. Abrahama na warszawskim Gocławiu. Samochód kierowany przez mężczyznę zjechał z toru jazdy i uderzył w dwa zaparkowane auta. Według informacji zawartej w zgłoszeniu kierujący miał doznać ataku padaczki, jednak na tym etapie nie jest to jeszcze ustalenie policji dotyczące przyczyny zdarzenia. Funkcjonariusze pozostają na miejscu i prowadzą czynności, które mają wyjaśnić dokładnie, co wydarzyło się bezpośrednio przed zderzeniem.
Na miejsce skierowano zespół ratownictwa medycznego oraz straż pożarną. Jak dowiedziała się Warszawa w Pigułce, w działaniach brały udział dwa samochody JRG nr 8, które zabezpieczyły miejsce zdarzenia. Kierujący nie został przewieziony do szpitala – jest badany przez ratowników medycznych na miejscu. Policjanci czekają obecnie na informację od zespołu ratownictwa medycznego dotyczącą jego stanu i dalszego postępowania.
Policja: mężczyzna miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów
Nowe informacje w sprawie przekazał Warszawie w Pigułce mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusz potwierdził, że kierujący wjechał w dwa zaparkowane samochody, a policjanci nadal prowadzą czynności na miejscu. Co szczególnie istotne, mężczyzna miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Policja będzie teraz wyjaśniała nie tylko sam przebieg zdarzenia, ale również wszystkie okoliczności związane z tym, że pomimo obowiązującego zakazu mężczyzna znajdował się za kierownicą.
Na tym etapie policja nie przesądza, co dokładnie doprowadziło do utraty kontroli nad samochodem. Informacja o możliwym ataku padaczki pochodzi ze zgłoszenia, dlatego nie należy traktować jej jako potwierdzonej przez funkcjonariuszy przyczyny zdarzenia. Policjanci czekają także na informacje od ratowników medycznych, którzy badają kierowcę na miejscu, a dalsze ustalenia będą zależały od wyników prowadzonych czynności.
Ruch na ul. Abrahama był całkowicie wstrzymany. Nadal są utrudnienia
Zdarzenie spowodowało duże problemy komunikacyjne w tej części Gocławia. W czasie działań służb ruch na ul. Abrahama został całkowicie wstrzymany. Obecnie przejazd jest już częściowo możliwy, jednak nadal występują utrudnienia, a na miejscu pozostają funkcjonariusze policji. Poranny szczyt dodatkowo zwiększył natężenie ruchu w okolicy i kierowcy przejeżdżający przez ten rejon muszą liczyć się ze spowolnieniem.
Policjanci będą pracowali na miejscu do czasu zakończenia niezbędnych czynności i pełnego ustalenia przebiegu zdarzenia. Do tego momentu kierowcy jadący przez ul. Abrahama powinni zachować szczególną ostrożność i, jeżeli mają taką możliwość, wybrać inną trasę. Sytuacja na drodze stopniowo wraca do normy, jednak utrudnienia mogą potrwać do zakończenia pracy służb.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.