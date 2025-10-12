Nowe świadczenie dla rodziców! Nawet 1200 zł miesięcznie na dzieci.
Nowe świadczenie 400, 800 i 1200 zł dla rodzin. Rząd szykuje finansową rewolucję dla rodziców, planuje wprowadzenie nowego świadczenia dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Zgodnie z projektem rodzice mają otrzymać 400 zł na jedno dziecko, 800 zł na dwoje i 1200 zł na trójkę.
To realna pomoc, która ma zmniejszyć wydatki związane z utrzymaniem dzieci i wyrównać szanse edukacyjne.
Pomysł pojawił się w odpowiedzi na rosnące koszty żywienia w szkołach. Obowiązek zapewnienia ciepłego posiłku oznacza dla rodziców dodatkowe obciążenia finansowe. Średni miesięczny koszt obiadu to około 400 zł na każde dziecko. Dla wielu rodzin to poważny wydatek, który nowy program ma zrównoważyć.
Projekt zakłada, że wsparcie będzie przysługiwać wszystkim uczniom w szkołach podstawowych i średnich. Rząd wskazuje, że to krok nie tylko ekonomiczny, ale też społeczny. Państwo przejmie część kosztów, które dotąd spadały wyłącznie na rodziców. Dzięki temu więcej dzieci będzie miało dostęp do pełnowartościowych posiłków i lepszych warunków do nauki.
Propozycja jest na etapie konsultacji. Ostateczny kształt świadczenia zależy od decyzji parlamentu. W dyskusji pojawiają się pytania o źródła finansowania, kryteria przyznawania i sposób składania wniosków. Nie ma jeszcze pewności, kiedy dokładnie program wejdzie w życie, ale politycy podkreślają, że priorytetem jest szybkie wprowadzenie pomocy.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli jesteś rodzicem, to szansa na realne wsparcie budżetu domowego. Dzięki świadczeniu możesz odciążyć wydatki na szkolne obiady, podręczniki i inne potrzeby dzieci. To także dowód, że wydatki związane z edukacją wreszcie zaczynają być traktowane jako inwestycja państwa w przyszłe pokolenia. Warto śledzić przebieg prac nad projektem, bo szczegóły dotyczące progów, terminów i sposobu wypłat mogą zmienić jego ostateczny kształt.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
