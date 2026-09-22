Rząd ostrzega: Telefony mogą przestać działać. Rodzina powinna wcześniej ustalić dwa miejsca spotkania
Każdy ma telefon, komunikator, lokalizację GPS i dostęp do map. Problem zaczyna się wtedy, gdy właśnie te narzędzia przestają być dostępne. Brak prądu może uniemożliwić ładowanie urządzeń, awaria lub atak na infrastrukturę może zakłócić pracę sieci komórkowej, a przeciążenie sieci sprawić, że zwykłe połączenie będzie trudne albo niemożliwe. Dlatego w rządowych zaleceniach pojawiła się bardzo prosta zasada: rodzina powinna wiedzieć, gdzie się spotkać bez wcześniejszego dzwonienia do siebie.
Historia i obecne doświadczenia pokazują, że te zalecenie mają głęboki sens
Nie jest to wyłącznie teoretyczny scenariusz. Mieszkańcy północnej Polski już dziś funkcjonują w regionie, w którym regularnie dochodzi do zakłócania nawigacji satelitarnej. Pomiary przedstawione przez państwa europejskie w ICAO pozwoliły zlokalizować źródła części zakłóceń między innymi w Obwodzie Królewieckim. Problem dotyczy zarówno klasycznego zagłuszania sygnału, czyli jammingu, jak i spoofingu, w którym odbiornik może otrzymać fałszywe dane o swojej pozycji. Instytut Łączności informował w 2026 roku, że zakłócenia w północnej i północno-wschodniej Polsce są już obserwowane nie tylko w lotnictwie czy na morzu, ale również na poziomie ulic i terenów miejskich.
To istotne również dla zwykłego użytkownika smartfona. Telefon nie musi w takiej sytuacji całkowicie przestać działać – połączenia komórkowe i internet mogą nadal być dostępne – ale pozycja GPS może zniknąć albo stać się błędna. Nawigacja, udostępnianie lokalizacji bliskim czy aplikacje korzystające z położenia przestają wtedy być czymś, na czym można bezwarunkowo polegać. Właśnie dlatego oficjalne zalecenia dotyczące przygotowania kryzysowego obejmują również mapy offline, papierową mapę oraz wcześniejsze ustalenie miejsc spotkania.
Inny przykład to zamachy w Londynie z 7 lipca 2005 roku. Po ponad 20 latach od tamtego tragicznego wydarzenia pokazywane jest to jako modelowy przykład tego, co może stać się z telefonią komórkową w czasie krytycznych zdarzeń. Po eksplozjach sieci komórkowe zostały przeciążone przez ogromną liczbę połączeń, a w rejonie stacji Aldgate policja zdecydowała się dodatkowo ograniczyć dostęp do sieci O2. Przez blisko 5 godzin zwykli użytkownicy w promieniu około 1 km nie mogli z niej normalnie korzystać, a operator szacował później, że zablokowanych zostało od kilkuset tysięcy do nawet ponad miliona prób połączeń. W pierwszych godzinach po zamachach służby nie wiedziały jeszcze, czy telefony mogły mieć związek z detonacją kolejnych ładunków. Przykład Londynu pokazuje jednak przede wszystkim coś prostszego: podczas dużego kryzysu telefon może przestać być niezawodnym sposobem kontaktu nawet wtedy, gdy sama infrastruktura nie została zniszczona.
Brak łączności telefonicznej, samego telefonu czy internetu to jeden ze scenariuszy, na który Polacy powinni być przygotowani w razie poważnego kryzysu. Oficjalny, rządowy „Poradnik Bezpieczeństwa” zaleca, aby rodzina jeszcze przed wystąpieniem zagrożenia ustaliła miejsca i terminy spotkań – jedno w pobliżu domu, a drugie poza miejscowością zamieszkania. W dużym mieście takim jak Warszawa może to mieć szczególne znaczenie, bo członkowie jednej rodziny w ciągu dnia potrafią znajdować się kilkanaście kilometrów od siebie.
Rządowy poradnik zaleca dwa miejsca spotkania. Jedno blisko domu, drugie poza miejscowością
Oficjalny „Poradnik Bezpieczeństwa”, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, poświęca osobny fragment rodzinnemu planowi kryzysowemu. Zalecenie jest bardzo konkretne: należy ustalić dane kontaktowe oraz miejsca i terminy spotkań w okolicy i poza miejscowością zamieszkania. Autorzy dokumentu wskazują wprost, że takie przygotowanie jest potrzebne na wypadek rozdzielenia członków rodziny i braku łączności, a także braku dostępu do domu czy mieszkania np. na wypadek zablokowanych ulic.
Nie chodzi więc tylko o zapisanie numerów telefonów. Plan powinien działać również wtedy, kiedy telefonu nie można użyć. Pierwszym punktem może być łatwe do odnalezienia miejsce niedaleko domu – plac, charakterystyczny budynek, szkoła, kościół, sklep albo inne miejsce znane wszystkim domownikom. Drugi punkt powinien znajdować się dalej, poza miejscowością zamieszkania i służyć jako rozwiązanie awaryjne na sytuację, w której powrót do domu lub pozostanie w najbliższej okolicy okaże się niemożliwe.
Rząd nie wskazuje jednej lokalizacji odpowiedniej dla wszystkich rodzin, ponieważ taki plan musi uwzględniać miejsce zamieszkania, pracę rodziców, szkoły dzieci, możliwości transportu czy obecność osób starszych i wymagających pomocy. Najważniejsze jest coś innego: każdy członek rodziny ma znać ustalone miejsce wcześniej. Ustalanie go dopiero po awarii sieci komórkowej mija się z celem, bo wtedy możliwość skontaktowania się ze sobą może być już ograniczona.
Sam telefon może nie wystarczyć. Poradnik każe przygotować się również na brak internetu
W innym rozdziale tego samego poradnika znajduje się jeszcze bardziej bezpośrednie zalecenie. Przy przygotowaniu domu lub mieszkania na sytuację kryzysową należy uwzględnić przerwy w dostawach wody, prądu i gazu, ale również brak dostępu do telefonu i internetu. To ważne, bo współczesny rodzinny plan awaryjny często w całości opiera się właśnie na smartfonie. Numery zapisujemy w kontaktach, trasę znamy z nawigacji, adres mamy w komunikatorze, a lokalizację dzieci sprawdzamy w aplikacji.
Wystarczy jednak rozładowany telefon albo dłuższa awaria zasilania, aby duża część tych możliwości zniknęła. Problemy nie muszą przy tym oznaczać całkowitego wyłączenia sieci w całym kraju. Lokalna awaria energetyczna, uszkodzenie infrastruktury, gwałtowna burza, powódź, cyberatak czy przeciążenie sieci w czasie poważnego zdarzenia mogą wystarczyć, aby kontakt stał się trudny właśnie wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebny. „Poradnik Bezpieczeństwa” nie został przygotowany wyłącznie na scenariusz wojenny – obejmuje również klęski żywiołowe, awarie infrastruktury, zagrożenia cyfrowe i inne sytuacje kryzysowe.
W Warszawie problem jest jeszcze bardziej praktyczny. Rodzina może być rozrzucona po całym mieście
W przypadku Warszawy takie ustalenia nie są abstrakcyjne. Jedna osoba może pracować na Woli, druga w Śródmieściu, dziecko uczyć się na Mokotowie, a dom znajdować się po drugiej stronie Wisły. W normalnych warunkach kilkanaście kilometrów nie stanowi problemu. Podczas poważnego kryzysu sytuacja wygląda inaczej, szczególnie jeśli jednocześnie wystąpią problemy z komunikacją miejską, ruchem drogowym i siecią telefoniczną.
Warszawski serwis miejski 19115 również zaleca mieszkańcom ustalenie miejsca kontaktowego, w którym członkowie rodziny spotkają się po przypadkowym rozdzieleniu. Miasto zwraca uwagę, żeby była to lokalizacja, do której każdy będzie mógł dotrzeć. Stołeczne zalecenia idą jeszcze dalej: komunikacja telefoniczna podczas kryzysu lub wojny może być ograniczona, dlatego mieszkańcy nie powinni niepotrzebnie obciążać sieci połączeniami do znajomych i rodziny.
Jeżeli kontakt z bliskimi jest możliwy, Warszawa zaleca w takiej sytuacji wysłanie SMS-a z informacją, że jesteśmy bezpieczni. Krótka wiadomość może być łatwiejsza do przekazania niż długie połączenie głosowe, a ograniczenie rozmów pozostawia sieć dla osób potrzebujących pomocy i służb. Numerem alarmowym pozostaje 112. Jednocześnie miejski poradnik zaleca wcześniejsze poinformowanie dzieci i pozostałych domowników o możliwych zagrożeniach oraz ustalenie najbezpieczniejszego miejsca w domu.
GPS też może nie pomóc. Papierowa mapa wraca do rządowych zaleceń
Interesujący jest jeszcze jeden fragment „Poradnika Bezpieczeństwa”. W części dotyczącej transportu jego autorzy zalecają posiadanie papierowej mapy lub atlasu samochodowego oraz wcześniejsze pobranie map offline. Powód został podany wprost: system GPS może nie działać. Dokument proponuje również przygotowanie dodatkowych środków łączności, takich jak CB radio lub krótkofalówki. Nie oznacza to, że każda rodzina musi od razu kupować profesjonalny sprzęt radiowy. Pokazuje natomiast sposób myślenia przyjęty w poradniku – plan ma działać także bez usług, z których normalnie korzystamy automatycznie.
To samo dotyczy numerów telefonów i adresów. Jeżeli jedyna kopia numeru do bliskiej osoby znajduje się w pamięci smartfona, po rozładowaniu urządzenia staje się praktycznie bezużyteczna. Dlatego rodzinny plan można zapisać również na papierze i trzymać jego kopię w domu oraz w plecaku ewakuacyjnym. Szczególnie istotne jest to w przypadku dzieci. Rządowy dekalog bezpieczeństwa zaleca przygotowanie dla dzieci i seniorów identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy.
Plan trzeba ustalić zanim wydarzy się cokolwiek. Potem może nie być jak zadzwonić
Samo wskazanie punktu na mapie to jeszcze nie cały plan. Rządowe zalecenia mówią także o ustaleniu terminów spotkania. Ma to znaczenie, gdy dwie osoby dotrą do tego samego miejsca w różnym czasie i nie będą mogły do siebie zadzwonić. Rodzina może więc wczesniej ustalić prostą zasadę, na przykład kiedy należy czekać w pierwszym punkcie, a kiedy przejść do kolejnego wariantu planu. Konkretne rozwiązanie zależy już od możliwości domowników i lokalnych warunków.
Trzeba również uwzględnić dzieci. Dziecko znajdujące się w szkole nie powinno samodzielnie ruszać przez miasto tylko dlatego, że wcześniej usłyszało nazwę rodzinnego miejsca spotkania. Rządowy poradnik zaleca rodzicom zapisanie kontaktu do osoby wyznaczonej przez szkołę do spraw odbioru dzieci podczas zagrożenia. Rodzinny plan musi więc uwzględniać procedury obowiązujące w szkole, przedszkolu czy miejscu pracy, a nie je zastępować.
Podobna zasada dotyczy osób starszych, chorych i tych, które nie mogą samodzielnie pokonać większego dystansu. Punkt spotkania oddalony o kilka kilometrów może świetnie wyglądać na mapie, ale będzie bezużyteczny, jeżeli któryś z domowników nie jest w stanie do niego dotrzeć. Dlatego oficjalne materiały zalecają nie tylko napisanie planu, lecz także jego regularne aktualizowanie i przećwiczenie z domownikami.
To część przygotowania na pierwsze 72 godziny kryzysu
Rodzinny plan kontaktu jest elementem szerszego przygotowania na pierwsze dni kryzysu. Rządowy dekalog bezpieczeństwa zaleca przygotowanie domowych zapasów na minimum 3 dni, skompletowanie apteczki, plecaka ewakuacyjnego, sprawdzenie najbliższego miejsca schronienia oraz zapoznanie domowników z podstawowymi zasadami działania w sytuacji zagrożenia. W 2026 roku tworzenie rodzinnego planu awaryjnego znalazło się również w programie Powszechnych Warsztatów Ochrony Ludności realizowanych na podstawie treści poradnika.
Warszawskie zalecenia są pod jednym względem nawet dalej idące. Miejski poradnik dotyczący postępowania podczas kryzysu i wojny mówi o przygotowaniu zapasów na minimum 7 dni bez dostępu do wody, prądu i jedzenia. Stolica rozwija jednocześnie program „Warszawa chroni”, obejmujący między innymi miejsca schronienia, zabezpieczenie dostępu do wody, sprzęt, magazyny i edukację mieszkańców. Rodzinny plan jest więc najmniejszym elementem znacznie większego systemu przygotowań, ale akurat ten element można zrobić samemu i praktycznie bez kosztów.
Co ustalić z rodziną jeszcze dzisiaj?
Najprostsza wersja planu nie wymaga specjalnego wyposażenia. Wystarczy wspólnie wybrać pierwsze miejsce spotkania w pobliżu domu, do którego każdy potrafi dojść bez korzystania z mapy w telefonie, oraz drugie miejsce poza miejscowością, które będzie rozwiązaniem na wypadek konieczności opuszczenia najbliższej okolicy. Domownicy powinni znać dokładny adres lub charakterystyczny punkt, wiedzieć, w jakiej sytuacji mają tam jechać lub iść oraz co zrobić, gdy po dotarciu nie zastaną pozostałych osób.
Dobrze też zapisać na kartce najważniejsze numery telefonów, adresy obu miejsc oraz kontakt do osoby mieszkającej poza najbliższą okolicą, która w razie potrzeby może stać się pośrednikiem w przekazywaniu informacji. Plan trzeba dopasować do dzieci, seniorów, zwierząt i osób wymagających pomocy, a potem zwyczajnie omówić go przy stole. Cała idea sprowadza się do jednego pytania: czy wszyscy wiedzieliby, co zrobić, gdyby przez kilka godzin nie można było do siebie zadzwonić? Jeżeli odpowiedź brzmi „nie”, właśnie tę lukę ma zamknąć rodzinny plan kryzysowy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.