Nowe strefy płatnego parkowania w Warszawie to nie tylko nowe parkomaty. Na części ulic zmieni się organizacja ruchu
Mieszkańcy rejonu Międzynarodowej na Saskiej Kępie, przygotowując się na start strefy płatnego parkowania 7 września, skupiają się zwykle na jednym pytaniu – ile będzie kosztował postój. Tymczasem znacznie więcej zmieni się na samych ulicach niż tylko pojawienie się parkomatów. Jedenaście ulic w tym rejonie przejdzie realną przebudowę organizacji ruchu, z nowymi odcinkami jednokierunkowymi, kontraruchem rowerowym i przeniesieniem parkowania z chodników na jezdnię.
904 zwykłe miejsca, 38 tylko dla mieszkańców i osiem nowych jednokierunkowych odcinków
Nowy obszar SPPN obejmie 0,67 km² i 11 ulic o łącznej długości 6 km. W jego granicach wyznaczono około 904 ogólnodostępne, oznakowane miejsca postojowe oraz dodatkowe 38 miejsc zarezerwowanych wyłącznie dla mieszkańców z identyfikatorem B-35 – to specjalne oznakowanie, które automatycznie przypisuje się do wykupionego abonamentu, bez konieczności składania osobnego wniosku. Płatności obsłuży 17 parkomatów, z czego 7 przyjmie zarówno kartę, jak i bilon, a pozostałe 10 wyłącznie kartę.
Największą zmianą w samej organizacji ruchu jest wprowadzenie ośmiu odcinków jednokierunkowych o łącznej długości 1,94 km. Trzy z nich, o długości 0,4 km, już wcześniej były jednokierunkowe i pozostaną bez zmian. Pozostałych pięć, o długości 1,57 km, to zupełnie nowe rozwiązania zaprojektowane specjalnie na potrzeby wprowadzenia strefy – to właśnie one wymagają od kierowców przyzwyczajonych do dotychczasowego układu ulic nauczenia się nowych tras dojazdu do domu czy wyjazdu z okolicy.
Który odcinek zmienia się najbardziej
Na samej Międzynarodowej, na odcinku między Aleją Waszyngtona a Aleją Stanów Zjednoczonych, wprowadzona zostanie strefa B-35 oraz ruch jednokierunkowy na krótkim łączniku prowadzącym do bocznej ulicy Waszyngtona, a przy skrzyżowaniu z Angorską zamontowane zostaną progi zwalniające. Ulica Niekłańska, na odcinku od Alei Waszyngtona do Zwycięzców, zyska ruch jednokierunkowy między Aleją Waszyngtona a Holenderską, kontraruch rowerowy oraz własną strefę B-35. Podobne zmiany czekają Holenderską między Niekłańską a Londyńską, gdzie ruch jednokierunkowy wprowadzony zostanie na całej długości ulicy, z jednoczesnym przeniesieniem parkowania z chodnika na jezdnię i wyznaczeniem kontraruchu rowerowego.
Angorska, na odcinku od Saskiej do Międzynarodowej, utrzyma dotychczasowy ruch jednokierunkowy na całej długości, ale dojdzie do niej kontraruch rowerowy oraz przeniesienie parkowania na jezdnię. Ten sam zestaw zmian – utrzymanie istniejącego kierunku ruchu plus kontraruch rowerowy – obejmie też Peszteńską między Angorską a Holenderską oraz część Walecznych, od Saskiej do Londyńskiej. Na Londyńskiej, na odcinku od Angorskiej do końca ulicy, oprócz kontraruchu rowerowego i przeniesienia parkowania na jezdnię wyznaczone zostaną też nowe miejsca dla osób z niepełnosprawnościami – podobne miejsca pojawią się również na Zwycięzców, między Saską a końcem ulicy. Na Adampolskiej i Brazylijskiej zmiany są węższe: pierwsza zyskuje wyłącznie przeniesienie parkowania na jezdnię, druga – nową strefę B-35, a Aleja Stanów Zjednoczonych na odcinku Saska-Międzynarodowa zostaje objęta strefą bez dodatkowych zmian w samej organizacji ruchu.
Kontraruch rowerowy to najczęściej powtarzająca się zmiana w całym projekcie
Warto zwrócić uwagę, że kontraruch rowerowy – a więc możliwość jazdy rowerem pod prąd na ulicy jednokierunkowej dla samochodów – pojawia się w projekcie niemal wszędzie tam, gdzie wprowadzane jest ograniczenie kierunku ruchu dla aut. To rozwiązanie ma zrekompensować rowerzystom utrudnienia wynikające z jednokierunkowości, pozwalając im poruszać się w obu kierunkach tam, gdzie kierowcy będą już ograniczeni do jednego. W praktyce oznacza to, że mieszkaniec przemieszczający się rowerem po nowej strefie zachowa swobodę poruszania się zbliżoną do tej sprzed zmian, podczas gdy kierowca samochodu będzie musiał nauczyć się nowych, czasem dłuższych tras dojazdowych.
Wszystkie opisane zmiany wynikają z uchwały nr XXXVI/1488/2026 Rady m.st. Warszawy z 11 czerwca 2026 roku, wydanej na podstawie art. 13b ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, pozwalającego gminom ustalać strefy płatnego parkowania na obszarach o znacznym deficycie miejsc postojowych. Zatwierdzone projekty organizacji ruchu dla każdej z jedenastu ulic są już dostępne publicznie na stronie Zarządu Dróg Miejskich, choć sam urząd zastrzega, że w toku wdrażania mogą jeszcze pojawić się drobne korekty, na przykład w dokładnej lokalizacji poszczególnych znaków drogowych. Mieszkańcom planującym trasy po 7 września opłaca się sprawdzić projekt dla własnej ulicy jeszcze przed tą datą, zamiast uczyć się nowego układu dopiero metodą prób i błędów za kierownicą.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.