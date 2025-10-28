Nowa ustawa zmieni życie tysięcy osób z niepełnosprawnościami. Rząd podał datę!
Rząd zapowiada rewolucję w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Od 2027 roku w życie wejdzie ustawa o asystencji osobistej, która ma zapewnić im realną pomoc w codziennym życiu — od robienia zakupów po udział w życiu społecznym. Wnioski o przyznanie asystenta będzie można składać od stycznia, a pierwsze usługi ruszą w kwietniu 2027 roku.
Rząd wprowadza ustawę o asystencji osobistej. Nowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami od 2027 roku
Osoby z niepełnosprawnościami od dawna domagały się rozwiązań, które zapewnią im niezależność i realne wsparcie w codziennym życiu. Rząd właśnie ogłosił projekt ustawy o asystencji osobistej, który ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. To przełomowy krok w polityce społecznej – po raz pierwszy wprowadzony zostanie systemowy model pomocy dopasowany do indywidualnych potrzeb.
Ustawa o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami ma umożliwić każdemu, kto potrzebuje pomocy w codziennych czynnościach, dostęp do profesjonalnego asystenta. Według zapowiedzi rządu, wnioski o przyznanie prawa do asystencji będzie można składać od 1 stycznia 2027 roku, a same usługi ruszą w kwietniu tego roku.
Projekt zakłada, że z pomocy asystenta będą mogły korzystać osoby w wieku od 18 do 65 lat, które uzyskają co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia. Od 2030 roku system obejmie także młodzież od 13. roku życia. Celem jest zapewnienie niezależności osobom z niepełnosprawnościami – niezależnie od miejsca zamieszkania i sytuacji rodzinnej.
Asystent osobisty ma wspierać w codziennym funkcjonowaniu: pomagać w poruszaniu się, robieniu zakupów, dbaniu o higienę czy uczestnictwie w życiu społecznym i kulturalnym. Jak podkreślił rzecznik rządu Adam Szłapka, rozwiązanie ma być elastyczne i dostosowane do potrzeb konkretnej osoby.
„To rozwiązanie, które pozwoli osobom z niepełnosprawnościami żyć bardziej samodzielnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym” – mówił Szłapka podczas konferencji prasowej.
Do tej pory usługi asystenckie funkcjonowały jedynie w ramach czasowych projektów realizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadziło kilka edycji programów pilotażowych, jednak brakowało ustawowego uregulowania, które gwarantowałoby powszechny dostęp do tego typu pomocy. Nowa ustawa ma to zmienić – stworzy trwały, systemowy model wsparcia finansowany z budżetu państwa.
1 stycznia 2027 roku to kluczowa data dla osób z niepełnosprawnościami. Od tego dnia będzie można składać wnioski o przyznanie prawa do asystencji, a trzy miesiące później, w kwietniu, pierwsi beneficjenci otrzymają wsparcie. Dla wielu osób będzie to moment przełomowy – szansa na większą niezależność, dostęp do pracy, edukacji czy kultury bez konieczności polegania wyłącznie na rodzinie.
Wprowadzenie ustawy wymaga przygotowań – od stworzenia centralnego systemu wniosków po szkolenia dla przyszłych asystentów. Rząd zapowiada, że w ciągu najbliższych dwóch lat powstanie pełna infrastruktura organizacyjna, która pozwoli uruchomić program bez opóźnień. Współpracować przy tym mają zarówno samorządy, jak i organizacje pozarządowe.
Zmiana ta ma być jednym z filarów nowej polityki społecznej, której celem jest wyrównanie szans osób z niepełnosprawnościami. Jeśli zapowiedzi zostaną zrealizowane, rok 2027 może stać się momentem przełomowym dla tysięcy Polaków oczekujących na realne wsparcie w codziennym życiu.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.