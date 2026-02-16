Nowy cios w portfele kierowców. Rejestracja i prawo jazdy drastycznie zdrożeją już w 2026 roku

Kierowcy planujący wizytę w wydziale komunikacji w pierwszej połowie 2026 roku muszą przygotować się na spore wydatki. Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło nową falę podwyżek opłat za wydanie prawa jazdy oraz rejestrację pojazdów. Choć resort mówi o „kompromisowej” waloryzacji na poziomie 15,41%, samorządy alarmują, że to zdecydowanie za mało. Według wyliczeń Związku Powiatów Polskich, realny koszt „pakietu startowego” dla nowego kierowcy, uwzględniający postulat samorządowców, mógłby sięgnąć nawet 845 zł.

Głównym powodem zmian jest fakt, że stawki za tablice i dowody rejestracyjne nie były zmieniane od ponad 20 lat, a za prawo jazdy od 12 lat. Obecnie koszt samych druków z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych pochłania aż 64% opłaty wnoszonej przez obywatela, co zdaniem urzędników paraliżuje finanse urzędów.

Nowe stawki Ministerstwa: Ile zapłacisz w 2026 roku?

Resort infrastruktury przygotował konkretny cennik, który ma zacząć obowiązywać w pierwszym kwartale 2026 roku. Oto prognozowane zmiany:

Prawo jazdy: wzrost ze 100 zł do 115,50 zł.

Dowód rejestracyjny: podwyżka z 54 zł do 62,50 zł.

Tablice rejestracyjne (zwykłe): cena skoczy z 80 zł do 92,50 zł.

Indywidualne tablice: drastyczny wzrost z 1000 zł do aż 3000 zł.

Pozwolenie czasowe: zmiana z 13,50 zł na 16 zł.

Wtórnik tablicy: opłata wzrośnie z 50% do 100% ceny za każdą tablicę.

Samorządy chcą więcej: Wizja opłaty rzędu 845 zł

Dla samorządowców rządowa propozycja to jedynie „kropla w morzu potrzeb”. Związek Powiatów Polskich (ZPP) oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji (OSSWK) postulują znacznie odważniejsze kroki:

Rejestracja za 645 zł: Samorządowcy wyliczyli, że gdyby odnieść opłaty do wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, sama rejestracja auta powinna kosztować ok. 645 zł.

Prawo jazdy za 200 zł: Postuluje się podniesienie tej stawki do ustawowego maksimum, czyli 200 zł (obecnie realny koszt szacują na ok. 277 zł).

Łączny koszt: Po zsumowaniu tych żądań, kierowca musiałby zostawić w urzędzie 845 zł.

Wielka wymiana praw jazdy – 15 mln osób ruszy do urzędów

Podwyżki uderzą nie tylko w nowych kierowców. Unijne przepisy wymuszają wymianę wszystkich dokumentów wydanych przed 19 stycznia 2013 roku – dotyczy to również tzw. bezterminowych praw jazdy. Łącznie do wymiany jest ok. 15 mln dokumentów.

Termin akcji: Obowiązkowa wymiana rozpocznie się w 2028 roku i potrwa do 2033 roku.

Konsekwencje braku wymiany: Jazda z nieważnym dokumentem po 2033 roku będzie traktowana jak jazda bez uprawnień, co grozi mandatem od 1500 zł do nawet 30 000 zł oraz sądowym zakazem prowadzenia pojazdów.

Co z uprawnieniami? Same uprawnienia (np. kat. B) pozostają bezterminowe, o ile nie ograniczają ich względy zdrowotne. Zmieni się jedynie fizyczny blankiet, który będzie ważny maksymalnie przez 15 lat.

