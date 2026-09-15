Nocne utrudnienia na S8 w Warszawie. Kierowcy muszą uważać przez 3 noce

15 września 2026 19:08 | Autor: Bartłomiej Radecki | Warszawa | Brak komentarzy

Kierowców korzystających z warszawskiej S8 czekają nocne utrudnienia w rejonie Mostu Grota-Roweckiego, Wisłostrady i węzła Modlińska. Drogowcy będą pracować od godz. 20:00 do 5:00, a zmiany potrwają do nocy z 17 na 18 września. Remont obejmuje frezowanie starej nawierzchni i układanie nowego asfaltu. Obecny etap prac zaplanowano od 14 do 18 września, choć harmonogram może zmienić się z powodu pogody.

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Znak ostrzegający kierowców o robotach drogowych. Fot. Pixabay
Znak ostrzegający kierowców o robotach drogowych. Fot. Pixabay

Noc z 15 na 16 września. Zamkną dwa pasy

W kierunku Białegostoku zamknięte zostaną dwa prawe pasy jezdni równoległej.

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Na węźle Wisłostrada kierowcy nie będą mogli wjechać na S8 w stronę Białegostoku zarówno od centrum Warszawy, jak i od strony Gdańska.

Za Mostem Grota-Roweckiego nie będzie także możliwości zjazdu z jezdni równoległej w kierunku Modlińskiej i Jagiellońskiej.

Kolejne zmiany 16/17 i 17/18 września

Podczas dwóch następnych nocy organizacja ruchu się zmieni.

Za Mostem Grota-Roweckiego zamknięty będzie lewy pas.

Na węźle Modlińska kierowcy jadący jezdnią równoległą nie będą mogli wjechać na główną trasę S8.

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Dostępne pozostaną jednak zjazdy w kierunku:

  • Modlińskiej,
  • Jagiellońskiej,
  • Marywilskiej,
  • Wysockiego.

Zmiany także w komunikacji miejskiej

W nocy z 15 na 16 września utrudnienia obejmą również autobusy linii:

114, 186, 326, 518, 705, 735, N13 i N63.

Część linii pojedzie objazdami, a niektóre przystanki mogą zostać czasowo wyłączone z obsługi.

Remont potrwa jeszcze kilka tygodni

Prace są częścią większego remontu S8 pomiędzy węzłami Powązkowska i Marki. Drogowcy wymieniają warstwę ścieralną nawierzchni etapami, przede wszystkim nocą.

Całość robót ma zakończyć się przed końcem października 2026 roku.

Kierowcy przejeżdżający S8 po godz. 20:00 powinni sprawdzać aktualną organizację ruchu i zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie.

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