Nocny atak nożownika w autobusie pod Warszawą! Dwóch pasażerów trafiło do szpitala. Napastnik uciekł
Niebezpieczne zdarzenie w autobusie linii 755, kursującym między Warszawą a gminą Czosnów. W sobotę późnym wieczorem nieznany mężczyzna zaatakował dwóch pasażerów ostrym narzędziem. Obaj zostali ranni i wymagali hospitalizacji. Sprawca oddalił się przed przyjazdem policji. Funkcjonariusze rozpoczęli jego poszukiwania.
Do ataku doszło 10 października, po godzinie 23, na terenie Warszawy. Zdarzenie miało miejsce w autobusie linii 755, który obsługuje połączenie stolicy z miejscowościami położonymi w gminie Czosnów.
Według ustaleń przekazanych przez policję napastnik podszedł do dwóch mężczyzn podróżujących autobusem i zranił ich nożem. Po zdarzeniu uciekł.
Atak podczas nocnego kursu. Dwóch mężczyzn rannych
Zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu wpłynęło do służb o godzinie 23:23.
Poszkodowani to mężczyźni w wieku 22 i 42 lat. Obaj doznali obrażeń wymagających pomocy medycznej.
Według informacji podanych przez TVN Warszawa rany znajdowały się między innymi w okolicach klatki piersiowej oraz szyi.
Na miejsce skierowano policjantów i ratowników medycznych. Poszkodowanych przetransportowano do szpitali.
Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że obrażenia rannych nie stanowiły zagrożenia dla ich życia.
Napastnik zniknął przed przyjazdem policji. Trwają poszukiwania
Mężczyzna odpowiedzialny za atak opuścił miejsce zdarzenia, zanim dotarły tam służby.
Policjanci rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia jego miejsca pobytu. Według informacji przekazanych w niedzielę rano przez Komendę Stołeczną Policji funkcjonariusze wstępnie wytypowali mężczyznę, którego poszukują w związku z atakiem.
Nie ujawniono jego danych ani szczegółowego rysopisu.
Na razie nie wiadomo również, dlaczego doszło do napaści. Nie potwierdzono, czy sprawca znał poszkodowanych ani czy między uczestnikami zdarzenia doszło wcześniej do konfliktu.
Autobus linii 755 łączy Warszawę z gminą Czosnów
Do zdarzenia doszło na trasie autobusu 755, którym mieszkańcy podwarszawskich miejscowości mogą dojechać do stolicy.
Jak informuje portal Wirtualny Nowy Dwór, od 1 października trasa tej linii została wydłużona. Autobusy obsługują również Cybulice Małe, Czeczotki, Kazuń Polski i Kazuń-Bielany.
Sam atak miał jednak miejsce na terenie Warszawy, a nie w Czosnowie. Według ustaleń TVN Warszawa doszło do niego na wysokości przystanku Prozy.
Policja wyjaśnia okoliczności napaści
Funkcjonariusze ustalają przebieg zdarzenia oraz okoliczności, w jakich dwóch pasażerów zostało zaatakowanych.
W chwili przekazania pierwszych informacji sprawca pozostawał na wolności. Nie podano również motywu jego działania.
Źródła:
- Wirtualny Nowy Dwór, „Atak nożownika w autobusie do Czosnowa”, 11 października 2026 r.
- TVN Warszawa – ustalenia reportera Artura Węgrzynowicza i informacje Komendy Stołecznej Policji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.