Nowe „1000 plus” na drugie dziecko. Ustawa ponownie u prezydenta
Rodziny z co najmniej dwójką dzieci mogą wkrótce liczyć na nowe wsparcie – tzw. „1000 plus”. Projekt ustawy o zerowym PIT dla rodzin 2+2 ponownie trafił na biurko prezydenta Karola Nawrockiego i zakłada nawet 1000 zł miesięcznie w portfelach, jeśli dochód nie przekroczy 280 tys. zł rocznie.
Nowe świadczenie 1000 plus – projekt wraca na biurko prezydenta
Na biurko prezydenta Karola Nawrockiego ponownie trafił projekt ustawy przewidującej wprowadzenie nowego świadczenia w formie zerowego PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci. Regulacja, określana potocznie jako „1000 plus”, miałaby przynieść realne wsparcie finansowe rodzinom, w których roczny dochód nie przekracza 280 tys. zł.
Zerowy PIT dla rodzin 2+2
Projekt zakłada, że rodziny z dwojgiem lub większą liczbą dzieci – zarówno małoletnich, jak i pełnoletnich uczących się lub otrzymujących rentę socjalną – będą mogły skorzystać z preferencji podatkowej. Dzięki podniesieniu pierwszego progu podatkowego z 120 tys. zł do 140 tys. zł, a także nowej kwocie zmniejszającej podatek, w portfelu przeciętnej rodziny mogłoby zostać średnio 1000 zł miesięcznie.
Świadczenie nie obejmie osób rozliczających się podatkiem liniowym, rodzin z jednym dzieckiem ani tych, których dochód przekracza ustalone limity. Wyłączone z ulgi będą też dzieci przebywające w placówkach całodobowych oraz pozostające w związkach małżeńskich.
Demografia i polityka prorodzinna
Prezydent Nawrocki, uzasadniając projekt, wskazał na kryzys demograficzny i rosnące koszty życia. Jego zdaniem obniżenie podatków rodzinom ma nie tylko poprawić sytuację materialną Polaków, ale też stanowić zachętę do posiadania dzieci. – „To mój obowiązek wobec przyszłości Polski” – podkreślał.
Według wyliczeń Kancelarii Prezydenta, koszt dla budżetu wyniósłby około 13–14 mld zł rocznie i objąłby ponad 2 mln rodzin. Ministerstwo Finansów ocenia jednak, że faktyczny koszt programu może sięgać nawet 30 mld zł.
Kontrowersje i wyzwania
Analitycy finansowi ostrzegają, że największymi beneficjentami programu byłyby osoby o wyższych dochodach, podczas gdy najmniej zarabiający – ze względu na kwotę wolną od podatku – nie odczuliby korzyści. Eksperci zwracają uwagę także na procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski, co utrudnia wdrażanie kosztownych reform podatkowych.
Projekt budzi też wątpliwości formalne. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zwrócił dokument do Kancelarii Prezydenta w celu uzupełnienia braków legislacyjnych. Dopiero po ich usunięciu ustawa będzie mogła być normalnie procedowana.
Od kiedy i na jakich zasadach?
Jeśli ustawa zostanie uchwalona, rodziny skorzystają z preferencji po raz pierwszy przy rozliczeniu dochodów za 2026 rok, czyli w 2027 roku. Finansowanie programu ma opierać się m.in. na uszczelnieniu VAT i CIT, rozszerzeniu mechanizmu podzielonej płatności oraz zwiększeniu przejrzystości rozliczeń dużych przedsiębiorstw.
Świadczenie „1000 plus” jest jednym z najważniejszych punktów programu prezydenta Nawrockiego. Ma być odpowiedzią na kryzys demograficzny i trudną sytuację wielu rodzin, choć jego koszty i skutki budżetowe budzą duże emocje wśród ekonomistów i polityków.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.