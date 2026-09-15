Nocne utrudnienia na S8 w Warszawie. Kierowcy muszą uważać przez 3 noce
Kierowców korzystających z warszawskiej S8 czekają nocne utrudnienia w rejonie Mostu Grota-Roweckiego, Wisłostrady i węzła Modlińska. Drogowcy będą pracować od godz. 20:00 do 5:00, a zmiany potrwają do nocy z 17 na 18 września. Remont obejmuje frezowanie starej nawierzchni i układanie nowego asfaltu. Obecny etap prac zaplanowano od 14 do 18 września, choć harmonogram może zmienić się z powodu pogody.
Noc z 15 na 16 września. Zamkną dwa pasy
W kierunku Białegostoku zamknięte zostaną dwa prawe pasy jezdni równoległej.
Na węźle Wisłostrada kierowcy nie będą mogli wjechać na S8 w stronę Białegostoku zarówno od centrum Warszawy, jak i od strony Gdańska.
Za Mostem Grota-Roweckiego nie będzie także możliwości zjazdu z jezdni równoległej w kierunku Modlińskiej i Jagiellońskiej.
Kolejne zmiany 16/17 i 17/18 września
Podczas dwóch następnych nocy organizacja ruchu się zmieni.
Za Mostem Grota-Roweckiego zamknięty będzie lewy pas.
Na węźle Modlińska kierowcy jadący jezdnią równoległą nie będą mogli wjechać na główną trasę S8.
Dostępne pozostaną jednak zjazdy w kierunku:
- Modlińskiej,
- Jagiellońskiej,
- Marywilskiej,
- Wysockiego.
Zmiany także w komunikacji miejskiej
W nocy z 15 na 16 września utrudnienia obejmą również autobusy linii:
114, 186, 326, 518, 705, 735, N13 i N63.
Część linii pojedzie objazdami, a niektóre przystanki mogą zostać czasowo wyłączone z obsługi.
Remont potrwa jeszcze kilka tygodni
Prace są częścią większego remontu S8 pomiędzy węzłami Powązkowska i Marki. Drogowcy wymieniają warstwę ścieralną nawierzchni etapami, przede wszystkim nocą.
Całość robót ma zakończyć się przed końcem października 2026 roku.
Kierowcy przejeżdżający S8 po godz. 20:00 powinni sprawdzać aktualną organizację ruchu i zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.